Paola Reyes y un recuerdo especial para su maestro, Anhelo Hernández

El pasado martes 22 en el Museo Nacional de Artes Visuales se realizó la presentación del libro «Los laberintos mudos. Poemas de Anhelo Hernández», una co-edición de Facultad de Artes y la familia de éste con motivo del 100 aniversario del nacimiento del artista y docente Anhelo Hernández (21 de noviembre de 1922 – 11 de marzo de 2010).

La presentación estuvo a cargo de la docente y asistente académica Ayara Hernández (hija de Anhelo), el decano de la facultad Fernando Miranda; el director del Instituto de Bellas Artes Norberto Baliño; la docente y artista plástica Paola Reyes (alumna de Anhelo), y Pablo Thiago Rocca, quién realizó la selección de poemas y el epílogo de la edición.

Por invitación de Ida Holz, viuda de Anhelo Hernández, Paola Reyes integró el panel de la presentación en su calidad de alumna del taller del artista. La docente libertense dijo que “sin dudas fue un honor y una gran responsabilidad para mí, fue un momento muy emotivo y por suerte a pesar de la emoción pude decir lo que había escrito hasta el final, también fue un grato reencuentro con compañeros del Taller Anhelo Hernández”.

EL LIBRO | Respecto al libro «Los laberintos mudos. Poemas de Anhelo Hernández», Reyes explicó que “fue una iniciativa de la familia de Anhelo que encontró luego de su muerte unos archivos, además de estos poemas aparecieron algunos ensayos, hay uno que está inconcluso que se llama ‘Las miradas’ y que también podría publicarse”.

Según expresó Reyes la recopilación de los poemas de Hernández estuvo a cargo del escritor Pablo Thiago Rocca, “que fue quien los descubrió; eran poemas escritos en diferentes momentos, algunos del año 90 y otros más recientes, a Rocca le parecieron de excelente calidad y de allí surgió la idea de hacer una publicación que fue financiada por la familia y por UDELAR en conmemoración de los 100 años de su nacimiento”.

En cuanto a la ausencia física de su maestro fallecido en marzo de 2010 Reyes dijo que “es muy extraño lo que ocurre con nuestra percepción del tiempo, ya pasaron 12 años que falleció y parece ser una enormidad, por eso surgió la idea de hacer algo para rescatarlo en la memoria”.

LEGADO | Sobre el legado pictórico y literario de Anhelo Hernández, Reyes explicó que “a la familia le quedó una tarea muy grande como cuidar la obra pero a la vez procurar que esa obra no permanezca encerrada en un lugar, se debe generar un tránsito, promover exposiciones y todo eso requiere recursos humanos y materiales y la familia tiene la intensión de hacer cosas con la obra de Anhelo”.

Sobre sus sensaciones personales la artista plástica dijo que “se lo recuerda y se lo extraña, a menudo pienso qué hablaría con él, qué pensaría Anhelo de esto o de aquello, lo seguimos extrañando como si fuera ayer que se fue”.

VÍNCULO | Reyes conoció a su maestro en la Escuela de Bellas Artes. “Tuve la enorme fortuna de haberlo elegido como maestro cuando estudiaba en Bellas Artes, pero luego tuve el privilegio de que él me propusiera que yo imprimiera sus grabados y eso me brindó la oportunidad única de conocerlo más profundamente”, contó.

Agregó que “aquella tarea implicó entrar a su casa y compartir parte de su vida, almorzar con la familia, verlo pintar mientras yo imprimía los grabados y poder conocer más de su obra”. La docente explicó que “en Bellas Artes hay una instancia en la que cada taller se presenta a través de sus docentes y los estudiantes eligen y en función de esa presentación cuando tuve que elegir yo no tenía mucho conocimiento de la obra de Anhelo Hernández y una amiga me dijo que haría ese taller porque se lo había recomendado otro docente y además me había gustado su charla en la presentación de su taller, así que decidí hacerlo”.

PRIVILEGIO | Reyes siente que “entrar a su casa fue la posibilidad de ver mucho más y de estar con él. Eso fue todo un privilegio porque pude descubrir a una persona muy sencilla y ver su vitalidad a los 80 y pico de años. Escucharlo cuando decía con toda naturalidad que esa vitalidad se le contagiaba de los jóvenes y de sus alumnos y yo que le veía desde mis 20 y pocos años admiré esa capacidad y esa energía que mostraba en su disciplina de pintar todos los días y si no pintaba dibujaba o trabajaba en su computadora haciendo imágenes digitales”.

Reyes contó que Anhelo Hernández “a los 75 años comenzó a usar una computadora porque él consideraba que eso era lo que se venía en el futuro y él debía aprenderlo y de hecho aprendió a usar programas y la obra digital que dejó es única y a mí me contagió esas ganas de hacer y fue él quien me enseñó a usar la tecnología en la plástica”.

ADMIRACIÓN | La admiración por su maestro surgía “porque me sorprendía ver a ese hombre en sus 80 años y su afán por el trabajo pensando futuro con todo lo que ya había hecho y se le veía dudar de algunas cosas como si estuviera comenzando su aprendizaje, eso fue lo que más influyó en mi propio aprendizaje es ese no creerte jamás que estás consagrado y llegaste a algún lugar”.

Él tomaba un libro y me mostraba un retrato de Cézzane y me hacía ver detalles que quizás yo no podía ver en ese momento aunque le escuchaba atentamente, pero no me resultaba algo claro, él se refería a Cézzane o Rembrandt como los maestros y yo le decía que él también era un maestro y me explicaba que para él aquellos eran los verdaderos maestros, las fuentes del arte, enseñaba con el ejemplo y uno aprendía viéndole ser”.

Seguramente la esposa de Anhelo Hernández, Ida Holz, que es Ingeniera Informática y una de las pioneras en el desarrollo de Internet debió incidir en la adaptación del viejo maestro a las nuevas tecnologías. Reyes dijo al respecto que “sin dudas se complementaban porque eran dos cabezas totalmente abiertas al mundo y a los cambios”.

PRESENCIA | El viejo maestro no está, pero su legado sigue apareciendo y también marca su presencia y permanencia, sobre el material que se ha encontrado en la computadora del artista. Reyes dijo que “está pendiente ese ensayo ‘Las miradas’ en el que Anhelo estuvo trabajando durante mucho tiempo, pero eso requiere otro tipo de revisión porque hay diferentes carpetas y hay que ver cuál es la última versión y aceptar que es un trabajo inconcluso y la familia deberá evaluar eso también para decidir si se publica así”.

Al respecto agregó que se trata de “un material teórico referido a las artes plásticas y sería muy importante poder rescatar esas visiones de Anhelo, él siempre decía en ese sentido que le gustaba meterse con los grandotes y a veces refería a los filósofos, Platón o Aristóteles y de ahí partían sus textos teóricos en relación a las artes, eso lo hacía todo el tiempo como parte de una tarea a la cual le dedicó su vida”.

COMPROMISO | Sobre la obra plástica de Hernández, su alumna expresó que “tiene sin dudas un componente de denuncia y de mostrar diferentes momentos. Por ejemplo tiene una serie sobre la tortura y además tiene una visión de lo cotidiano a través de su óptica para analizar la realidad para mostrarlo en una imagen que puede ser más metafórica y no tanto poética. Anhelo sostenía que la pintura debe decir cosas porque el pintor no puede hacer la vista a un lado ante algunos hechos”.

En su obra “Y esto también” (1988) Hernández “toma un trozo del Guernica de Picasso para mostrar la tortura en Uruguay”, contó Reyes y agregó que “obviamente él tenía a Picasso como uno de sus referentes, de hecho solía decirme ‘te imaginás si Picasso hubiera tenido una computadora todo lo que habría hecho de imágenes digitales, nos habría tapado’”.

Sobre el carácter y la forma de ser de su maestro Reyes dijo que “ese era otro aspecto cautivante, sus ocurrencias, en la presentación del libro el Decano de la Facultad de Arte Fernando Miranda decía que en ocasión de que le otorgaran el Premio Morosoli, Anhelo le pidió que fuera a retirarlo y cuando se lo fue a entregar Anhelo lo miró y le preguntó ¿y esto te dieron? Y le hizo toda una crítica estética al diseño del objeto y es con esas anécdotas con las que le recordaremos”.

Por Jorge Gambetta.