Básquetbol: quedó conformado el Consejo Integral de Minibásquetbol

Días pasados se creó, a impulso de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), el Consejo Integral de Minibásquetbol con el objetivo de impulsar el desarrollo del deporte en todo el país. Con ese objetivo viene trabajando, a nivel departamental, el Consejo Único Juvenil de la Liga Departamental.

Uno de sus integrantes, Jorge Perroni dijo a este medio que “se empezó este año, mi hermano (Rafael), es el Presidente de la Liga Departamental. Yo estuve muchos años vinculado al básquetbol, él me llamó porque quería crear un consejo de menores que nunca había existido acá, apuntando a la masificación del básquetbol”.

Perroni agregó que “nuestro proyecto es a cinco años, queremos empezar con el Mini-básquetbol que se enraba con ese consejo integral a nivel nacional. Va todo de la mano, queremos integrar a todo el departamento, porque ahí en Libertad está Juventud Unida, en Ciudad del Plata también está Playa Pascual que tiene un polideportivo muy lindo que conocemos por fotos. Queremos ir a visitarlo, también queremos conseguir horas para planificar la actividad, también en Libertad, y queremos planificar también en Rodríguez y Ecilda Paullier; cuando se pueda también queremos llevar el básquetbol ahí”.

Perroni dijo que “en Libertad y Ciudad del Plata ya está más arraigado, yo acompañé a mi hijo el año pasado que jugaba allí y vi que Juventud tiene un montón de gurises jugando, muy bien vestidos, muy respetuosos, señal de que se ha trabajado durante años”.

El dirigente explicó que a nivel del departamento “ahora se sumaron Central, que tiene su gimnasio, también Río Negro que tienen algo pensado para trabajar con menores. Está Unión Ciclista que ya hace años viene trabajando y también tiene actividad en femenino; la ACJ, San Lorenzo que ya viene bien organizado, y Universal que de un año para otro ha crecido mucho en el número de niños de sus planteles”.

MINI –BASQUET | Perroni agregó que “con Giancarlo Maulela que es el coordinador deportivo de la Liga hicimos un relevamiento de los niños que hoy están vinculados al básquetbol, para ver de dónde partimos y poder el año próximo evaluar si aumentó el número de niños compitiendo. Tener una base para saber en un año si dio frutos o no el proyecto, pienso que sí porque San José, Libertad y Ciudad del Plata tienen una base, buenos escenarios. En Rodríguez también hay un gimnasio precioso, estamos viendo en Ecilda a ver dónde podríamos hacer algo”.

El Mini-basquetbol es mixto, incluyendo niños y niñas hasta los 15 años, Perroni dijo que “el Consejo Integral impulsado desde la FUBB, es para tratar de masificarlo en el interior. No vamos a compararnos con el litoral que hace 30 años que están trabajando, se va a empezar por zonas, cuatro zonas, se van a dar cursos para entrenadores”.

En principio la idea “no es hacer campeonatos sino encuentros de Mini-básquetbol, primero departamentales, después regionales y finalmente nacionales. A nosotros nos tocó con Colonia, Flores, Durazno y Florida, se tratará de organizar un organigrama común, por San José participaremos Favio Hernández y yo en la parte de organización, en lo deportivo tendremos a Giancarlo Maulela y Melisa Gutiérrez que ya está trabajando en San Lorenzo. Además como suplentes están Juan Moura y Romina González”.

Sobre los cursos para entrenadores, Perroni adelantó que “se van a dictar cursos por zona, se darían por zoom las materias que no son específicas del básquebol, como fisiología, anatomía y se harían presenciales las clases sobre técnicas del básquetbol. Ya hubo alguna reunión virtual de dirigentes y otro de entrenadores, pero recién se está empezando a coordinar”.

Perroni explicó que “por ahora tenemos seis u ocho cuadros en el departamento con todas las categorías, que van desde el pre mini, que creo que es hasta los 7 u 8 años, el mini, de 8 a 12, después ya pasa a infantiles. En San José como no tenemos tanta cantidad de jugadores, el año pasado se hizo una sub 16 y una sub 19. En el futuro, a medida que vayamos avanzando se irán implementando categorías intermedias”.

Según el relevamiento realizado por el Consejo Único Juvenil de la Liga Departamental de Básquetbol, son más de 200 los jugadores menores de 15 años que practican el básquetbol en los equipos afiliados, además de otros 100 entre los 16 y 23 años. El equipo que más jugadores tiene en total (menores de 23), es UCM con 67, Universal 64, Playa Pascual 57, Juventud Unida 56, San Lorenzo 48 y Central 24.

Por Jorge Gambetta.