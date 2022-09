Agenda futbolera completa para el fin de semana

El fin de semana viene con agenda cargada con las definiciones de los torneos de clubes de OFI como plato fuerte. La Copa A tendrá esta tarde en el Casto Martínez Laguarda su última función con la finalísima entre Central de San José y Universitario de Salto; desde las 18 horas los decanos irán por su quinto título del interior.

Hace una semana igualaron 1 a 1 en el Ernesto Dickinson, no corren los goles de visitante y si hoy no surge un ganador en los 90 minutos habrá alargue de 30 y si se mantiene la paridad definirán mediante tiros penales. El partido será televisado por VTV.

También esta tarde desde las 16 jugarán en Nueva Helvecia el Nacional local ante Ferro Carril de Salto para definir un finalista de la Copa B. Los tricolores colonienses tienen un repecho durísimo ya que en el partido de ida fue victoria 5 a 1 de los salteños. Acá si cuenta la diferencia de goles y los goles de visitante.

Campana viajará mañana a San Carlos para buscar desde las 15 y 30 el otro pasaje a la final de la Copa B ante Libertad que le derrotó por la mínima en el Camaittí. En los tricolores serán bajas obligadas por suspensión Ronaldo Barrios, Matías Rey y Cristian Rodino. Por acumulación tampoco estarán Gerónimo Bruzzone y Facundo Perdomo. Arbitrará el encuentro el floridense Fernando Martínez asistido por Fabricio Treza, Wilson Montero y Diego Fagúndez como cuarto árbitro.

Juveniles

En el marco de la 3ª fecha del Campeonato Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15 se jugará el domingo en horario matutino en el Casto Martínez Laguarda el encuentro suspendido el pasado sábado entre las Selecciones de San José y Ecilda Paullier. Desde las 10 de la mañana jugarán en Sub 14 y desde las 12 y 15 lo harán en Sub 15.

Arranca el Clausura en Ecilda

En Reserva y Primera comenzará hoy el Torneo Clausura de la Liga de Ecilda; por la Copa de Plata desde las 14 y 30 y las 16 y 45 (Reserva y Primera), en Paraje Panta, River se enfrentará a Ciudad del Plata y en el Rodríguez Bonavita a las 18 y 45 y 21 horas, Artigas se medirá ante La Paz. Mañana en el Ángel Buela Oriental y Sacachispas jugarán a las 10 y a las 12.

Por la Copa de Oro en tanto, mañana a las 10 y a las 12 Independiente recibirá a Juventud Unida en el Cándido Reyes; en Juncal Huracán se enfrentará a Juincam desde las 9 y 30 y 11 y 30 y en el Ricardo Reyes a las 10 y a las 12 se medirán San Rafael y Rampla Juniors en Reserva y Primera respectivamente.

También habrá actividad por la Liga Mayor. El vóleibol disputará la séptima fecha de la LIMAVO en el Gimnasio Argos. El básquet jugaba anoche la segunda fecha y el Fútbol Infantil disputa hoy la cuarta fecha del Torneo de Cierre.

Imagen: Campana ante una dura parada en Maldonado (archivo).

Por Jorge Gambetta.