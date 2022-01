Aún hay lugar para anotarse y tirarse a la piscina de la Plaza de Deportes

En las últimas jornada de 2021, se supo que las piscinas de todas las plazas de deportes del país, dependientes de la Secretaría Nacional de Deporte, comenzaban a funcionar con el inicio del nuevo año, con un retraso de un mes en relación a lo que se acostumbraba hasta 2020. En Libertad, el comienzo fue el martes 4 de enero y según lo comentado por el director del centro deportivo, Pablo Scandroglio, la actividad se desarrolla con normalidad y además, hay aún lugar y tiempo para inscribirse y disfrutar de la piscina por lo que queda del verano.

Pablo Scandroglio dijo que hubo un buen nivel de inscripción para la actual temporada, pero “la gente está viniendo de a poco, porque en los primeros días del año no han estado en sus casas, pero de a poco se van incorporando”.

Dijo el director de la Plaza de Deportes, que “hay grupos que ya están llenos”, pero en otros aún queda lugar para inscribirse. Scandroglio mencionó que las inscripciones sólo se reciben por la página web de la Secretaría. “Al inscribirse, ya aparecen los cupos disponibles para la edad de la persona que se inscribió”, comentó y confirmó que hay lugares disponibles para todas las edades, desde los 4 años en adelante.

En cuanto a los horarios, comentó Scandroglio que el primer grupo comienza a las 8 y 45 de la mañana y se trabaja hasta las 11 y 50. “Después, se arranca a las 15 y 15 y se sigue hasta cerca de las 19 horas”, comentó el Director, que explicó que dentro de “esos horarios se van distribuyendo los grupos de acuerdo a las edades de las personas que se inscriben”.

EQUIPO | El Director de la Plaza de Deportes se mostró conforme con el personal con el cual cuenta. “Tenemos todos los grupos cubiertos con docentes y la cantidad de participantes de cada grupo está en función de la cantidad de docentes que tenemos, por eso hay algunos grupos que están llenos, porque no contamos con más docentes para cubrirlos, por un tema de seguridad y aprendizaje que hay que respetar”, mencionó el docente.

Luego aclaró que “en estos momentos puede darse que alguien concurra y vea que en un grupo hay poca gente, pero lo que pasa es que la gente está recién incorporándose porque, por ejemplo, estuvieron algunos días de vacaciones. Si bien confirmaron la inscripción, todavía no empezaron a venir”.

Scandroglio dejó claro que la inscripción sí o sí tiene que pasar por la página web de la SND (www.snd.gub.uy), pero informó que concurriendo a la plaza se les puede ayudar a realizar la inscripción web. “Si no lo pueden hacer, en la oficina les damos una mano. Incluso tenemos una computadora que está a disposición para que hagan la inscripción web desde acá. Nosotros los asesoramos si no pueden, para que no se queden afuera por eso”, dijo el docente.

Recordó que la piscina estará abierta hasta el 28 de febrero y aclaró que es un requisito imprescindible para concurrir tener el certificado médico. “Eso es innegociable presentarlo, porque nos da la tranquilidad de que están aptos para hacer actividades físicas”, comentó.

POSIBLE | Consultado sobre si en este 2022 podría repetirse el programa “Libertad al agua” durante el mes de marzo, que permitía que alumnos de los primeros años del Liceo Libertad hicieran usufructo de la piscina en sus horas de “educación física”, Pablo Scandroglio recordó que ese programa fue una idea de la profesora Cristina Méndez y que él solicitó la autorización a la Secretaría Nacional de Deportes para extender el servicio hasta el mes de marzo. “Todavía no tengo la respuesta, porque ellos tienen que extender el contrato con la empresa que hace el mantenimiento de la piscina”, comentó Scandroglio, pero no descartó que se lo autoricen.

Natación master el sábado 22

El próximo sábado 22 de enero desde las 16 horas, en la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad, se desarrollará el XII Desafío «60 Minutos» de nado. Habrá trofeos y medallas para los participantes de la actividad. Más información e inscripciones en la página web www.natacionmasteruruguay.com. Organiza la actividad, la Plaza de Deportes de Libertad y la Liga Nacional Natación Master.

Por Javier Perdomo.