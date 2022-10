Son del Sur espera con expectativa que llegue el sábado para saber si participa de las Llamadas 2023

Con el apoyo de su gente, sus amigos, familiares, del Municipio de Libertad y auspiciantes, la comparsa libertense Son del Sur logró su objetivo de participar en las Llamadas de Admisión el pasado domingo por la avenida Delmira Agustini del barrio Prado de Montevideo y ahora el sueño es lograr uno de los 20 lugares disponibles para meterse en el Desfile de Llamadas del Carnaval 2023.

Pero entre Dios Momo que recién hizo su primera aparición oficial y el clima parece haber un eterno conflicto de difícil dilucidación. La primera etapa de la admisión, estaba prevista para el sábado 8 con el desfile de 25 agrupaciones de diferentes puntos del país. Era la primera actividad oficial del Carnaval 2023, pero debió suspenderse debido al fuerte viento y la lluvia que cayó en esa jornada.

El sábado 8 debían participar otras tres comparsas josefinas, a las 14 y 50 iba “Río de Tambores” de Playa Pascual, luego “La que mueve” Ciudad del Plata a las 16 y 50 y por último “La Explanada” de San José de Mayo, que estaba previsto desfilara a las 17 y 40. La programación de esta primera etapa se trasladó para el próximo sábado 15, con los mismos horarios.

El domingo la etapa se mantuvo con todos sus detalles y a las 16 y 10 fue que inició su recorrido Son del Sur, que llevó a Montevideo la temática de los 150 años del proceso fundacional de Libertad, transformada en ritmo candombero; a pura lonja, madera y baile, tras sortear en los últimos meses todos los obstáculos reglamentarios que incluían la afiliación a DAECPU (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay), con el registro del título y la posterior inscripción para las Llamadas de Admisión, ambos requisitos de elevado monto económico.

Además de las exigencias económicas, la comparsa debía alcanzar el mínimo de 75 integrantes requerido por el reglamento dentro del cual los tambores tienen un mínimo de 42, el Cuerpo de Baile un mínimo de 18, además de las figuras. Para ello pudieron incorporar algunos componentes de agrupaciones amigas de San José, Libertad y Ciudad del Plata. También el esfuerzo colectivo de la comparsa, permitió el asesoramiento de la reconocida y talentosa vedette “Lola” Acosta en la coreografía y en el diseño escénico.

AJUSTES | En el final de una de las últimas jornadas de arduo trabajo previo al día clave, Claudia Reyes, una de las coordinadoras del Cuerpo de Baile de Son del Sur, comentó a La Semana detalles de los últimos ajustes que debieron realizar para esta participación histórica de la comparsa libertense y sobre cómo trabajan la ansiedad personal y grupal.

Claudia Reyes dijo que “aún no hemos tenido tiempo para ponernos ansiosos, no hemos parado de trabajar” y agregó que “por suerte el sorteo nos ubicó para desfilar el domingo porque el sábado, habían algunos integrantes que no podían estar por diferentes razones”.

Reyes explicó que “en mi caso es la primera vez que participaré en una prueba de admisión. Tenemos algunos compañeros que lo han hecho con otras agrupaciones y nos han dicho que es mucha la exigencia y tendremos que volcar allí todo lo mejor del trabajo que hemos realizado, con pasión y confianza”.

Cada comparsa dispuso de 20 minutos para cubrir el trayecto por la avenida Delmira Agustini desde Buschental hasta León Ribeiro, en el que estaban distribuidos los integrantes del Jurado que preside José Enríquez e integran además Laura Méndez, Leticia Tazzi, Gabriela Fernández, Claudia Gisel Silva, Alfredo Leiros, Luis Vázquez y Jorge Caticha.

PREVIA | Son del Sur desfiló por 25 de Agosto el domingo anterior como apertura de la actividad musical por los 150 años. Reyes dijo al respecto que “nos sentó muy bien ese desfile, quisimos ponerle un poco de color aunque fue un día de mucho trabajo porque en la mañana tuvimos una venta económica y luego del desfile tendríamos el último ensayo general, pero finalmente salió y lo disfrutamos mucho”.

La jornada de este domingo comenzó a las 9 de la mañana para las bailarinas en el salón de Crecer “para comenzar con el peinado y maquillaje básico, más tarde llegaron a la sede los tamborileros que recibieron cada uno su vestuario completo y así se fueron incorporando los compañeros que venían desde la ciudad de San José”. Puntualmente pasadas las 13 horas partió la caravana de buses y vehículos particulares desde la sede del colectivo en la intersección de 25 de Agosto y 25 de Mayo.

Tras el desfile por la Avenida Delmira Agustini la comparsa retornó a Libertad y ya en su domicilio Claudia Reyes resumió la experiencia en una palabra: “sublime” y agregó que fue una “mezcla de adrenalina y emoción, una fiesta para todos, con muchísimo aliento desde el público”.

La bailarina agregó que “tal como salimos en caravana retornamos de la misma manera, muy cansados pero con la idea de que para todos está cumplida nuestra primera gran meta, lo que venga tras los fallos será en cualquier caso un plus”. Los fallos se conocerán en la noche de próximo sábado cuando se desarrolle la primera etapa suspendida.

Por Jorge Gambetta.