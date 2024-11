Talleres de teatro de Casa de la Cultura: todas las edades a escena

Se aproxima fin de año y los talleres que han venido funcionando en Casa de la Cultura de Libertad están en pleno proceso para la presentación de las muestras de cierre de curso. Flavia Marrero y Andrés Morello han tenido a su cargo cuatro grupos del Taller de Teatro en los que se ha dado la oportunidad a todas las edades, abarcando desde niños hasta abuelas que a lo largo del año han procurado incorporar las herramientas que ofrece la actuación teatral.

PROCESOS| Andrés Morello explicó que vienen bien, “como siempre se llega con cierto estrés en el fin de año pero felizmente tenemos cuatro grupos excelentes, han sido procesos muy lindos”.

Entre los cuatro grupos suman más de 40 participantes. “El grupo de niños y el de adolescentes llegan con aproximadamente 15 participantes cada uno, mientras que el grupo de jóvenes y el de adultos mayores tienen unos seis integrantes cada uno”.

La integralidad de los talleres ha permitido que “los grupos de jóvenes y adultos y el de adultas mayores están preparando un trabajo de creación colectiva”.

A su vez, “los adolescentes eligieron un trabajo para hacer una adaptación, eligieron el libro y con los niños lo que procuramos inculcarles es el amor por el teatro”, expresó el docente.

DUPLA| Morello agregó que “como siempre hemos estado siempre tanto Flavia (Marrero), como yo, eso facilita mucho la tarea, ambos preferimos trabajar conjuntamente para cubrir el mayor espectro posible. Siempre es bueno tener dos visiones y además que si uno por determinada circunstancia no puede estar sabe que está el otro para asegurar la continuidad”.

En los grupos interactúan personas con y sin conocimientos de teatro. “El proceso se ha dado según las posibilidades de cada grupo, porque por suerte hay gente que viene dándole una continuidad a sus talleres, es decir que no es el primer año de trabajo y eso hay que amalgamarlo en base a esas experiencias con quienes se han sumado por primera vez este año y que llega sin conocimientos previos”.

HERRAMIENTAS| El objetivo de los talleres no es la formación de actores sino darle a los participantes las herramientas básicas de la actuación y las tareas implícitas en las artes escénicas. “Como en todas las disciplinas del arte lo fundamental es que alguien exprese su iniciativa y se imponga los días y horarios. En ese sentido tanto Flavia como yo creemos que quien se acerca a hacer un taller de teatro y no otro diferente es muy valorable y debemos darle las herramientas necesarias”, contó Morello.

Sin embargo “los talleres son siempre un semillero de eventuales actores, muchos en el Grupo Querubín comenzamos haciendo talleres y la mayoría está trabajando en las artes escénicas; cada quien decide qué hacer con su aprendizaje en el futuro. El teatro es una disciplina que enriquece desde lo humano y siempre buscamos que cada persona se sienta cómoda y que disfrute el proceso sea cual sea el motivo por el que se acercaron”.

Los docentes procuran generar “un vínculo grupal que parece difícil pero en realidad se da naturalmente con gente muy diferente en sus actividades y edades y todos los grupos se han amalgamado de la mejor forma desde el respeto recíproco” expresó Andrés Morello.

AGENDA| Dos de los grupos realizarán su muestra final en noviembre y los otros dos en diciembre; en primer lugar, el Taller de Adultas Mayores ofrecerá su muestra el sábado 16 y domingo 17 de noviembre bajo el título “Celebrar la vida”; el martes 26 de noviembre será la muestra del Taller de Niños con “La rebelión de los títeres”.

En el mes de diciembre se presentará el Taller de Adolescentes que el martes 10 y miércoles 11 ofrecerán una adaptación del libro Coraline y finalmente el de Jóvenes y Adultos el jueves 12 y viernes 13 de diciembre, realizarán una puesta de creación colectiva cuyo título no se ha definido.

CELEBRAR| Morello se refirió concretamente al caso de las Adultas Mayores que eligieron el título “Celebrar la vida” y opinó que “más allá de lo que ellas puedan mostrar creo que es el taller donde precisamente celebran la vida en cada encuentro”.

El actor y docente explicó que “este año elegimos que las presentaciones sean realmente una muestra de cada taller. No nos exigimos en cuanto a no intentar producir una obra de teatro, porque por experiencia hemos aprendido que a veces nos ponemos en un plan de exigencias que no corresponden a un taller, pero siempre tratamos que se vea el trabajo que cada uno realizó a lo largo de todo el año”.

El Director teatral agregó que “está bueno mostrar que los talleres están activos y que el público vea cómo se trabaja en cada caso y más allá de eso también está el ayudar a los alumnos a que rompan esa barrera del miedo escénico que significa la actuación ante el público”.

La decisión de participar o no en la muestra final es personal de cada participante. “Nadie tiene la obligación de participar en las muestras, hay muchos otros roles en el teatro que pueden realizar como escenografía, vestuarios, iluminación si desean colaborar”, comentó.

Finalmente Morello explicó que “todo eso lo han hecho los grupos, siempre buscando no generar sobrecostos, los vestuarios y escenografías tienen cierta orientación pero evitando gastos extras, solucionando con lo que se tiene a mano”.

