Regina Ramos representa a Uruguay en festival internacional de poesía en Colombia

La docente y escritora Regina Ramos, nos representa en Festival de Poesía de Medellín

El pasado 3 de julio comenzó de manera virtual el 32º Festival Internacional de Poesía de Medellín, un evento que convoca a poetas de todo el mundo por el que han pasado nombres reconocidos de la poesía uruguaya como Rafael Courtoisie, Ida Vitale, Martha Canfield, Marossa Di Giorgio y Washington Benavides, entre otros.

En esta edición 2022 que comenzó de manera virtual, Uruguay estará representado de forma presencial – del 23 al 30 del corriente mes-, por la docente y escritora josefina Regina Ramos y el escritor montevideano Martín Barea Mattos. Oriunda de Rincón del Pino, Ramos actualmente es profesora de Literatura en el Liceo de Libertad y dijo que viene preparando su participación en el Festival “desde principios de este año”.

Ramos agregó que “cada año el Festival se realiza bajo una consigna y este año es ‘La paz mundial y el pacto con la naturaleza’” y explicó que debió “escribir un ensayo sobre esa consigna además de enviar mi obra para que los poetas y las demás personas puedan empezar a conocer a quienes van a estar”.

Además de todo lo concerniente con el Festival “debí pedir una semana de licencia especial ante la Inspección de Literatura porque este Festival es uno de los más prestigiosos del mundo, tiene una gran trayectoria y reconocimiento y no sólo que nos permite mostrar la obra sino que además ofrece talleres y mucho aprendizaje. Desde este lugar fue que se me amparó, porque desde la docencia siempre se está procurando la formación permanente”.

Lecturas y Taller de creación poética

La poeta dijo que “allá también estaré con lecturas. Compartiré mi obra con otros poetas en diferentes espacios de Medellín y Santa Marta que es otra ciudad donde habrá actividades y también daré un taller para todo público sobre creación poética; todo eso ha llevado mucho tiempo de preparación”.

Ramos viajará a Medellín el viernes 22 de julio y retornará al país el 1 de agosto, Contó la escritora que su participación se da porque “este festival tiene mucho que ver con el Mundial Poético de Montevideo que se hace en Uruguay, inspirado de algún modo en el Festival de Medellín y este año el Mundial ya tiene su octava edición y han participado 22 países”.

“Año a año va cambiando su lema, su imagen y sus locaciones; tuvimos la suerte que se logró descentralizar un poco y en 2018 una fecha fue en San José de Mayo. Entonces el festival, buscando poetas de todas partes, tomó en cuenta a los participantes del Mundial Poético y de allí fue que me hicieron la invitación para este año”.

3 libros

Consultada sobre el material que expondrá en sus lecturas, Ramos dijo que “como forma de mostrar la obra hasta el momento me interesaría poder leer poemas de los tres libros que tengo hasta ahora: ‘23 veces out’, ese primer libro que edité en 2017 bajo el sello Yagurú y que afortunadamente obtuvo el premio Opera Prima en los Premios Nacionales de Literatura. Mi segundo libro ‘Señuelo’ publicado por La Coqueta Editora que lo edité en 2020 que también obtuvo un premio nacional como Primera Mención en Obra Edita el año pasado y el más reciente que se publicó en junio pasado, ‘Gastronomía de olvido’, editado por ‘Pez en el hielo’ es un libro que también fue producto de un premio llamado Amanda del Instituto Nacional de Letras que premió 10 libros cuyo premio era su publicación. Ese libro también viajará conmigo”.

Además, la escritora expresó que tiene “ganas de utilizar algún texto que aún no he mostrado todavía y que está para lo que se viene. Son poemas nuevos que no están en ningún libro, no los he leído nunca en público y no se han editado en plataformas, a veces es muy lindo compartir esa primera instancia”.

En cuanto a la significación de participar del festival poético, Ramos dijo que “para mí significa mucho, por eso la dedicación y el espacio que le doy. Es un festival de gran peso, allí han estado poetas que admiro muchísimo que son parte de mi hacer como Marossa Di Giorgio, Ida Vitale”.

La escritora explicó que “a veces fantaseaba que esto podía llegar a ocurrir en otro momento de mi vida pero que me pase siendo relativamente joven, ser la poeta más joven de las uruguayas que han participado del Festival de Medellín y además la experiencia de conocer e intercambiar con otras personas, otras vivencias, sé que será una de mis experiencias más emocionantes”.

Agregó que además “poder representar de algún modo a la poesía nacional junto al colega Martín Barea Mattos es un honor. Los talleres que daremos cuidan eso de que no vamos solos, vamos con todos los diferentes eventos y ciclos de poesía nacional que hay, vamos con nuestros referentes, vamos a proponer muestras de poesía actual uruguaya, la invitación a leer a ciertos poetas, todo eso lo tomamos con mucha seriedad”.

Lo colectivo

Ramos agregó que le da mucha alegría decir que “algo que tiene mi generación y la generación un poco más grande a la que pertenece Martín es que tenemos consciencia de que la poesía está muy viva porque funciona en colectivo, los festivales, los ciclos, cómo se editan los libros, cómo se editan las antologías, todos estamos construyendo, compartiendo espacios”.

A propósito agregó que “no sé si queremos tener presente eso de mi obra o mis poemas y los demás no, no sé en qué andan, todo lo contrario. Nuestra generación es una generación que se piensa con los demás, eso me ha enseñado mucho y me gusta decir que tenemos eso. Es como romper lo generacional”.

Ramos explicó que se trata de “compartir estilos con poetas que fueron nuestros profesores y hoy estamos creando a la par porque lo circunstancial y el contexto siempre hacen nuevas formas de leer, de escribir o de sentir, por eso a veces reniego de esa etiqueta de jóvenes que no entiendo por qué la ponen, porque a veces queda como que a pesar de ser tan joven hizo esto o lo otro o tiene tantas obras, pero si nos ponemos a pensar la gran mayoría de la poesía nacional la hicieron los jóvenes. Lo que importa es esa posición del escritor y el lector frente a la vida o frente a las cosas que están pasando y eso lo puede hacer alguien de 20 y poquitos o alguien que tiene 70”.

Generaciones

En cuanto a las peculiaridades de algunas generaciones de poetas, como la tan mentada Generación del ’45, Ramos dijo que “es cierto que las generaciones siempre son como una forma de ordenar y de poder ver más objetivamente aspectos generales o particularidades; ahora, a mí me interesa ese lector o ese aficionado que es una persona sensible y puede romper inclusive con eso y poder conectar a un poeta del 900 con una estética del presente y decir ‘mirá, esto no es tan nuevo, se venía haciendo hace tiempo’, es provocar al público. Mirá Roberto de las Carreras, ya lo hacía, es generar la posibilidad de poder estimular cosas que nos parecen alejadas y tal vez no lo sean tanto, y pienso ahora en Lorca, qué es lo que permite que todos los años tenga una obra y cosas que lo reeditan todo el tiempo o formas de leerlo desde la pasión, desde el género, desde el símbolo. No pensar siempre en el verso sino pensar en toda esa figura que trascendió una época y a la propia literatura”.

Por Jorge Gambetta.