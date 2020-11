Agenda futbolística para el fin de semana

Intensa agenda futbolística habrá este fin de semana en el departamento, tanto a nivel femenino, como formativo e infantil. En este informe repasamos todos los detalles de la misma.

ECILDA PAULLIER

En la Liga Regional de Ecilda Paullier lo más destacado será el comienzo del Campeonato de Fútbol Femenino que se dará el sábado en la ciudad de Rodríguiez. Por primera vez este Liga tendrá una actividad oficial a nivel de fútbol femenino y de la misma participarán cuatro equipos: Oriental, Ciudad del Plata, San Rafael e Independiente.

La actividad será los días sábados en régimen de doble jornada jugándose dos ruedas todos contra todos, Al cabo de la seis fechas, los dos equipos mejor ubicados en las posiciones jugarán la final del torneo, con ventaja deportiva para quien ocupó el primer lugar, es decir que con tan solo empatar ese partido será campeón.

Ese mismo día los restantes dos equipos se enfrentarán para definir el tercer puesto.

La primera doble jornada será este sábado en Rodríguez en cancha de Oriental. A la hora 17:45 el local recibirá a Independiente mientras que a las 20 horas se enfrentarán San Rafael y Ciudad del Plata.

FORMATIVAS

Este domingo se retomará la actividad a nivel de formativas con la disputa de la 5ta fecha. Todos los partidos serán a la hora 15 en Sub 15 y a la hora 17:15 en Sub 17. Los partidos son: Juventud Unida vs Sacachispas en Libertad, Ciudad del Plata vs San Rafael en Ciudad del Plata y Independiente vs Oriental en Puntas de Valdez.

Posiciones Sub 15: Oriental 12, San Rafael 9, Juventud U. 6, Independiente 6, Sacachispas 3 y Ciudad del Plata 0

Posiciones Sub 17: San Rafael 8, Independiente 8, Oriental 6, Juventud U. 5, Ciudad del Plata 3 y Sacachispas 0

SENIOR

El campeonato de Senior está ingresando en etapa de definición para conocer quienes serán los ocho clasificados a la segunda fase.

En la serie A el domingo se jugará de forma completa la 12ª fecha. En ella Oriental será local ante Atlanta El Gráfico a la hora 9, Juventud Unida recibirá a Rodríguez a la hora 9:15 mientras que desde las 10 de la mañana Cagancha y San Lorenzo se enfrentarán en cancha de Rodríguez. Recordar que esta serie están pendientes de la 11ª fecha los partidos Rodríguez vs Oriental y Weasel Boys vs Cagancha.

Por su parte en la serie B la 9na fecha tendrá un adelantó hoy viernes cuando Artigas reciba en su cancha desde las 20 horas a River de Panta.

El complemento va el domingo con Central vs Rampla Jrs. a la 9 en el Camunda Gil y Juincam vs Tito Borjas en el José Pollero desde las 9:30. En esta serie pendiente de la fecha anterior está Tito Borjas vs Artigas.

Posiciones Serie A: Oriental 23, Juventud U. 20, Rodríguez 13, San Lorenzo 12, Atlanta 11, Cagancha 9 y Weasel Boys 0.

Posiciones Serie B: Central 14, Tito Borjas 13, Artigas 10, Rampla Jrs. 9, River 8 y Juincam 7

LIGA MAYOR DE SAN JOSÉ

La Liga Mayor también tiene intensa actividad en estos días. A nivel de formativas ayer jueves culminó la disputa de la 6ª fecha y ya mañana sábado da inicio la 7ma fecha.

Mañana sábado solo hay previstos dos partidos en Sub 17 y ambos a la hora 16. Por un lado Río Negro recibirá a San Lorenzo y por otro Universal será local ante Central.

El domingo Campana recibirá a Los Cardenales 15:30 hrs, también solo en Sub 17. También el domingo se enfrentarán Tito Borjas vs Treinta y Tres y River Plate vs Atlanta desde las 15 horas en Sub 15 y desde las 17 hs en Sub 17.

Por su parte el lunes a las 17:30 jugarán Río Negro vs San Lorenzo solo en Sub 15 mientras que la fecha se cerrará el miércoles cuando a las 18 horas en Sub 15 jueguen Universal vs Central.

Ese mismo miércoles Treinta y Tres y Tiver Plate adelantan sus partidos de la 8va fecha enfrentándose desde las 18 horas en Sub 15 y desde las 20 horas en Sub 17.

Posiciones Sub 15: Treinta y Tres 15, River Plate 10, Campana 9, San Lorenzo 7, Central 7, Río Negro 7, Universal 5, Nacional 4, Tito Borjas 3 y Atlanta 0

Posiciones Sub 17: Río Negro 15, Campana 13, Treinta y Tres 12, Universal 12, River Plate 10, Central 9, Atlanta 6, San Lorenzo 6, Tito Borjas 3, Nacional 3 y Los Cardenales 0

FEMENINO

Dos nuevos partidos se jugarán este fin de semana por el campeonato de fútbol femenino de Liga Mayor.

El sábado a las 16 Central recibirá a Universal mientras que el domingo a las 10 jugarán River Plate vs Río Negro, quedando postergado el duelo entre Campana y Nacional debido a que las tricolores maragatas juegan por el Torneo Sub 16 del Interior.

Además el miércoles se jugarán dos partidos atrasados. Por un lado nacional recibe a Treinta y Tres y por otro Universal a River Plate.

Posiciones: Campana 12, Nacional 6, River Plate, Treinta y Tres 2, Central 2, Río Negro 2 y Universal 0

SELECCIÓN SUB 14

Este sábado debutará San José en el Campeonato de Selecciones Sub 14 del Interior. El equipo josefino (que tiene cuatro chicos de Campana en su plantel) recibirá a Durazno el sábado a las 18 horas en el Casto Martínez Laguarda.

Por esta misma serie Florida recibirá a Paso de los Toros también el sábado pero a la hora 15:30.

FUTBOL INFANTIL

Este fin de semana comienza la segunda rueda tanto en la serie A como en la serie B en la Liga San José de Fútbol Infantil.

Por la serie A Treinta y Tres recibirá a Río Negro (sábado) y River Plate a San Lorenzo (sábado). Hoy viernes se enfrentan Universal vs Tito Borjas mientras que Central y Nacional jugaron algunas categorías ayer jueves y hoy viernes va el complemento.

La actividad de la serie B se concentra toda el sábado y los partidos son: Juventud Unida vs Las Palmas, Nueva Unión, vs Independiente y San Rafael vs Sacachispas.