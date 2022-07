Santiago Tavella y No Stress, se encuentran en espectáculo conjunto el viernes en Casa de la Cultura

Santiago Tavella es integrante fundador de Cuarteto de Nos; como músico ha participado de diferentes proyectos tanto como solista o colectivos y actualmente tiene también su grupo “Otro Tavella y los embajadores del buen gusto”. Como si todo eso fuera poco, es artista visual.

Recientemente el INMUS (Instituto Nacional de la Música), seleccionó un proyecto suyo a través de Ventanilla Abierta. Se trata de “Giras Interactivas” a través del cual se seleccionaron tres ciudades del interior, Libertad, Canelones y San Gregorio de Polanco y se convocaron músicos de esas localidades interesados en trabajar conjuntamente con Tavella en procesos interactivos para presentar un espectáculo musical, con entrada libre, en cada una de esas ciudades.

Por Libertad la banda seleccionada fue No Stress y el próximo viernes a las 21 horas en la Casa de la Cultura se estará ofreciendo el espectáculo que se ha preparado conjuntamente durante los últimos meses.

En una rica charla más que una entrevista Santiago Tavella contó a La Semana detalles de la idea original y el desarrollo del proceso creativo de intercambio entre él y su banda y el grupo de jóvenes libertenses.

LA IDEA | “La idea es realizar tres presentaciones. La primera es en Libertad con No Stress, después habrá otra en Canelones con una banda de allí, y el tercero será con un solista de San Gregorio de Polanco” explicó el músico. Contó que eligió estas tres ciudades porque “me habían dicho que había propuestas interesantes, recibí varias propuestas de bandas de Libertad, y me sorprendió mucho, me gustó mucho lo de No Stress”.

Tavella dijo que “cuando vi algunas cosas de Libertad, lo de esta banda me gustó mucho, tenía una serie de propuestas interesantes para trabajar con ellos, hacer algunos ensayos y preparar una parte del espectáculo en conjunto”.

En cuanto al formato del espectáculo, el músico explicó que “cada parte del espectáculo va a tener una de No Stress, otra parte que es Otro Tavella y los embajadores del buen gusto y otra parte en la que yo estaré con No Stress haciendo cosas mías y de ellos, un poco con la idea de que creo que es la mejor manera de aprender música”.

Agregó que “creo que las cosas no se enseñan sino que las cosas se aprenden. A veces nos dicen que hay que enseñarle a la gente a que aprenda y yo pienso que la gente ya sabe aprender, es una característica del ser humano. La mejor manera de aprender es haciendo, entonces yo aprendo también en esas situaciones porque es de doble mano lo que se aprende”.

“La banda no tenía que ser la mejor sino una banda a la que yo entendía que podía aportarle algo, que del trabajo conjunto saliera algo interesante”, comentó Tavella.

INTERCAMBIO | Mencionó Tavella que “ya estuvimos trabajando bastante. El sábado tuvimos el último ensayo conjunto. Ha sido algo muy interesante, porque uno cuando se plantea un proyecto se imagina algunas cosas pero hasta que no te juntás con la gente no sabés qué puede pasar”.

Para Tavella estas experiencias no son nuevas, ya las ha practicado en diferentes países de la región. “Yo esto lo había visto ya en algunas salidas que hacíamos con el Cuarteto de Nos. A veces me quedo en algún lugar, cuando canto en Buenos Aires hago una versión acústica, a veces hago una electrónica y lo que tengo son coros aparte de mi voz, pero en Guayaquil, en Medellín y en Monterrey toqué con bandas de allá y dio como para hacer un repertorio con ellos como mi banda. Yo supongo que cuando vuelva a Guayaquil, tal vez hagamos algo con alguna otra banda”.

El músico dijo que “la idea es que ellos no hagan un ‘cover’ (versión), sino que propongan algunos arreglos y hagamos su versión, y con No Stress vamos a hacer las canciones mías y yo hago sus canciones”.

Sobre el grupo libertense dijo que “tienen algo muy interesante en su dinámica porque tienen dos cantantes y uno dice una cosa y otro dice otra. Ahora vamos a ser tres diciendo cosas, me parece que va a ser muy interesante esa fusión”.

Tavella dijo que “el primer ensayo lo tuvimos hace 15 o 20 días, previo a eso hubo bastante trabajo virtual para ver qué canciones de ellos me parecían interesantes y que temas míos elegían ellos”.

Sobre los fondos del INMUS, el artista dijo que le parece “una buena cosa que se puedan hacer estas cosas con entrada libre, porque algo que nos pasaba con el Cuarteto de Nos es que no podíamos salir del circuito del baile, que nos pagaban para tocar en el baile. A veces tocábamos a las cuatro de la mañana, ahora estamos más viejos es difícil, hicimos intentos de hacer toques y recién ahora están saliendo toques en salas, en teatros. Esto será un viernes, con entrada libre, así que si alguien quiere guardar la plata para el baile, puede ir también”.

El músico dijo que también le interesa promocionar su grupo “Otro Tavella” que es “un proyecto emergente y la gente aún no lo conoce mucho. Nos pareció interesante que al INMUS le gustara este proyecto. A mí me gusta mucho la idea de trabajar con músicos diferentes, ahora en Libertad con No Stress, en Canelones lo vamos a hacer con Comando Margarita y en San Gregorio de Polanco vamos a estar con Erpie Rufián, que es el único que yo conocía desde antes de la convocatoria”.

Tavella dijo que tenía referencias de Libertad a través de “José Luis Plácido que me había dicho que en Libertad había una muy buena movida musical, él tocó conmigo un tiempo, pero los tres proyectos tienen cosas afines a lo que a mí me gusta trabajar”.

“Es notable como uno mira la estructura de las canciones y sugiere probar alguna otra cosa y encuentra buena apertura de cabeza como para asimilar las ideas que uno les iba tirando, que no es hacer lo que yo digo”, es “generar un proceso de trabajo juntos, que me parece la mejor manera de aprender a hacer música; es como aprender a hablar, tus padres saben hablar y vos vas aprendiendo. En este caso claro yo no estoy con gente que no sepa de música, pero aprendemos juntos, creo que la del viernes va a ser una buena movida”.

Consultado sobre cuántas horas tenían sus días Tavella respondió “tienen 24 y soy bastante dormilón, pero hay una cualidad mía y es que todo lo que tiene que ver más con el proceso creativo antes de ponerlo en práctica yo la voy llevando adelante con pequeños empujoncitos y de pronto sale una canción”.

Agregó que “es un proceso que en general cuando sale la primer vomitada de creación uno piensa oh mirá lo que se me ocurrió, pero en realidad es algo que hace tiempo lo tenía en la cabeza, luego en el proceso de acabado de la canción lo voy trabajando. Un psiquiatra una vez me dijo que me olvidara de concentrarme en algo porque soy una persona creativa e iba a vivir atento un rato a una cosa y de repente algo te va a llamar la atención y vas a ir hacia allí; eso no es exactamente así porque en mi casa tengo dos mesas, en una tengo la computadora donde hago mis grabaciones y también mis diseños visuales y tengo otra mesa que es donde pinto, entonces cuando me canso en una mesa me voy para la otra”.

NO STRESS | A su vez el bajista de No Stress Federico Díaz dijo que a ellos “la información del llamado nos llegó por Martín Schwagger y nos pareció una linda oportunidad de conocer y poder hacer algo con Santiago Tavella, que es un referente en el ambiente de la música”.

Díaz agregó que “nos comunicamos con él y le enviamos material de nuestras canciones y de los videos musicales para ver si le interesaba. Él nos comentó que hubo muchas bandas de Libertad que le enviaron material, eso está genial porque se está moviendo todo el ambiente local y nos explicó cómo sería el espectáculo. Para nosotros sería como integrar una persona más para interpretar algunas de nuestras canciones”.

El músico dijo que “nos sentimos muy halagados que él nos haya seleccionado y nos sentimos muy entusiasmados de compartir una experiencia con alguien del rubro musical al que nos queremos dedicar”. Agregó que “la reproducción de nuestra música y nuestra imagen nos llamó la atención y además de conocer a Santiago, su espacio de trabajo y sus músicos fue lo que más nos entusiasmó”.

Sobre el primer encuentro con Tavella, Díaz dijo que fue “en su estudio y hablamos del proceso de trabajo y la propuesta para el show. Le mostramos nuestras canciones y él eligió las que iba a interpretar, nosotros elegimos las canciones suyas que vamos a interpretar y ahí conversamos sobre las primeras ideas, ahora estamos ya en el último ensayo el sábado para tratar de que todo salga bien y demos un lindo espectáculo”.

No Stress está integrado por Nahuel Magariños (voz), Alan Silva (voz y teclado), Santiago Benítez (guitarra líder), Federico Díaz (bajo) y Gonzalo Piaggio (batería), mientras que “Otro Tavella y los embajadores del buen gusto” lo integran Santiago Tavella (voz), Martín Tavella (bajo), Hernán Díaz (guitarra), y Sebastián Macció (batería).

Foto tomada de El País.

Por Jorge Gambetta.