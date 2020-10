Taller gratuito de plástica en la Casa a cargo de Catalina Núñez: creatividad liberada

Tras una prórroga impuesta por la situación del brote de Covid-19 en Libertad y en casi todo el mundo, han comenzado los talleres gratuitos que el área de Descentralización Cultural de la Intendencia de San José ha asignado a la Casa de la Cultura de Libertad. Se trata del taller de Danzas Folklóricas a cargo del profesor Gustavo Verno, que funciona los martes desde las 17 horas y el de Expresión Plástica a cargo de la docente Catalina Núñez que funciona los lunes desde las 14 horas.

CREATIVIDAD | La Semana dialogó con la responsable del taller de Expresión Plástica, Catalina Núñez quien dijo que si bien el taller está previsto para niños y niñas entre 5 y 12 años “en primera instancia están llegando niños más pequeñitos con un acompañante que también si lo desea puede interactuar en la clase”.

Explicó luego que se trata “de un taller de expresión plástica y lo que buscamos es el desarrollo de la creatividad. No hay lineamientos estrictos de lo qué y cómo dibujar y mucho menos a estas edades, porque podríamos truncar un estilo y una manera de expresión innata que le haría un gran daño al potencial artista”.

La docente destacó además que “es un taller de expresión y a través de diferentes materiales investigamos, probamos, por eso es que a los niños más pequeños les requerimos un acompañante, aunque usamos pintura no tóxica, pero dentro de la experimentación con los más pequeños hay que ser más cuidadosos y necesitamos un poco de apoyo para cuidar el espacio y por sobre todo para cuidarlos a ellos”.

En cuanto a las diferencias en el trabajo con los más pequeños y los más grandes, la docente explicó que “los niños se separan, se agrupan según las edades, hay cuestiones entre unos y otros niños, con respuestas que son increíbles, unos resuelven de una manera y otros de otra” y agregó más adelante que “los más chicos, que están menos contaminados logran cosas muy interesantes. Tiene que ver esto con el vehículo de expresión, les explico que hoy tenemos estos materiales, y les consulto sobre qué temática les interesa desarrollar, o de pronto escucho decir alguna cosa y les sugiero plasmarlo, cómo, con qué colores, va por ahí y es posible trabajar con los muy chicos y al mismo tiempo con los pre adolescentes”.

ESTIMULACIÓN | Catalina Núñez dijo que “lo que buscamos es estimular permanentemente la creatividad, que va más allá de la expresión plástica. Nosotros lo hacemos desde la expresión plástica, pero la creatividad tiene que ver con cómo solucionan un problema cotidiano” y explicó que aunque “hay técnicas, no hay un lineamiento estricto sobre qué hay que hacer, es increíble cómo incorporan el concepto de lo abstracto, surrealismo y figurativo y no sólo para ellos sino que se lo transmiten a sus padres”.

En las clases “se les enseña la mezcla de colores, o algún lineamiento como que los dibujos se enmarcan en una figura geométrica” pero en todo momento la libertad creativa es absoluta.

Núñez dijo también que “si quieren hacer un perro con patas de dos metros y una cabeza pequeñita está bien, le podría hacer mucho daño si tuerzo eso, de lo que está bien o está mal. Ellos a veces dicen me equivoqué, esto está mal hecho y les digo que no, que no hay nada mal hecho, es su manera de expresión, tampoco se alienta la competencia entre ellos”.

“¿Quién puede juzgar quién dibuja mejor?”, se preguntó la docente del taller de expresión plástica.

En ese sentido la docente dijo que “es por eso que los más pequeños logran cosas muy interesantes, son más creativos porque se permiten una libertad que con el paso de los años nosotros vamos coartando”.

El objetivo del taller es que los participantes “van a aprender a dibujar, van a aprender a modelar, aprenderán sobre colores, pero por sobre todas las cosas van a experimentar y desarrollar la creatividad”. El taller continuará hasta finales del mes de noviembre.

Sobre el número de participantes en el taller, Catalina Núñez dijo que “tengo entendido que no ha sido demasiada la difusión y también se atrasó un poco el inicio por la situación sanitaria en Libertad, pero comenzamos con siete niños, en un aforo total para 14 ya que seguramente se nos facilitará un espacio más amplio”.

CORPORAL | Por otra parte, la institución cultural libertense anuncia para el día miércoles 7 de octubre el inicio del Taller de Expresión Corporal a cargo de la actriz y docente Isabel Toledo. Desde la Casa se informa que ese primer encuentro es totalmente gratuito para quienes asistan.

Por Jorge Gambetta.