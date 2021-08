«Parcialmente nublado», una nueva banda de viejos conocidos, que estrenó su primer EP

Facundo Rodríguez y Nahuel Gutiérrez integraban una banda junto al recordado Diego “Dieguito” Arnold. El “Fa” Bonilla tocaba en Vincent Vega y luego en “Los Paisajes” hasta 2019, pero Facundo Rodríguez, es su amigo de muchos años. “Compartimos parte de la infancia y adolescencia, musicalmente también compartimos el Tributo a Led Zeppelin que hicimos, siempre habíamos tenido pendiente volver a tocar juntos; también con Nahuel Gutiérrez, que a pesar que nunca había tocado con él es un gran amigo”, contó Bonilla.

Tras la temprana muerte de Arnold, aquella banda se había quedado sin baterista e invitaron a Bonilla para ensayar “porque tenían un toque en Kiyú, hicimos como 15 temas en tres días y finalmente después se suspendió el toque y nunca pudimos tocar juntos en vivo”, contó Bonilla.

ORÍGENES | El baterista recordó que “en 2019 andábamos con Facu en Chile y me mostraba canciones de su banda, yo seguía tocando en Montevideo todavía y nunca pensé que iba a tocar esas canciones con él” pero llegó el inédito año 2020 y “con todo lo de la pandemia y que se cayó prácticamente la conexión del mundo, un día Facu me llamó y me preguntó si me quería unir al proyecto de ellos y le respondí que me encantaba, que amo las canciones y que obviamente estaba con ellos a full”.

Desde ese momento el grupo se fue consolidando. Bonilla contó que “fue como empezar de nuevo el proceso con canciones que habían generado. Ellos habían hecho un solo toque con ‘Dieguito’ y el nombre que eligieron para ese toque fue Parcialmente Nublado, que a mí me encantó”.

Fue así que puestos a elegir un nombre para la banda llegó “la clásica tormenta de ideas, más de 100 nombres en danza, y ahí les dije que me encantaba el nombre que habían manejado para aquel toque y así quedó el nombre de la banda”, explicó el baterista.

Bonilla agregó que aquel grupo fundacional “había tenido un receso obvio” tras la desaparición de uno de sus integrantes y explicó que “yo ya había dejado de tocar en Montevideo, porque estaba cansado de estar viajando para allá, y no tenía un proyecto. Cuando me hicieron la propuesta fue un rotundo sí porque me encantan las canciones que hacen, me encanta Facu componiendo y me encanta el grupo humano que tenemos, fue un bálsamo en una situación que parecía un desastre”. A veces entre los nubarrones que predominan, aparecen ciertos brillos de sol que generan nuevas oportunidades.

LANZAMIENTO | Desde ese momento “no paramos de juntarnos a ensayar” explicó Bonilla y agregó que “a nosotros nos gusta hacer todo nosotros mismos. Cuando decidimos grabar en realidad teníamos material para más canciones, pero por un tema económico decidimos hacer un EP con cinco canciones y empezamos ese proceso de encarar con las redes sociales, registro de los temas, todas esas cosas que son muy agotadoras”.

A modo promocional “y para jugar un poquito hicimos un par de videos como para ir enganchando a nuestros amigos, hicimos dos videítos con Power Point, al mejor estilo Family para ir largando información. Ahí se nos ve en la plaza de Libertad hecha en Power Point, aparece la bandera de Libertad, se nos reconoce que somos tres personas y que estamos tocando. Elegimos colores brillantes que están buenos y además se apela a la memoria emotiva con la cuestión Family, por ejemplo”, dijo el baterista.

Tras ese video “también lanzamos otro donde ya anunciábamos el nombre de las canciones y anunciábamos la fecha del 1º de agosto para estrenar nuestro primer EP (Extended Play, algo intermedio entre el single y el larga duración) como carta presentación, es un lanzamiento digital en todas las plataformas”.

DIGITAL | En la era del Iphone y el furor de las plataformas digitales “el formato físico es casi un fetichismo, ya casi no hay dónde reproducir un CD. Además el formato físico tiene costos que no podemos asumir, pero esto pretende ser un anticipo, una presentación musical, para que cuando estrenemos en vivo la gente no vaya a ciegas”, aclaró Fabián Bonilla.

En cuanto a la música de la banda, Bonilla, dijo que “de pronto para algunos sonamos un poco ruidosos y está bien, aceptamos que no somos para todos los públicos, algunos nos han dicho que tenemos un sonido bastante setentero y a mí eso me encanta porque las referencias musicales que tenemos son más o menos de esa época, del boom de Internet, cuando nos pasábamos los mp3 con 200 temas, fue una época muy enriquecedora de una fiebre total que compartimos con Facu”.

Quienes deseen escuchar a Parcialmente Nublado “basta con poner “parcialmente nublado” en Spotify y en todas las plataformas digitales y también en YouTube, tienen libre acceso”, dijo el baterista del grupo y agregó que “la idea nuestra no era vender nada sino simplemente presentarnos como banda. Tenemos un repertorio bastante más amplio y la selección de los temas fue un poco porque uno tiene como una baladita rockera, hay otro que tiene como dos partes, el otro quizás sea un poco más psicodélico, básicamente somos un rock progresivo, hay un tema que es como un rock muy para adelante, como para mover la cabeza, quedó una selección variada. Un EP bastante ecléctico a modo de presentación”.

LA REVELACIÓN | Bonilla destacó que “la revelación de todo esto es Facundo cantando. Él siempre tocó la guitarra, nada más, nunca habíamos escuchado su voz, es muy particular, como muy melancólica. Sus letras van planteando situaciones y la música va siguiendo un poco los estados de ánimo”.

“Pienso que el último tema es en el que más nos presentamos nosotros, es un tema básicamente instrumental; sólo se cantan dos o tres párrafos y después es todo música, su estructura es diferente, es una canción larga que va creciendo, tiene algún silencio, empieza de nuevo y vuelve a crecer, es bien progresiva”.

En cuanto a las letras de las canciones, “las manejan Facu (guitarra y voz), y Nahuel (bajo), creo que los dos escriben muy bien con algo rioplatense de metáforas y yo soy más de coordinar agenda, ensayos y tocar la batería”, dijo Bonilla y recordó que “Facu en un momento, hace algunos años, se planteó un desafío de hacer una canción por día con la guitarra, la estructura de la canción, la letra y la melodía de la voz y de ese desafío suyo salieron varios temas para Parcialmente nublado”.

“Tanto Facu como Nahuel son muy laburantes de la música, son muy dedicados y son re creativos y yo lo estoy disfrutando muchísimo”.

EN VIVO | Pero como le ocurre a todos los artistas, Bonilla confesó que “estoy deseando tocar en vivo, hace como dos años que no toco en vivo. Yo empecé a tocar en público con cinco años, cuando salía en murga, con ocho años tenía un premio en el Teatro de Verano. Disfruto del público y realmente deseo reencontrarme con la gente y tocar estos temas, amo tocar la batería y necesito el contacto con el público y en este proyecto siento que hay mucho de mí, como de cada uno, es lo que quiero tocar, lo estoy tocando con mis amigos y estamos los tres muy copados por hacer lo que estamos haciendo”.

El músico agregó que “no tenemos nada confirmado, tenemos alguna propuesta en Montevideo, la Casa de la Cultura nos abrió las puertas para cuando queramos, estamos esperando que pase toda esta ebullición del retorno a los toques en vivo, estamos tranquilos, vamos trabajando en un segundo EP y preparando un show en vivo que tenemos la idea que sea seguramente para fin de año, pero sin apuros, de pronto en noviembre o diciembre”.

Bonilla explicó que “las bandas chicas del Under generalmente nos juntamos de a dos para generar toques, una consigue el lugar e invita a otra y así vamos recorriendo diferentes lugares”.

Sobre el proceso de producción de este primer EP Bonilla dijo que “está grabado en La Zeta Records cuyo dueño y productor es “Vicio” Martínez. A él lo conozco de los ambientes de la música y el año pasado le comenté que andaba con este proyecto y desde el primer momento le puso toda la onda. Además contamos con una mano enorme que nos dio también Ismael Barbé, que siempre ha sido un puntal para mí”.

El baterista de Parcialmente nublado dijo que “así fue la grabación, la disfrutamos pila, tocamos todos a la vez porque queríamos que tuviera ese ‘power’ del grupo. Se hicieron varias tomas de cada tema, con las voces por separado que es algo inevitable, pero fue una linda jornada de grabación para hacer los cinco temas”.

Bonilla finalmente dijo estar “muy conforme con el grupo humano que logramos, en nuestros trabajos queremos identificarnos, sin seguir tendencias, queremos hacerlo y lo hacemos a nuestra manera, tocamos lo que queremos tocar de la mejor forma que lo podemos hacer, tratando de no subestimar ni al bajo, ni a la batería, buscamos ocuparnos de todo, sin fórmulas, tratando de hacer algo divertido para poder tocarlo muchas veces y no aburrirnos”.

La música independiente se hace sin muchos medios, tal vez sin grandes titulares, pero son muchos los artistas que producen y procuran abrir sus propios espacios sin más interés que el amor por lo que hacen y sin ese afán, en algunos casos demagógico, de gustarle a todos los paladares. Es muy recomendable el trabajo de Parcialmente nublado, y particularmente, hay que prestarle atención a la voz e interpretación de Facundo Rodríguez.

Por Jorge Gambetta.