Pedro Peña lanzó dos nuevos trabajos, uno de ellos con su esposa Alejandra Gutiérrez

El escritor y docente Pedro Peña ha anunciado, a través de sus redes sociales, la aparición de dos nuevos trabajos literarios; uno, de edición independiente, titulado “Meraki y sus haikus” que ya circula por pedidos a través de las propias redes y tiene la peculiaridad de haber sido realizado por él y por su esposa Alejandra Gutiérrez en su primer trabajo editado como ilustradora.

El otro libro, que estará en librerías a partir de la última semana de julio, es editado por Estuario, se titula “Nada es una verdad tan grande” y forma parte de la colección Cosecha Roja. Una nueva novela policial con las aventuras y desventuras del periodista Agustín Flores, personaje de muchas de las novelas de este género publicadas por Peña.

Pedro Peña, al hablar con La Semana sobre esta nueva publicación dijo que “ahora mismo está en imprenta, hasta la semana que viene. Tenemos fecha de entrega para el 22 de julio, saldría una nueva novela de Estuario, de la colección Cosecha Roja, es una novela policial con el personaje Agustín Flores y ya tiene un par de años de escrita”.

LA VERDAD | El escritor comentó que este nuevo trabajo “fue escrito en el período pre-pandemia, con sucesos que tienen que ver con el tiempo anterior a todo esto que estamos viviendo. Aún no me he puesto a escribir algo de ficción que tenga que ver con la pandemia, quizás en algún momento pueda salir algo”.

Respecto al título de su novela Peña dijo que “tiene como una doble lectura, a veces apelamos a esa frase cuando tenemos una verdad enorme entre nosotros como para reforzar la condición de verdadero, pero también puede utilizarse en el sentido opuesto y que no hay ninguna verdad absoluta, va un poco por ese lado”.

El escritor agregó que “sobre todo en los tiempos actuales de tanta inseguridad conceptual de lo que nos pasa, de cómo vamos a atravesar todas las situaciones cotidianas que estamos viviendo, además ni siquiera es una situación a nivel nacional, es casi universal” y explicó que “la verdad ya era compleja desde poco antes de todo esto, mucho más ahora. Además todos tenemos una opinión y para cada uno su opinión es su verdad. La novela en ese sentido juega con esa situación, porque ya de antes había mucha incertidumbre sobre muchas cosas”.

Sobre el momento actual dominado por la incertidumbre, Peña dijo que “en esa incertidumbre imagino que juegan mucho las redes sociales y las dinámicas de comunicación que tenemos hoy, donde las opiniones que publicamos en las redes son fuentes de información aunque no seamos personas capacitadas o reconocidas sobre tal o cual tema”.

HAIKUS | Pero la novedad sobre los trabajos de Pedro Peña la marca el libro que ha editado conjuntamente con su esposa Alejandra Gutiérrez. Sobre ese trabajo el escritor dijo que “en realidad Meraki es un personaje creado por Alejandra”, que es “una niña ilustrada de diferentes formas, en diferentes escenarios y ropajes. Todo producto de la imaginación de Alejandra, que es licenciada en diseño gráfico y esta es su primera experiencia artística como ilustradora”.

Peña agregó que “lo hemos ido trabajando a nivel familiar. Ella fue haciendo sus ilustraciones y yo iba escribiendo haikus, que son pequeños poemitas, típicos de la literatura japonesa, que son tres versos solamente, con un primero de cinco sílabas, un segundo verso de siete sílabas y el tercero de cinco sílabas, que no tienen rima y que casi siempre tienen como tema a la naturaleza, los sentimientos humanos, la relación de la naturaleza y los sentimientos”.

Cabe señalar, como dato accesorio que Mario Benedetti tenía una gran predilección por los haikus, incluso llegó a publicar el libro “Rincón de haikus” en el año 1999.

Volviendo al trabajo de la pareja Peña-Gutiérrez el escritor dijo que “en realidad las ilustraciones son lo central del libro, es lo que lleva más tiempo y trabajo en su elaboración, y el texto simplemente acompaña las imágenes, un poco la motivación del libro es que aquellos niños y niñas que accedan a él puedan hacer sus propias ilustraciones, siguiendo si quieren las pautas que hay en el libro”. Explicó que “se han dejado intercaladas algunas páginas en blanco para que puedan crear su propia Meraki o escribir sus propios haikus”.

Pedro Peña dijo que “pensamos que es un libro bien para niños y niñas que tengan cierta sensibilidad artística. No es una historia, no es una narración, no hay un hilo conductor, son imágenes que ofrecen una lectura como de ternura y sentimientos positivos, que expresa el mundo interior, en principio de Alejandra, mío también, pero además el de quien lo va a ver”.

Sobre las repercusiones de este nuevo y novedoso trabajo Peña dijo que “hemos tenido una muy linda recepción. Fue una edición propia y también somos nosotros quienes lo repartimos y nos llegan comentarios, como que ha gustado mucho”.

PROCESO | Peña se refirió a la dinámica del proceso creativo de este libro. Dijo que “cuando Alejandra está dibujando, genera un proceso muy interior, muy íntimo, después del dibujo viene toda la parte de la acuarela, que es su trabajo artístico sobre las imágenes. Es una labor de mucho silencio, de mucha introspección, de mucha estática y contemplación, no con el espíritu de tener que crear una narración en la que vayan sucediendo cosas”.

El autor agregó que “en un principio Alejandra hace años que empezó a hacer estos dibujos. Un día me los fue mostrando y como me pareció que comunicaban esa sensación de paz, de sensibilidad, de sentimientos positivos, de amor y cierto apego al silencio, le dije que estaban bárbaros y empezamos a pensar en mostrárselo a otras personas que se pudieran sensibilizar, ahí fue que empezamos a pensar en publicarlos y ella me sugirió que yo le agregara un texto”.

El escritor dijo que le “pareció que lo que podía funcionar era algo breve y sencillo y entonces ahí surgieron los haikus; por eso es que el centro del trabajo son las ilustraciones, el texto acompaña como una posible interpretación de la imagen, pero no es más que una sugerencia. La ilustración por sí misma es el gran valor que tiene el libro, lo que es capaz de comunicar con una ilustración que es a la vez sencilla, pero que contextualmente encierra cosas complejas, que son capaces de tocar los sentimientos”.

Meraki y sus haikus es de edición independiente y limitada. Peña explicó que “creamos un sello que se llama ‘Ediciones del Kabalí’. El kabalí es una criatura que yo había inventado en el primer libro de ciencia ficción que escribí, había una criatura en un planeta que se llamaba Kabalí, que era una especie de monstruo no agresivo y hace unos años habíamos pensado si podíamos lograr generar un emprendimiento que todavía está en pañales, ‘Ediciones del Kabalí’ como tal es algo a lo que recién estamos empezando a darle forma”.

El escritor y docente Pedro Peña entiende que San José está maduro como para que exista una Editorial local. Dijo que “nosotros hicimos pocos ejemplares, como para distribuirlo entre contactos y conocidos. Tiene hecho su depósito legal en la Biblioteca Nacional, hasta que podamos formalizar una editorial como corresponde, creo que San José puede tener un grado de madurez para ello”.

Agregó que “por ejemplo, en los talleres literarios que he hecho hasta 2019 en el Museo, que se cortaron un poco por la pandemia, en cuatro años sacamos dos libros con textos de los alumnos, con tirajes de 400 o 500 ejemplares y se vendían para recuperar la inversión, por eso creo que en San José hay posibilidades de hacer esos libros y siempre está la idea de hacer una editorial cooperativa, para hacer publicaciones de 10 o 15 personas que sabemos que escriben cuentos, o poemas que pueden ser publicados y es difícil que una editorial de Montevideo se interese”.

“Meraki y sus haikus” puede adquirirse contactando por las redes sociales a Pedro Peña o Alejandra Gutiérrez. Peña dijo que a quién le interese “incluso podemos mandarle alguna imagen para que vean si les interesa, es un libro que puede leer cualquiera pero conecta con niños y niñas que gusten de ver dibujos, que aprecien el arte. De pronto para aquellos que les guste mucho la acción tal vez este no sea un libro recomendable, pero al tener páginas en blanco pueden hacer sus dibujos y textos. Nos han llegado varias Meraki nuevas de tres o cuatro niños y niñas cuyos padres nos mandan para mostrarnos lo que hicieron luego de tener el libro y es muy lindo eso porque es como que se completa un círculo”.

Por Jorge Gambetta.