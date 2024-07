Pese al duro invierno, Son del Sur se prepara para las «Llamadas de admisión»

En lo más crudo de este invierno que recién está comenzando, los domingos se sigue escuchando un llamado de tambores que llega desde el Parque Clauzolles y retumba por toda la ciudad de Libertad. La comparsa Son del Sur acude a las lonjas del candombe para, en el ritmo del paso, combatir el frío y mantener viva la llama de su pasión en un año que será muy particular para ese colectivo y para la mucha gente que le rodea.

Los Fondos para Infraestructuras Culturales del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) seleccionaron el proyecto que el Municipio de Libertad y la comparsa presentaron y la primera partida de una cifra total cercana a los 800 mil pesos, ya estaría disponible para comenzar las obras que le darán al conjunto candombero local el acceso a su sede propia, en los viejos baños del parque Carlos Clauzolles.

Mientras se afinan detalles de lo que será el desarrollo institucional de la comparsa, hay que decir que entre el 28 y el 29 de setiembre se realizarán las Llamadas de Admisión, que como todos los años selecciona 23 comparsas para participar del Desfile Oficial de Llamadas en el marco del Carnaval 2025 y allí estará Son del Sur, intentando clasificar para volver a pasar por Isla de Flores.

Son dos desafíos hermosos para el colectivo y así lo explicó Leonardo Magariños, uno de los responsables de la comparsa. “Es un año muy particular para nosotros, estamos todos muy contentos, tenemos la obra en lo que era el viejo baño del parque, es una refacción para que pase a ser la sede propia de la comparsa y por otra parte estamos en los preparativos para las Llamadas de Admisión”, dijo.

Leonardo Magariños se refirió al optimismo que hay en el colectivo en estos momentos. “Estamos laburando mucho, lamentablemente con poca concurrencia debido a las bajas temperaturas que se vienen registrando”, comentó Magariños, que luego agregó que “ese es un tema que afecta a todos los conjuntos que participan de las llamadas, estamos en un grupo con varias agrupaciones y el comentario es común”.

Respecto a la preparación hacia la prueba de admisión expresó Magariños que “ahora que tenemos firme la fecha y nos queda poco tiempo esperamos que la gente se anime para preparar todo de la mejor manera, hay que armar la coreografía, hay que hacer muchos arreglos”.

Al igual que el año anterior, Son del Sur contará con el asesoramiento de Victoria Martínez en la coreografía y el encargado de la cuerda, también como el año pasado, será Wilson Rodríguez. “Ahora estamos planificando el vestuario para la prueba de admisión y si tenemos la suerte de pasar, ya hay que hacer una apuesta más importante en ese rubro en particular”, expresó uno de los fundadores de Son del Sur.

La comparsa se viene reuniendo los días domingos a las 16 en el Parque Clauzolles y para cada ocasión “a través del grupo de la comparsa estamos incentivando siempre para que se acerquen todos, a pesar del frío, pero la realidad es que ha estado muy cruel. También se sumó el tema de las vacaciones, nosotros ensayamos los domingos y el próximo es el día del padre y ya estamos viendo si hacemos el ensayo el día antes o el día después”, mencionó Leonardo Magariños.

La fijación del horario a las 16 obedece precisamente a evitar la noche. “Nos estamos juntando a las 16 horas y tratamos de salir a la calle a las 17 para que cuando llegue lo más intenso ya cada uno esté en su casa”, dijo.

Respecto a las obras que tienen planificadas en los viejos baños del parque, Magariños dijo que “la primera partida de dinero está llegando en estos días, vamos a tener una reunión en el Municipio con el Alcalde y la gente de la empresa constructora para ir viendo los detalles para comenzar cuanto antes”.

Vale recordar que los fondos por algo menos de 800 mil pesos provienen del Fondo para Infraestructuras Culturales del MEC y el convenio se firmó el pasado 30 de abril en la ciudad de Durazno con la participación de representantes del Municipio y de Son del Sur. En aquella oportunidad, también se firmaron otros 29 proyectos en diferentes puntos del país.

Magariños explicó que “el proyecto que presentamos es la reconstrucción de los viejos baños del parque para la sede, va a quedar un baño habilitado para la gente del parque y también los baños interiores para uso de la comparsa”.

En su local propio además de eliminar el gasto de alquiler, la comparsa podrá ofrecer diferentes talleres vinculados a los múltiples rubros que hacen a una agrupación de candombe desde el propio toque de los tambores, el baile, la realización de trofeos y vestuarios.

Si bien los recursos para la obra de infraestructura están asegurados la comparsa requiere atender los costos que implica la preparación de la prueba de admisión donde más de 40 conjuntos de todo el país, pugnan por los 23 lugares hacia el Concurso Oficial. Para lograr fondos son varias las movidas que hace la comparsa. “Recientemente culminó una rifa que hicimos, donde los premios eran una estadía en Villa Serrana, un lechón y chorizos; por suerte nos fue muy bien”, dijo Magariños, que agradeció “a toda la gente que siempre está colaborando”.

Este año la comparsa no apela a la venta de alimentos para recaudar fondos. “De pronto para fin de año podemos hacer otra rifa con algún premio interesante, no hemos querido hacer muchas actividades porque hay muchos grupos en la misma y la gente que colabora es la misma durante todo el año”, comentó el integrante de la comparsa.

Contó luego Magariños que “a propuesta de un compañero decidimos hacer menos rifas y no andar todos los meses con la venta de alimentos para no superponernos con otros grupos y no saturar tanto a la gente”.

Sin embargo el colectivo tiene claro que “si tenemos la suerte de pasar a Isla de Flores seguramente antes del desfile tengamos que hacer alguna otra cosa para reforzar el tema de traslados y vestuarios que son los números más importantes que tenemos”, dijo Leonardo Magariños.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.