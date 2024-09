Arranca el Clausura en la liga de Ecilda con partidazo en el José Pollero

Tras la pausa del pasado fin de semana el domingo 8 de setiembre vuelve a la normalidad la actividad del fútbol y la Liga Regional de Ecilda Paullier disputará la primera fecha del Torneo Clausura con las copas de Oro y Plata. Todos los partidos se jugarán en el mismo horario, es decir a las 14 y 16 y 15 para Reserva y Primera División respectivamente.

En la Copa de Oro, el plato fuerte se servirá sin dudas en el José Pollero de la Colonia Alonso Montaño donde Juincam estrenará su título del Apertura nada menos que ante Independiente en el viejo clásico de la zona.

Por su parte en el Complejo 1° de Mayo, Juventud Unida recibirá a Artigas y en el Ricardo Reyes San Rafael recibirá a La Paz.

Por la Copa de Plata, se jugarán sólo dos partidos ya que Huracán de Juncal ganará los puntos ante Ciudad del Plata que atraviesa serias dificultades institucionales que no le permiten jugar en la primera fecha. En los mismos horarios ya detallados para la Copa de Oro, en el Parque Ángel Chacón, Rampla Juniors recibirá a River de Panta y en el Rubén Elvira, Sacachispas se medirá ante Oriental.

En Divisiones Formativas, el sábado 7 de setiembre se disputará la cuarta fecha del Torneo Experimental Sub 15 y del Torneo Intermedio Sub 17, a las 9 y a las 11 y 15 en Sub 17 y Sub 15 respectivamente, jugarán en el Ricardo Reyes San Rafael y Juventud Unida. En la tarde, desde las 13 y 30 y 15 y 45 en el Edgar Larramendi se enfrentarán Cimarrones FC y Oriental.

Por otra parte también comenzará el Torneo Clausura de la categoría Senior. Todos los partidos comenzarán a la hora 9 y 30 del domingo 8 de setiembre. En el Cándido Reyes Independiente recibirá a Oriental; en el Victorino “Paco” Pérez de Colonia Wilson Juveniles se medirá ante Ciudad del Plata; en el Ángel Nicoletti, Rodríguez será local ante Rampla Juniors; en el José Pollero, jugarán Juincam y River de Panta; en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz, se medirá ante La Mutual y en el Complejo 1° de Mayo Juventud Unida será local de Tiki Tiki.

Liga Mayor

En la Liga Mayor el domingo 8 a las 15 y 30 en el Menéndez Celentano se estará jugando el partido de Ida de la Final del Torneo Apertura de Primera División entre River Plate y Río Negro.

El sábado 7 mientras tanto en el Bonifacio Antognazza Nacional y Tito Borjas protagonizarán la Final del Torneo Apertura de Sub 23.

Por Play Off de Sub 17 el domingo 8 a las 11 y 15 jugarán en el Camunda Gil Central y Treinta y Tres.

Por último el Torneo Senior disputará la 1ª fecha del Torneo Clausura, Atlanta y Cagancha jugarán en el García Betveder desde las 10. En el Antognaza a la misma hora se medirán Nacional y Treinta y Tres; a las 11 en su cancha Weasel Boys recibirá a River Plate y a la misma hora en el Bosque Artigas Tito Borjas enfrentará a Universal; en el Camunda Gil desde las 9 Central chocará ante San Lorenzo.

Infantil

La Liga San José de Fútbol Infantil comenzará este sábado 7 de setiembre su Torneo de Cierre, por la Serie A Juventud Unida será local ante Las Palmas; Río Negro recibirá a Nacional y River Plate se medirá ante San Rafael.

Por la Serie B, Campana recibirá a Sacachispas, Nueva Unión será el anfitrión de Universal y Central se medirá ante Treinta y Tres, mientras que Tito Borjas cumplirá su fecha libre.

Imagen: el campeón del Apertura, Juincam, se enfrenta a Independiente de Puntas de Valdez (archivo).

Por Jorge Gambetta.