Sofía Hernández comienza Taller de Improvisación en la Casa

El próximo 12 de setiembre estará comenzando un nuevo taller en la Casa de la Cultura de Libertad. Se trata del Taller de Improvisación para jóvenes y adultos que dirigirá la actriz y docente Sofía Hernández, que de esta forma se suma a la amplia grilla de cursos y talleres que ofrece la institución de la calle Morquio y 25 de Agosto.

Según explicó Hernández, “la idea es comenzar el 12 de setiembre. Todos los lunes de 19 a 21 horas esperamos que las inscripciones estén dentro de lo pensado como para contar con un lindo grupo”.

La docente agregó que el Taller no tiene “un público objetivo en el sentido que se deba tener experiencia previa, no es necesaria. Veremos qué grupo se puede armar y entre todos iremos viendo desde dónde lo trabajamos” y explicó que “de todos modos aunque haya integrantes del grupo con experiencia haremos un repaso de las bases de la improvisación”.

Es para todos

Hernández contó luego que “quienes ya han tenido alguna experiencia pueden venir porque aunque crean que va a ser más de lo mismo, en realidad hay un montón de cosas nuevas para mostrar y desarrollar. Incluso no tiene por qué ser para una experiencia específicamente en teatro o en el arte escénico”.

Por otra parte, la artista comentó que “el no tener experiencia tampoco excluye a nadie, porque se puede tener la capacidad y el talento sin saberlo, porque la persona nunca se ha animado a experimentar; por eso la invitación es a jóvenes y adultos con o sin experiencia”.

Con frecuencia se puede pensar que se trata sólo de un aprendizaje para hacer teatro, sin embargo Hernández dijo que “de pronto alguien piensa que esto no es para él y la verdad es que en diferentes talleres me he encontrado con abogados, ingenieros o comerciantes porque no hay que ser actor para improvisar”.

Sobre los objetivos del taller de Improvisación

La actriz agregó que “no es el objetivo del taller realizar una muestra a fin de año, al menos no lo es por ahora. Quizás luego el grupo decida que ese es su interés, pero no es mi objetivo como docente, en absoluto. El objetivo central es trabajar la improvisación como herramienta para lo escénico, para la vida y sobre todo para disfrutar en el taller; disfrutar del encuentro con el otro, el estar en este presente y crear juntos una escena o una historia, o un momento”.

Sofía Hernández agregó que se trata de “trabajar la idea de dejarnos ver, ver al otro y generar un estímulo para crear y eso sirve para todos los ámbitos de la vida, tanto para la música o para ser creativos en la vida. Sirve para una entrevista de trabajo o para decirle a alguien que te gusta o que ya no te gusta más, otra cosa importante es el escucharse, el escuchar al otro”.

La comunicación con los demás va mucho más allá del lenguaje oral. La docente explicó que en el taller “hay mucho de físico en cuanto a lo que se comunica o se registra desde el cuerpo y no tanto desde la palabra y eso otro tan mental. Se busca abrir otros aspectos, canales o lenguajes diferentes sin que ello signifique abandonar esas vías sino experimentar con otras herramientas y ver qué nos pasa al utilizarlas”. Explicó luego que “el Taller es un espacio para jugar, para crear, es un espacio para conocerse, para escucharse y desde ahí trabajar con otros porque me interesa mucho lo colectivo”.

Trabajo

Sobre su trabajo en las artes escénicas, la actriz Sofía Hernández dijo que “el año pasado estuve haciendo Ritual que es una obra de danza contemporánea que dirigió Micaela Lema y fue toda una experiencia nueva como intérprete”.

“Fue fascinante y desafiante, estrenamos en la Casa de la Cultura y luego la presentamos en el Teatro Macció y la Sala Verdi. Fue súper interesante, porque se me abrió una zona nueva que nunca me había planteado”, dijo Sofía Hernández.

En la actualidad, la actriz integra el elenco de la obra “El planeta perfecto”, una obra para niños que “la hicimos el año pasado y la repusimos este año en vacaciones de julio y tenemos algunas otras funciones por acá o por allá. Una obra que sigue viva y no queremos que decaiga porque pensamos que todavía da para mucho más”.

Como docente, Hernández integra el staff del ECIE en San José de Mayo. Sobre esa experiencia, contó Hernández que estuvo dando “el primer semestre en la carrera de Actuación y ahora estamos por comenzar allí mismo en setiembre un Prevocacional. También doy clases de teatro en el Bachillerato Artístico del Liceo 1 de San José de Mayo”.

Aprendizaje permanente

La carrera docente y la artística, requieren un constante estudio y aprendizaje. Hernández explicó : “también he estado estudiando otra vez improvisación y actuación así como estoy estudiando ahora un poco de pedagogía teatral. Me gusta mucho aprender y no abandonar ese rol que no termina nunca y eso es de lo más desafiante. Es como que la motivación está en ese aprendizaje permanente, el pensar un personaje, elegir un texto o una idea”.

Parte de ese aprendizaje y de los desafíos de su carrera fue hacer Ritual. “Cuando Micaela me invitó para hacer danza no sabía si podría con eso y por momentos me preguntaba qué hacía allí, pero finalmente estuvo buenísimo porque no soy bailarina sino una actriz jugando a bailar y me encontré con muchos puntos de conexión, ya que también hay una dramaturgia y una línea que nos guía y se puede hacer un personaje”.

Finalmente Hernández dijo que “la tarea del artista es mostrarse vulnerable porque ahí está lo original y lo bello y es cuando realmente el espectador puede recibirlo y conmoverse o no pero si podemos aportarle algo que le identifique o que lo critique porque está totalmente en desacuerdo con lo que uno hace. Eso es parte del proceso de práctica y entrenamiento que siempre resulta enriquecedor y es lo que le da sentido a lo que hacemos los artistas”.

Por Jorge Gambetta.