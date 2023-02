«Mis semillas de bambú» se llama el primer libro de la libertense Noelia Issa

Noelia Issa ha transitado su vida entre Montevideo y Libertad, ciudad en la que creció y vivió hasta sus 18 años para volver a vivir en la capital. Allí desarrolló su pasión por el maquillaje artístico y ya con una familia y madre de tres hijos de 21, 18 y 11 años, volvió a Libertad, el lugar donde hoy reside en lo que considera el tránsito de “la primera mitad de mi vida”.

Durante casi una década como maquilladora y también escenógrafa, obtuvo menciones destacadas en el Carnaval Oficial con diversos grupos de parodistas, revistas y humoristas, en una actividad recargada por su trabajo y responsabilidades familiares.

Pero como si eso fuera poco, Issa utiliza su tiempo libre en escribir, algo que según dijo hacía “para mí” como para llevar una especie de hoja de ruta de su vida y la de sus mejores amigas.

Las historias que Noelia Issa fue desarrollando, se transformaron con el tiempo y gracias al estímulo de su círculo más cercano en el libro “Mis semillas de bambú”, publicado en Perú en octubre pasado por Corporación Igneo S.A.C., para su sello Ediquid.

Amalia, Isis, Sofía e Isa son amigas desde toda la vida. Ahora, en el crepúsculo de una de ellas, las otras atraviesan procesos que pueden transformarlas, para bien o para mal, pero que logran superar gracias al poder de una amistad que es como el bambú: resistente, flexible, regenerativo y perdurable.

Ese podría ser un brevísimo resumen del libro que está firmado bajo el seudónimo de Noa Issa y está a la venta en algunas librerías de Montevideo y Libertad, pero fundamentalmente está recorriendo el mundo a través de varias plataformas, tanto en formato papel como digital.

LA OBRA | En charla con La Semana, Noelia Issa se refirió a su primer trabajo literario y dijo que “está basado en hechos reales, la tenía escrita hace algún tiempo y un amigo escritor me dijo que debía publicarla” y explicó que “lo había escrito para mí, porque esas semillas de bambú existen aunque esté llevado a la ficción pero son historias de cosas vividas”.

Se trata por tanto de una realidad ficcionada. “Los personajes reales existen, pero los desdibujé para no identificar a nadie”, dice.

En cuanto al título de su novela, Issa agregó que “no es casualidad lo del bambú, no quiero spoilear la historia pero en el libro digo que creo que somos como semillas de bambú japonés. Permanecemos años enterradas en la profunda oscuridad de la tierra, algunos se dan por vencidos y abandonan las semillitas, no las riegan ni las abonan porque piensan que no son fértiles. Hay quienes son perseverantes y las abonan y las riegan sin importar que no obtengan resultados”.

Para la escritora “las personas necesitamos tiempo; a veces permanecemos mucho tiempo en la oscuridad, o como en el caso de Isabel, uno de los personajes, que se daba cuenta las cosas que vivían sus amigas y trataba de decírselo pero por más que nos lo diga otra persona nada es como descubrirlo por uno mismo, procesarlo, vivirlo en nuestra propia carne. Sentirlo, es parte del crecimiento espiritual y hay que estar dispuesto para pasar por eso y sortear ese obstáculo”.

DEVOLUCIONES | Desde la aparición del libro, su autora ha recibido múltiples devoluciones de sus lectores por variadas vías de comunicación. “Por suerte alguna gente me ha comentado que se ha identificado con algún personaje o con alguna situación y les ha permitido entender algunas cosas de sus vidas porque puse en palabras cosas que ellas no han podido decir”, comentó.

PROTAGONISTAS | En cuanto a las cuatro principales protagonistas del libro, Issa dijo que “son hermanas del corazón porque la vida las ha unido, muchas veces son más familia que la propia familia” y acotó que “ellas sabían que yo escribía esas historias y por momentos se emocionaban tanto o más que yo y me alentaban muchísimo a que las publicara”.

Volviendo al desarrollo de su novela, la escritora explicó que “la mirada de una de esas amigas a los 40 años se plantea lo que ha vivido ella y sus amigas o las etapas que están transitando, algunas comunes a todas y otras tal vez no tanto”.

REPERCUSIONES | Issa aún no ha presentado su obra y sin embargo a través de Amazon y Mercado Libre, viene logrando una buena difusión en Estados Unidos, México, Latinoamérica, España y Reino Unido tanto en formato físico como digital.

La autora se siente muy feliz por eso y porque “la gente que ya lo ha leído a veces me comenta que les ha pasado tal cosa o que su hermana sería tal personaje. Me ha pasado con hombres que me han dicho que no podían creer mientras leían el libro que tal personaje haya hecho tal o cual cosa porque a ellos les ha pasado algo parecido en sus propias vidas”.

Noelia Issa prevé que a partir del mes de marzo realizará la presentación formal de “Mis semillas de bambú”. Dijo que “hasta ahora lo único que hice fue una campaña de preventa” y adelantó que ya está trabajando en la eventual segunda parte de la historia “con alguna revisión o replanteo, porque creo que a todos nos pasa que al llegar a cierta edad nos replanteamos lo que hemos vivido y cómo sigue nuestra vida. En los 40 es prácticamente la mitad de nuestras vidas y aparecen las preguntas de quién he sido, quién soy y quién quiero ser dentro de algún tiempo”.

AUTOCONOCIMIENTO | Issa apela en su libro y en la charla a la necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo. “Estamos viviendo con mucha adrenalina y en un cambio constante y está bueno empezar a conocernos por dentro, que es diferente a lo que muestran las redes sociales en esa constante exposición que a veces me parece exagerada e innecesaria y muchas veces no refleja lo que en realidad somos”, dijo Issa, para agregar luego que “tal vez en nuestras casas somos otras personas, nos pasan otras cosas que no se muestran y entonces quizás debemos detenernos y plantearnos qué es lo que nos interesa que se vea y qué otras cosas no”.

Insistiendo en marcar sus 40 años como la línea media de su vida la autora de Mis semillas de bambú dijo que “creo que hemos venido a esta tierra para evolucionar y me parece que a mi edad ya es una buena edad para autoconocerme. He resuelto algunas cosas en cuanto a estudiar y crecer, tenemos o no familia pero tenemos un estilo de vida determinado y debemos vivir esa otra mitad de la vida de alguna forma”.

Agregó que “por eso cuando me plantearon lo de publicar el libro me pregunté ¿por qué no? Si era algo que siempre me había gustado. No quise quedarme con las ganas de hacer algo que quería hacer, intenté darle un lenguaje sencillo, no es tediosa porque es una novela corta y está hecha desde el corazón y creo que eso se refleja en el texto”.

Para la autora “si el libro le resulta de ayuda a alguien para mí sería importantísimo. He recibido comentarios que me dicen que alguien tomó valor para aceptar alguna situación o para decir alguna cosa que tenía reprimida y eso me llena y me emociona muchísimo”.

CARNAVAL | Noelia Issa le dedicó casi 10 años a otra pasión: el maquillaje artístico. A través de esa actividad, obtuvo importantes menciones en el Carnaval Uruguayo trabajando con importantes conjuntos de las categorías Revistas, Humoristas y Parodistas, incursionando también en escenografía.

Al consultarle sobre esa actividad Issa respondió que “estoy sufriendo porque este año no armé grupos y he rechazado muchos trabajos para Carnaval. He mirado muy poco porque lo sufro, porque extraño estar detrás de bambalinas, tuve la oportunidad de trabajar durante más de nueve años en conjuntos muy importantes”.

Asimismo agregó que piensa que será “algo transitorio, necesitaba un descanso porque ahora no puedo ir a trabajar sin dormir como hacía cuando era más joven y llegaba del Teatro de Verano derecho a trabajar y no pasaba nada”.

Al respecto explicó que “ahora tengo una edad que me pasa factura, tengo una casa, hijos, aunque siempre tuve mucho apoyo y contención de mi esposo que siempre me hizo el aguante cuando volvía a las 5 o 6 de la mañana, pero para evitar algún pico de estrés decidí parar este año”.

Sobre ese trabajo artístico junto a figuras relevantes del Carnaval expresó que “es un trabajo hermoso pero implica mucha presión porque los conjuntos ‘grandes’ exigen mucho y debo estar casi en la excelencia y en mi trabajo no me gusta quedarme en medias tintas. Me gusta darlo todo, haga lo que haga soy muy apasionada de verdad, trato de hacer mi mejor esfuerzo y siempre busco la perfección”.

“Hay amigas que son como hermanas, incluso más hermanas que aquellas o aquellos con los que compartes ADN. Esta es la historia de cuatro mujeres que, entre sus desencuentros, debilidades y fortalezas, ejemplifican cómo se puede salir adelante”. Así comienza “Mis semillas de bambú”, que en Libertad puede encontrarse en Santería y Yuyería Libertad y en Papelería Sergio además de las plataformas digitales. El diseño de tapa del libro es del artista plástico y amigo de la autora, Guillermo Vuljevas.

Por Jorge Gambetta.