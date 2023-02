Parque Costero Alberto Kurz recibió el sábado 4 el primer evento oficial de verano

Por primera vez, la Intendencia de San José realizó uno de sus espectáculos veraniegos en Colonia Wilson, intentando promover la reapertura del Parque Costero Alberto Kurz, que tras largo tiempo en un limbo de formalidad (sobre si era responsabilidad de UTE o la Intendencia), pudo ser concedido a un gestor privado, que en este verano tiene la responsabilidad de mantenerlo abierto, con determinadas condiciones.

La presencia de público fue escasa; la poca difusión y también el cambio de fecha que tuvo el evento (en principio estuvo fijado para mediados de enero), pero las poco más de 30 personas que estuvieron, presenciaron un buen espectáculo musical. Lo primeros en salir a escena fue “Milanga de Pelo Largo”, con su un espectáculo de pop-rock.

Al final de la presentación, La Semana conversó con Gustavo Britos quien comentó que la de ellos “es una propuesta de pop-rock, que apunta a lo familiar. Con temas que todos conocemos, un poco de rock de los noventa y algo de música de ahora también”, buscando que sea entretenido y que la familia lo disfrute.

Respecto al trabajo musical en el género, Gustavo Britos comentó que “hay que usar un poco la imaginación y los conocimientos que uno tiene, para amalgamar letras o temas que por ahí, no son de pop-rock y traerlos a éste género”, para construir el espectáculo que se realizó en la noche del sábado en Colonia Wilson.

Al referirse al ambiente y el público comentó que “este tipo de toques donde vos estás cara a cara con la gente, tiene ese calor humano. No es lo mismo estar en un escenario grande, en un festival de gran magnitud, donde la gente está a mucha distancia del artista, donde no se puede apreciar la cara y los gestos de la persona. Eso para el músico que está haciendo el canto o tocando un instrumento es importante, porque uno sabe si a la gente realmente le gusta y disfruta”. Dijo que la conexión y energía con el público tiene que ser un ida y vuelta, agregando luego que disfrutan en este espacio chico, para presentar sus trabajos musicales.

Jimena Díaz se incorporó a la propuesta e interpretó temas como “Hoy” de Gloria Stefan, “Nada fue un error”, “Caribe sur” y “Mi enfermedad” Fabiana Cantilo. Respecto a su tarea en el canto, Britos dijo que “con esa voz que tiene se puede adaptar a cualquier género. Si bien hace folclore, que es lo que ella ha hecho siempre, se adaptó muy bien a nuestra propuesta. La incluimos, porque sabíamos que era una persona con la capacidad para hacer lo que nosotros queríamos. Estamos muy contentos con ella”.

SOLISTA | La segunda que salió al escenario fue la solista maragata, Agustina Mas, quien dijo que es la primera vez que tocaba en Colonia Wilson y agradeció a la gente por la buena onda y la energía muy arriba. En el repertorio que presentó, se pudo escuchar temas como Bendita la luz, Si no te vas, Lento de Julieta Venegas, Me haces bien de Jorge Drexler, Si tú no estás aquí, Nada fue un error, La bachata, Quédate de Quevedo y Atravesar, tema de autoría propia, que primera vez tocó en público.

Brindó un buen espectáculo, pero confesó que “no estaba al cien por ciento, pero hay que sacar la voz de emergencia y dar todo en el escenario, hoy en día esto es un trabajo y hay que cumplir. Lo disfruté muchísimo”.

Comenzó en la música a los 7 años, con influencia de su abuelo que toca el piano, comenzando también a esa edad a tomar clases. Siempre con el apoyo familiar, se formó en canto con Valeria Lima . Se encuentra finalizando sus estudios y eso le da más tiempo para trabajar con la música. “Ahora que empecé a hacer mis canciones, me empecé a largar sola y hoy por primera vez toqué una canción mía, con muchos nervios”, dijo y comentó que su nombre era “Atravesar” y que se lanzó en diciembre pasado.

Sobre las sensaciones que le produjo presentar un tema de su autoría comentó que le “dio muchos nervios, es la primera vez que la toco en vivo”. La artista comentó que “la idea para este año es presentar todo lo que sea de mi autoría” y tiene un par de canciones compuestas y para presentar, una de ellas, prevista a estrenar a mediados de febrero. Se trata de “Canto”, que es, la primera del álbum que va a lanzar: “ya lo grabé. Soy yo en el piano y el tema habla de todo lo vivido en mi experiencia en el canto” y agregó que álbum contiene 12 temas.

Al ser consultada sobre la elección de un género para interpretar, dijo que no le puede dar un género, ya que en su repertorio trata de buscar un poco de todo y salir al escenario con lo que a ella le gusta interpretar: “me gustaría largarme más en hacer conocer mis canciones: hay melódicas, algunas más para arriba”, dijo

El marco de público en la noche fue de alguna decena de espectadores y sobre ello precisó que “en realidad, cuanto menos gente hay más nervios me genera, pero a veces se crea un clima súper lindo y acogedor” como fue en la noche del sábado, donde el público retribuyó su trabajo en el escenario con aplausos.

DE A DOS | El dúo Encrucijada fue el encargado de cerrar el espectáculo musical de la noche. Una vez finalizado su show, Luis Salsamendi y Víctor Gadea, brindaron testimonio de lo que les dejó la noche: “en general el dúo se caracteriza por buscar la comunicación y la interacción con la gente, porque es lo que le queda a la gente divertirse y pasarla lindo y de eso también se trata la variedad de nuestro repertorio. La idea es hacerlos participar”, comentó

Al referirse al ambiente donde presentaron el espectáculo dijeron que la pasaron muy bien con un público tan cercano. “Nos sentimos muy bien y fue gratificante habernos presentado esta noche”. Comentaron que “como dúo tienen más de 10 años presentándonos. Esto nos hace muy bien cada vez que podemos transmitir algo” por medio de la música.

Los integrantes de Encrucijada, dijeron sentirse muy a gusto con el lugar, sitio al cual concurrieron por primera vez a presentar su show, en un lugar que definieron como muy agradable, indicando que “es una real sorpresa encontrarse con un lugar tan lindo”.

En lo que respecta al repertorio que presentaron al público, comentaron que “buscaron la variedad, arrancamos con algo de pop y algo de rock, algo de música más vieja, algo más de acá y vas viendo en la cara de la gente cómo se va enganchando con la propuesta. Con la idea de hacerlos participar”. Su repertorio incluyó La flaca de Jarabe de palo; Pupilas Lejanas de Los Pericos; A las nueve de No Te Va Gustar; Puerto Mont; Pa’ la ciudad; La camisa negra; Cuando cante el gallo azul; El viejo de La vela puer

ca; El gran señor de Los Auténticos Decadentes y finalizaron con algo más movido como Tumbando caña.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Nelson Guillermo.