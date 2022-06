Puesta a punto de nuevas propuestas musicales josefinas

El pasado domingo 19 de junio la Red “Volvé a la Feria” celebró su primer aniversario y lo celebró con una actividad en el espacio junto a las letras corpóreas de Libertad. Durante la jornada se desarrolló una variada actividad musical con la actuación de diversos músicos de la ciudad y la zona de influencia.

Luis González Sopeña, integrante de After Party, Damián Fuentes y Enzo Bussi, tres de los músicos que animaron el evento dialogaron con La Semana sobre sus propuestas musicales y la actividad que vienen desarrollando desde hace varios años tanto en forma individual o colectiva.

TROPICAL | Luis Gonzáles Sopeña integra junto a Facundo Bozzolasco el dúo tropical After Party. El músico dijo que comenzó en la música en 2011 como integrante de la banda “Alta Calidad” con la que no pudieron presentarse en público por el fallecimiento de uno de sus integrantes, luego González integró Cumbia Enlace de Playa Pascual “donde fui tecladista durante ocho años, hasta el año pasado, porque en 2019 con Facu y otro amigo formamos After Party” y explicó que aquel tercer integrante “ya no está en el grupo por razones laborales”, por lo que han permanecido bajo el formato de dúo hasta el presente.

González explicó que “acá en Libertad no hay muchos músicos de la movida tropical, eso dificulta armar grupos más amplios” y agregó que debido a ello “yo armo las bases instrumentales en un Home Studio (LGS Music) que armé en mi casa y armo instrumentales míos y de otra gente”. A partir de sus grabaciones After Party comenzó a sonar en algunos espacios radiales en emisoras locales “y empezamos a aparecer en las redes sociales y plataformas digitales como You Tube a través de un sello argentino que es Adri Music que produce varias bandas”.

González explicó que el dúo “interpreta composiciones de mi autoría y además hacemos covers de otros autores” y que en las actuaciones en vivo su compañero Facundo Bozzolasco “es el sonidista y va largando las pistas con los distintos instrumentos sobre las cuales yo voy cantando y haciendo los punteos y melodías de teclado”.

Si bien en Libertad no hay muchos músicos en el género tropical, González dijo que en lo que respecta al público “sí hay muchos seguidores, de diferentes lugares que comparten nuestros trabajos y nos siguen en nuestros toques en vivo, siempre hemos tenido buena respuesta ”.

INICIOS | After Party actuó por primera vez en público en la presentación de la indumentaria del Club Las Palmas en la Plaza de los Feriantes poco antes de que se declarase la pandemia. Luego de aquel 13 de marzo el dúo debió cancelar varias presentaciones que tenía contratadas y pudieron presentarse a fines de 2021 precisamente en la Inauguración de las nuevas luminarias de Las Palmas y “en esa ocasión hubo mucha gente y muy buena respuesta con mucho agite”.

CLÁSICOS | Damián Fuentes también actuó en el evento de las mujeres artesanas del pasado domingo 19, hace seis años que se desarrolla como músico. El próximo 24 de agosto cumplirá los siete años de su primer show en público “acompañado por Albano Hernández de la banda Dos de Acá”, dijo Fuentes y agregó que “nos encontramos casualmente en una cena en El Ombú, él me invitó a cantar un tema e hicimos dos o tres, luego seguimos juntándonos con él y comencé a tomar clases con él, y gracias a él fui consiguiendo espacios para cantar”.

El músico dijo que “así fueron mis comienzos, luego asistí a la academia de Valeria Lynch a estudiar canto y foniatría y de a poquito me fui largando solo, utilizando mi nombre propio, aunque al principio le puse un título a mi show: Clásicos de Oro y alguna gente me conoce por mi nombre o por aquel nombre del espectáculo”.

Respecto a los temas que elige Fuentes agregó que “en mi repertorio trato de hacer temas clásicos tanto de tango, folclore, cumbia o cuarteto. Hago una selección que todos conozcan y enseguida todos se prenden”.

Aunque no vive de la música, el joven artista dijo que “salvo durante la pandemia he tenido muchos eventos sociales y festivales que me han ido llamando, aunque en mi caso, que no me dedico solo a esto, porque soy trabajador rural en una quinta de Colonia Wilson para mí el efecto no fue tan importante” y agregó que “pero los colegas que sólo se dedican a esto fueron muy golpeados por la pandemia”.

Sobre el tipo de eventos que le contratan Fuentes dijo que “generalmente surgen cumpleaños, fiestas temáticas, cenas show. En los inicios comencé acá en el Club Resero o en la Escuela 76 de Colonia Wilson, después me fueron llamando de Libertad o de Kiyú, también he podido actuar en Montevideo y San José, más o menos es ese el circuito en el que me muevo”.

El artista difunde su trabajo artístico a través de Facebook. “Subo algún material casero o fragmentos de los eventos en los que participo, ocasionalmente posteo algún estado vía WhatsApp” y explicó que su público “se engancha más con la charanga o cumbia del interior, otras veces hago temas de Los Iracundos, Cacho Castaña, Luciano Pereira o Jorge Rojas, a veces depende mucho del público”. En ese sentido agregó que “a veces me contratan para un cumpleaños de 15 y me piden que haga música divertida que genere baile y para las cenas show me piden algo más clásico, depende del evento y del público”.

Además de los covers de temas clásicos de todos los tiempos el artista dijo que “tengo un tema propio y el segundo está en el horno podría decirse porque está en manos de la productora”.

JACKSON | Finalmente dialogamos con Enzo Bussi otro joven de Libertad, aunque ahora está radicado por estudios en Colonia, que también integró la grilla del evento artístico con una performance de Michael Jackson. Bussi dijo que sus comienzos musicales fueron a los 4 años en “la academia Scala de Graciela Guigou a la que concurrí hasta los 15 más o menos, después de eso no toqué más pero lo que aprendí me sirvió para componer y tener la teoría musical y la métrica para lo que hago en general”.

El artista agregó que “a los 10 u 11 comencé a imitar a Michael Jackson y lo seguí haciendo con los años y así fui haciendo las letras y mis músicas”. Sobre su proyecto personal en la música Bussi dijo que quisiera “armar un disco, en el que ya estoy trabajando, con un estilo pop, el otro día lo que hice fue una especie de tributo a Michael Jakcson”.

Agregó que “ahora que se cumplen 40 años de Thriller, el disco más vendido en la historia de la música” y destacó que “es curioso que hablemos hoy (sábado 25), porque se están cumpliendo 13 años de la muerte de Michael Jackson, evidentemente soy un fan”.

Sobre el trabajo que mostró el domingo 19, Bussi dijo que “yo bailo y canto y lo que hice el otro día fue una imitación tanto del baile como del canto de Michael Jackson. Es algo que he hecho en Punta del Este, en Maldonado, en Rocha también, en Libertad fue la primera vez que lo hice, lo había hecho en el liceo en alguna Mañana de la Nostalgia”.

Sobre la respuesta del público Bussi dijo que “la gente se copó porque es muy universal Michael Jakcson. Yo he ido por la calle con un parlante y un micrófono, incluso en Montevideo y ahí la gente se engancha, en Libertad hubo una buena respuesta, me encantó ver caras conocidas”.

Sobre su futuro inmediato el músico dijo que “en este momento estoy muy metido en el profesorado de Literatura, pero sigo sacando sencillos y mi idea es para fin de año o comienzos del año que viene sacar un largo”. Explicó que los tres sencillos que realizó son el corte difusión del álbum. “Más a fin de año recién sabré dónde voy a estar, porque este año me recibo y puede que me vaya a Montevideo, que me quede en Colonia y puede ser también que me vaya a Libertad”, dijo.

Bussi agregó que “me gustaría armar una banda para salir a mover el disco. Tengo ganas de hacer mi show en vivo, la pandemia como que me llenó de ganas, tengo ganas de hacer cosas, estoy grabando, componiendo, yo me siento cantautor, le paso al productor el material y la idea estética para que agregue los instrumento”.

Sobre el contenido de sus composiciones el artista dijo que “hay pop, pop experimental, hay algunos que es más electrónica, otros más rock, de pronto algo de jazz o blues”. Respecto a sus presentaciones en público en este momento el artista dijo que “el show de Michael Jackson lo llevo a quien lo pida porque aunque siempre lo ensayo es algo que tengo como incorporado ya, pero para el material de mi autoría preferiría presentarlo en vivo con una banda”.

Por Jorge Gambetta.