Por los «150 años», van por el rescate de la identidad musical de Libertad

Un grupo de músicos de Libertad está organizando para el próximo mes de octubre, un tributo a la música local. El reconocimiento que se plantea realizar cuenta con el respaldo del Concejo Municipal para ser integrado a las actividades de festejos oficiales de los 150 años del inicio del proceso fundacional de la ciudad.

Daniel Silva fue el promotor de la idea original y hasta el momento se han sumado a la iniciativa Omar Barbé, Filomeno Rey, Alberto Andrade y todo hace suponer que a medida que la idea vaya desarrollándose, seguirán sumándose voluntades y sugerencias.

La idea

Daniel Silva explicó a La Semana que “la idea surgió con motivo de los 150 años de Libertad, como hay diferentes movidas sobre fútbol, instituciones, se me ocurrió que podría hacerse algo sobre la música, sobre la gente que ha hecho algo, con mayor o menor repercusión”.

Silva agregó que a partir de eso, “hablé con Omarcito (Omar Barbé), con Filomeno Rey, con Raúl Piaggio y con Alberto Andrade obviamente. La idea es hacer una recopilación con datos y fotos de todos los géneros: el folclore, tropical, melódico, el tango, pasando por los payadores, los hermanos Callejas que mucha gente no sabe que tuvieron repercusión en el extranjero, Julio Gallego, las orquestas tropicales, la banda que hizo Alberto Andrade con alumnos de UTU, los conservatorios de música como el de ‘Tota’ Mantero, Blanca Cantisani, Ana María Méndez y llegando hasta hoy con Graciela Guigou y otros”.

Asimismo Silva dijo que “hubo gente haciendo música a nivel de tablados en los carnavales, gente que hizo murga en los años 50 o 60 del siglo pasado, sin dejar de reconocer a los grupos melódicos, como Los Ángeles, Los Rebeldes, Nazareth, Madera Tallada, Los Ermitaños de los que hay mucha cosa para decir y llegar a nuestros días con la gurisada que está haciendo música en diferentes bandas”.

Reencuentros

La iniciativa “pretende mostrar todos los datos y fotos que se puedan reunir” dijo Silva y agregó que “con algunos, como Voces del Plata con José Pérez y Aníbal Hernández, o algunos que hacemos tango, tal vez se pueda hacer alguna presentación en la Casa de la Cultura, y además una o dos fechas en El Asador con gente que quiera juntarse, como es el caso de Omar Barbé, Rubén Rodríguez, Carlos Lacabanne, Osvaldo ‘Pato’ González que integraron Nazareth que ya se están juntando a ensayar y armando un repertorio para volver a presentarse ante el público local”.

Silva explicó que “seguramente otra gente pueda interesarse al grupo de trabajo. Empezamos un borrador y ya tenemos cuatro carillas; la idea es hacer un cierre con músicos que estamos acá a la vuelta, con Vivencias, con el Coro Libertad, con los tambores, con gente de Liverasamba también, y poder cerrar con el tema de Alberto Andrade ‘Cosas de Pueblo’, que es como el himno de Libertad”.

Información

La recopilación de materiales y la organización requiere diferentes soportes técnicos. Al respecto Daniel Silva dijo que “ya se habló con Sebastián Pérez que se va a encargar de la amplificación; también con el canal local para hacer la compaginación de imágenes, es un proyecto bastante ambicioso y necesitamos gente que nos aporte más información”.

Agregó Daniel Silva que “hay muchísima gente que hizo música en todas las épocas; grupos tropicales o de tango y queremos incluir a la mayor cantidad posible, y si no nombramos a alguien que sea porque no nos llegó la información y no por falta de voluntad”.

El promotor del evento dijo que “convocamos a la gente que se comunique con cualquiera de nosotros para aportar datos sobre la música en Libertad y así poder hacer una buena compaginación y que nadie quede afuera”.

Como dato anecdótico Silva contó que “hay gente como Nery Rey (ex integrante de Los Ángeles), que se va a venir de San Pablo con una guitarra que tiene una historia de familia y que usó en los grupos que integró y como Nery debe haber otra gente que está dispuesta a participar”.

Reconocimiento

Por su parte el guitarrista Omar Barbé, quien recientemente tocara en Casa de la Cultura y formó parte de varios proyectos musicales en el pasado, dijo que se sumó a la idea de Daniel Silva porque “en el marco de los festejos por los 150 años de Libertad no podía faltar el reconocimiento de la gente que transitó por la música. Su idea fue tratar de nuclear a todos los que estuviéramos en actividad en un evento que podría ser de más de una jornada en función de la grilla que se logre armar”.

Omar Barbé destacó la importancia de “realizar una reseña histórica con muchos músicos que ya no están u otros que están, pero dejaron su actividad hace muchos años. Hay que armar algún espacio donde se pueda mostrar algún tipo de registro de imágenes; quizás se pueda implementar una pantalla donde se puedan mostrar esas imágenes”.

La organización de este reconocimiento a los músicos locales está comenzando. Omar Barbé dijo que “se necesita acordar el lugar físico para realizar la actividad. Como se pretende que participen los grupos jóvenes, pensamos que podría haber más de un escenario y más de una jornada. Creemos que espectáculos como los de tango y el folclore podrían ser en la Casa de la Cultura como se han hecho en otras ocasiones”.

El músico agregó que “estamos en la etapa de visitar gente, para ponerles en conocimiento de lo que se quiere hacer. Pretendemos presentar espectáculos bien preparados, contamos en la planificación con Alberto Andrade, que ha participado en muchas formaciones musicales, alguna de las cuales lamentablemente no podrán estar, como el caso de Los Ermitaños, grupo del que faltan varios integrantes”.

Mencionó luego Barbéo que “estamos armando un listado con los grupos que hubo en Libertad, como Los Bemoles, Los Ángeles, Nazareth, entre muchos otros. Hay mucha gente que hace años no vive en Libertad, como el caso de Nery Rey que se va a venir de San Pablo para sumarse a la movida con la guitarra que conserva desde que integró el grupo Los Ángeles”.

Por Jorge Gambetta.