Básquetbol: con técnico de emergencia, Juventud le ganó a ACJ en torneo U19

Se reanudó el pasado sábado, en cancha de Unión Ciclista Maragata en San José de Mayo el Torneo Sub 19 “Gustavo Rodino” de la Liga Departamental de Básquetbol de San José, que había sido interrumpido debido a la pandemia en el mes de noviembre cuando apenas se habían disputado las dos primeras de un total de cinco fechas.

El sábado se disputó la tercera fecha del calendario con dos partidos en cancha de UCM. A primera hora San Lorenzo derrotó a Playa Pascual por 51-36 y a segunda hora se dio la tercera victoria consecutiva de Juventud Unida, en esta oportunidad ante ACJ por 67-52 y con la particularidad que no estuvo en el banco verde el profesor Rubén Suárez, que cumple una cuarentena preventiva por contacto directo con un caso positivo de COVID-19 y en su lugar estuvo Gustavo Lema, el entrenador del plantel principal del equipo libertense.

Debe agregarse que a Juventud le faltaron algunos jugadores que al igual que el entrenador titular están cumpliendo medidas de aislamiento domiciliario. Los partidos se disputaron sin público, en cancha abierta y bajo estricto protocolo sanitario; el primer encuentro se jugó a las 18 y el segundo a las 20 horas a efectos de evitar la aglomeración por el cruce de delegaciones.

ENTRENADOR | La Semana dialogó con Gustavo Lema que comenzó diciendo “estoy loco de la vida porque me encontré con chiquilines que brindaron un muy buen espectáculo y además se entregaron por completo al equipo” y agregó que supieron enfrentar “a un equipo que trabaja hace muchos años en formativas y desarrollaron un partido muy bueno, que supieron resolver muy bien”.

Lema explicó que “esto tiene una dimensión que a veces no la vemos en la perspectiva, pero que Juventud Unida esté primero en un torneo U19, que le haya ganado a un equipo como ACJ que hace cinco o seis años que trabaja formativas, con gimnasio propio, que además le haya ganado anulándolo, dejándolo sin respuesta, es algo que me pone muy feliz, no por mí sino por el grupo, que demostró tener un enorme potencial”.

Lema destacó que en el equipo hay “chiquilines que son jugadores de fútbol y se acoplaron a una idea y la cumplieron de manera brillante, me pone muy contento porque el básquetbol es un juego en equipo donde cada uno debe cumplir un rol, si lo cumple y no se mezclan un montón de factores después, ese equipo puede sacar resultados adelante y todos demostraron que sabían cuál era su función y hasta dónde va esa función”.

DESARROLLO | En cuanto al valor de tener un buen nivel en las categorías juveniles para proyectar el desarrollo del básquetbol en Juventud, Lema dijo que “la Liga se ha trazado objetivos ambiciosos y yo los comparto plenamente, pero es necesario lograr más participación de la gente, tenemos un buen punto de partida ya logrado, pero ahora hay que involucrar gente”.

En ese sentido Lema es consciente de las dificultades, “hoy eso no es fácil en lo social y en lo deportivo, pero por ejemplo ayer, y quiero aprovechar para agradecerle especialmente a Joaquín Barrios, que integra el plantel principal, porque nos dio una mano enorme yendo como Delegado, estuvo permanentemente dándonos información y la dimensión de este resultado también es parte de él y se sumó cuatro horas antes del partido, estaría bueno tener a alguien que un mes antes ya esté afinando el trabajo”.

Lema entiende que es momento de “hacer una especie de asamblea deportiva en torno al básquetbol e involucrar al pueblo también, porque yo vi chiquilines que tienen un potencial bárbaro pero carecen de un gimnasio, de la infraestructura. Se precisa un entrenador y un preparador físico, entonces estamos en un momento que tenemos que dejar atrás la etapa del peloteo en la placita y mirar hacia otra cosa, o decidimos seguir con eso, pero no aspiramos a desarrollarnos, nosotros la hemos remado mucho, pero solos no se puede”.

LIGA | En cuanto a las últimas novedades dadas a partir de la asunción de Rafael Perroni al frente de la Liga Gustavo Lema sostuvo que “los objetivos de la Liga son muy buenos, creo que para la ciudad de Libertad es muy bueno que haya un proyecto de básquetbol. Por ejemplo en San José ahora con la incorporación de Río Negro, Central y Universal se va a mejorar la competencia por la rivalidad de las instituciones, que además tienen infraestructuras y gimnasio propios”.

El entrenador agregó que “entonces nosotros no podemos ir de regalo dando muchas ventajas, el rumbo es bueno y es buena la competencia y es bueno que se involucren las instituciones, pero para eso se tienen que involucrar las personas”.

EL JUEGO | En cuanto al rendimiento de Juventud ante ACJ, Lema dijo que “creo que a partir de los primeros tres minutos, que comenzaron mejor ellos, resolvimos un par de cosas con los chiquilines y a partir de ahí fue todo de Juventud. Hubo que hacer un trabajo sicológico para que se prendieran al partido y no aflojaran y me encontré con una respuesta que me sorprendió más que nada la respuesta anímica y mental”.

Al respecto Lema agregó que “a veces es más importante (lo mental) que lo técnico, este es un deporte donde hay que pensar, la cabeza debe estar fría y los chiquilines cumplieron, y eso que nos faltaron dos o tres jugadores que eran titulares, por lo que me dice mi hijo que integra el plantel. No tuve tiempo de charlar con Rubén, aun así se movilizaron y prácticamente le sacaron las ganas de jugar al otro equipo y eso que en ACJ había tres o cuatro jugadores que alternan en el equipo de primera”.

Lema sostuvo que “si este proyecto se puede afianzar se van a ir sumando chiquilines, pero hay que agregar logística e infraestructura y apoyo, para que el básquetbol crezca institucionalmente, que no sea a impulsos personales, hay que proyectar a largo plazo, ahora por ejemplo se nos piden delegados, hay que saber hacer la mesa, hay costos de jueces y traslados para enfrentar”.

PANDEMIA | Sobre la situación que siempre está amenazando la continuidad de la actividad el entrenador dijo que “me alegra mucho que se haya podido jugar, porque hay que sopesar algunas cosas, que hay riesgos es cierto, hay que respetar los protocolos, pero los chiquilines necesitan jugar, no se los puede encerrar porque es peor el remedio que la enfermedad, la salud mental está muy por encima en sus riesgos a esta edad que el Covid-19. En 2019 teníamos 700 suicidios y cuando veamos las cifras de 2020 pueden ser peores y la mayoría son gurises muy jóvenes, los riesgos son las adicciones tecnológicas, a las pantallas, hay que ofrecerles una alternativa que les disminuya esa dependencia a las pantallas, ahí se juega el partido de la salud mental de los chiquilines”.

DETALLES:

3ª Fecha Torneo Sub 19 “Gustavo Rodino”

Cancha: Unión Ciclista Maragata

Sin Público

JUVENTUD UNIDA (67): 14 Santiago Lema (26), 30 Hernán Álvarez (18), 9 Juan Rey (3), 21 Fabián Couto (2), 1 Amaral Cabrera (6), 11 Daniel Manito, 42 José Espino, 13 Juan Ramenghi, 16 Juan José Facal (12). DT: Gustavo Lema

ACJ (52): 4 Francisco Aldaz (4), 7 Leandro Copete (14), 15 José Pérez (9), 16 Ignacio Durán (10), 19 Gonzalo Perroni (2), 23 Catalina Taño (7), 53 Vicente Urreta (2), 77 Joaquín Silva (4). DT: Andrés Copete

MARCADOR: 1er. Cuarto JU 19 – ACJ 13; 2º Cuarto JU 24 – ACJ 7; (Primer Tiempo JU 43 – ACJ 20); 3º Cuarto JU 7 – ACJ 9; 4º Cuarto JU 17 – ACJ 23; Resultado Final: JU 67 – ACJ 52

POSICIONES:

EQUIPOS PJ PG PP PTFV PTC DIF PTS

Juventud Unida 3 3 0 236 146 90 6

San Lorenzo 3 1 2 149 189 -40 4

ACJ 2 1 1 135 107 28 3

UCM 2 1 1 69 126 -57 3

Playa Pascual 2 0 2 63 84 -21 2

Por Jorge Gambetta.