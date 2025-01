Agustín Belarmino y la lesión que lo deja fuera de actividad por buena parte de 2025

Uno puede no creer en brujas, pero la tradición popular dice que “que las hay, las hay”, ya que muchas veces ocurren hechos que sugieren el accionar de elementos místicos o como se les quiera definir. Tras el debut de la selección mayor de Ecilda Paullier ante Colonia, el pasado 8 de enero el lateral derecho del equipo que dirige Luis Pablo “Grillo” Ferrari debió interrumpir un entrenamiento por un fuerte dolor que al principio podía identificarse como un desgarro pero por el lugar, sugería que se podía tratar de algo más grave.

LESIÓN| El hecho ocurrió en el entrenamiento del viernes 10, “haciendo ejercicios de salto sobre una valla al caer sentí claramente como que me habían pegado de atrás, escuché un ruido feo y cuando caí ya vi que el tema era muy serio”.

Al día siguiente el futbolista consultó al doctor Enrique “Chito” Ramos “y no tardó ni un minuto en confirmar que había roto el Tendón de Aquiles y entendí que la única alternativa era empezar con tratamiento para lograr la recuperación en el menor tiempo posible”.

Belarmino explicó que “la sensación fue claramente como si recibiera un golpe, miré para atrás para ver si se me había caído la valla y le pregunté a los compañeros si podía haber pegado con el pie en la valla y al decirme que no fue que empecé a temer lo que después se confirmó”.

El jugador expresó que “este tipo de lesiones son atípicas, de las que uno nunca espera porque me va a llevar siete u ocho meses para poder empezar a entrenar nuevamente. Pero cuando le toca a uno, no queda más remedio que estar fuerte de cabeza para sobrellevarlo de la mejor manera posible”.

RECUPERACIÓN| La lesión de Belarmino no requirió cirugía. “Le pregunté al doctor Ramos y me explicó que el tiempo de recuperación era similar en las dos opciones y que él personalmente prefería evitar la operación y me recomendó sólo el yeso durante dos meses y un tercer mes de bota de aire para empezar a caminar normalmente”.

En estos casos se piensa en la actividad del futbolista sin poder jugar, pero en la enorme mayoría de los casos los jugadores deben trabajar ocho horas diarias en alguna actividad diferente para sostener a su familia. “Por suerte tengo un Seguro Médico que más o menos me va a cubrir durante esos primeros tres meses o tal vez un poco más”.

Pero Agustín Belarmino tiene además la tranquilidad de que “mi familia y mis compañeros no me dejarán en banda; he recibido muchísimos mensajes de apoyo de amigos, conocidos y de jugadores rivales que me gratifican por comprobar que a uno se lo quiere bien”.

El jugador agradeció a su pareja y familia que “desde el primer minuto no han dejado de apoyarme y estar a mi lado en los días más difíciles”.

DESDE AFUERA| Belarmino dijo que los últimos dos partidos de la selección de Ecilda Paullier “los viví muy nervioso pero con la tranquilidad de saber que la banda va a dejarlo todo en cada pelota, los he visto jugar muy bien y con mucha concentración durante los 90 minutos”.

El jugador le deseó una pronta recuperación a su hermano Pablo que en el encuentro ante San José usó la camiseta 23 para homenajearle y durante el trámite debió salir debido a un serio desgarro muscular. Entre risas Agustín dijo: “dejá quieto con esa camiseta, hay que llevarla a santiguar”. Le deseamos una pronta recuperación a los hermanos Belarmino.

Imagen tomada de la web.

Por Jorge Gambetta.