Beach voley: arena durante todo el año

En Uruguay la práctica del Beach Voley está comúnmente asociada a la temporada de verano y escenarios en balnearios con circuitos que en las categorías de adultos alcanzan niveles muy competitivos, pero hace poco más de un año Libertad cuenta con canchas de arena en Integra Complejo Deportivo y los responsables de la escuela que allí funciona entendieron que era el momento de promover la enseñanza y principalmente la competencia de la disciplina a todo el año, como otros muchos deportes al aire libre que se practican en la zona y el país.

El Instructor de la Escuela Integra de Libertad Jhon Muñiz describió el proceso desde el que surgió la idea de celebrar un torneo internacional entre el viernes 15 y el domingo 17 de noviembre del que participaron 62 duplas en las ramas femenina y masculina de las categorías Sub 15, 17 y 19. Un total de 20 de ellas llegaron desde Argentina y Chile, lo que significó una intensa actividad que pudo desarrollarse a pesar del clima que se presentó en la jornada del domingo.

ESCUELA| Muñiz explicó que “formalmente la Escuela de Beach Voley Integra funciona hace 14 meses. Comenzamos en setiembre de 2023, la idea fue hacer un espacio donde se le brindaran herramientas a los jóvenes para desarrollarse en este deporte”.

El Instructor agregó que con sus hijas “habíamos participado en algunos torneos en la frontera y pensamos que podríamos entusiasmar a los chiquilines y darles herramientas para que puedan alcanzar niveles competitivos”.

Agregó que “al principio pensamos en edades a partir de los 8 años pero llegaron algunos más chicos desde 4 años y aceptamos el desafío de dar clases en invierno porque el deporte no está instalado culturalmente como deporte de todo el año, aunque en todas partes del mundo se practica durante los 12 meses”.

EL TORNEO| Muñiz se refirió a la idea de realizar este encuentro internacional y dijo que “como el deporte no se practica mucho fuera de la época estival, está el Circuito Maragato y el Circuito Canario pero no tienen mucha actividad de juveniles, generalmente los chiquilines practican con adultos y no es lo ideal porque no les genera un desarrollo ya que a veces juega el niño con el padre que no es un deportista habitual y se hace más como un hobby que como un deporte competitivo”.

La idea de impulsar la escuela fue “generar espacios controlados donde los chicos puedan desarrollarse, que tengan un lugar cercano y tranquilo, sin una playa que requiera más controles. En un complejo hay un ambiente sano, disponen de un baño, vestuario, luego cada uno decidirá si continúan compitiendo formalmente o lo hacen como harían otro deporte”.

La escuela Integra funciona los miércoles desde las 17.30 y los sábados desde las 10 de la mañana en las canchas de arena junto a Ciclo Padel en Ruta 1 vieja, kilómetro 51.

Jhon Muñiz explicó que “ante la falta de competencias para jóvenes a nivel nacional empezamos a salir fuera del país y encontramos un corredor en Argentina con buenos procesos de captación llevando a todos los rincones del país un Campus y un Torneo para seleccionar jóvenes”.

Agregó que “nos invitaron a participar en alguno de esos torneos y fuimos con nuestros alumnos, allí encontramos muy buenas charlas pedagógicas previas a la competencia y luego dos días de torneo, entonces entendimos que podíamos hacer lo mismo en Uruguay”.

En febrero de 2024 “participamos en Rosario (Argentina), del primer torneo internacional abierto a nivel juvenil. En julio fuimos a Misiones y charlando con los colegas entrenadores entendimos que estábamos en un buen momento para invitarlos a venir acá para competir en un torneo, tuvimos mucho apoyo y enseguida estuvieron dispuestos a venir y así armamos esta actividad”.

En principio iban a participar equipos de Argentina, Chile y Paraguay “pero finalmente los paraguayos no pudieron venir porque les coincidían períodos de exámenes pero sí contamos con 20 duplas de Argentina y Chile que se hicieron presentes en las tres categorías tanto en femenino como masculino”.

De Uruguay participaron El Pinar Country Club y Santa Volley de la ciudad de Santa Lucía que también participa en el torneo de sala que organiza la Liga Maragata.

RESULTADOS| Entre el viernes y sábado, jugando en las canchas del complejo Integra y de la Plaza Libertad “participaron 62 duplas, creo que fue el torneo más grande que a nivel juvenil abierto y a nivel internacional que se ha realizado en nuestro país”, dijo Jhon Muñiz y agregó que además “tuvo un muy buen nivel porque participaron chicos y chicas de los procesos de selecciones de Chile y Argentina, llegó la Academia Fran Rivas que es la representante olímpica de Chile, los colegas de Misiones son también entrenadores de selecciones argentinas. Realmente se vio un muy buen nivel de competencia”.

Muñiz destacó que “gracias al Municipio de Libertad y la Dirección de Deportes pudimos hacer una cancha más en la Plaza que permitió una mejor programación de la actividad”.

Los podios finales de las tres categorías en las ramas masculina y femenina fueron los siguientes:

Sub 15 masculino: 1° Juan Martín Liand/Thiago Vargas (Entre Ríos, Argentina); 2° Bautista Lescano/Junior Espinosa (Misiones, Argentina); 3° Mateo Monzón/Thiago González (Misiones, Argentina).

Sub 15 femenino: 1° Isidora Rodríguez/Macarena Arretz (Academia Fran Rivas, Chile); 2° Serena Contreras/Miguel Arbes (Misiones, Argentina); 3° Jazmín Olivera/Bárbara Muñiz (Escuela Beach Voley Integra Libertad).

Sub 17 masculino: 1° Martínez/Díaz (Misiones, Argentina); 2° Rodríguez/López (Club Country El Pinar, Canelones); 3° Apolo/Pérez (Club Country El Pinar, Canelones).

Sub 17 femenino: 1° Emilia Sagardoy/Julieta Martínez (Uruguay); 2° Ameli Dapueto/Bárbara Muñiz (Escuela Beach Voley Integra Libertad); 3° Rafaela Barahona/Josefa Dawson (Academia Fran Rivas, Chile).

Sub 19 masculino: 1° Ojeda/Díaz (Misiones, Argentina); 2° Aquino/Martínez (Misiones, Argentina); 3° Pérez/Pérez (Club Country El Pinar, Canelones).

Sub 19 femenino: 1° Rafaela Barahona/Josefa Dawson (Academia Fran Rivas Chile); 2° Antonella Zidurok/Antonella Meza (Chaco y Misiones, Argentina); 3° Yandira González/Cecilia Rodríguez (Club Country El Pinar, Canelones).

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.