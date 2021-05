Oscar Redón y sus ganas de comenzar las clases de guitarra en Casa de la Cultura

Estaba previsto que en el mes de mayo comenzaran las actividades docentes en la Casa de la Cultura de Libertad con un variado cartel de posibilidades en talleres y cursos presenciales. Sin embargo, la extensión de las medidas restrictivas hasta el 14 de mayo, dejó una gran interrogante a todos los involucrados.

Tanto a nivel docente como en los interesados en los cursos hay expectativa y ansiedad por retomar el contacto y canalizar a través de las expresiones artísticas la pesada carga emocional que ha significado el sostenido aislamiento y distanciamiento social al que hemos estado sometidos debido a la pandemia.

Oscar Redón es docente de guitarra desde hace cuatro años en la Escuela de Educación Artística 120 (EDEA), de Libertad y pensaba comenzar con su taller en Casa de la Cultura en estos primeros días de mayo. “No tenemos confirmación, pero yo diría que comenzaremos el 4, ya definimos que las clases van a ser los martes, eso es lo seguro, y espero poder comenzar este martes”, dijo el músico, para comenzar.

TALLER | Sobre el objetivo y contenido del curso, Redón dijo que “las clases estarán muy abiertas a los intereses de los alumnos, tratamos que sean versátiles, porque no todas las personas tenemos las mismas necesidades”.

Agregó que siempre consulta “a los gurises sobre cuáles son sus inquietudes con el instrumento, entonces las clases estarán abocadas a la armonización, a los acordes, porque algunos de ellos quieren aprender a interpretar algunas canciones, entonces por un lado tendrá que ir en ese sentido de aprender acordes y poder acompañarse en una canción”.

El docente explicó que el curso abarca “una parte dedicada a la postura corporal en función del instrumento; no es agarrar la guitarra y sentarse de cualquier manera, hay que ser muy cuidadoso con eso, seguro que eso se verá en la primera clase”.

En otro sentido y enfocado a “quienes les interese, será la lectura musical del instrumento, que es algo que utilizo hace mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a hacer solfeo e instrumento. Se leían muchas notas en forma oral en el solfeo rezado pero en el instrumento se tocaban dos”, por ese motivo Redon explicó que “a mí me ha dado mucho resultado la práctica de la lectura musical con el instrumento porque uno aprende a hacer todo en el mismo momento y usa las notas que se necesitan, eso me parece muy práctico, entonces incorporamos la lectura musical a la interpretación de algunas obras nacionales o a aquellas que propongan los alumnos”.

PARA TODOS | Hasta el momento el curso cuenta “con unos 10 alumnos inscriptos y la idea es asociar algún conjunto de guitarras también, algún dúo o trío. Espero que a medida que comiencen los cursos se vaya sumando más gente y si pudiéramos armar algún grupo y realizar algún ensamble de guitarras, sería bueno. Seguramente sería algo instrumental y así poder realizar presentaciones en vivo ante la comunidad, con algunas muestras o intervenciones en la localidad, en alguna escuela o centros educativos”.

Respecto al tiempo que demanda lograr un nivel que permita la presentación ante público, el docente explicó que “dependiendo del nivel del grupo veremos cuándo podemos presentar el trabajo. Hay algunos alumnos que ya estuvieron conmigo en la escuela de artes (EDEA), y ya tienen como cierta base, pero estimo que trabajando y estudiando en tres meses se puede llegar a lograr algo como para presentar”. Acotó que al mismo tiempo “también hay que disfrutar del proceso, pero mostrar el resultado puede estar bueno porque allí se logra demostrar el trabajo que se ha venido realizando”.

A las clases pueden concurrir “desde el que ya aprendió y quiere perfeccionarse a aquel que recién se está iniciando”, dijo Redón y agregó que aquellas personas que sólo tocan “de oído”, simplemente rascando “es algo que está buenísimo, pero se pueden trabajar otras cosas. La muchachada que ya pueda tener esa formación está bueno que pueda agregarle una formación instrumental, usar algunos recursos, no quedarse solamente en rascar sino usar los dedos en lo que a veces hay algún desequilibrio, también nos vamos a avocar a eso, a veces se nos pide porque se quiere hacer determinado punteo hay que trabajar la técnica de las manos para dotar de mayor ductilidad a los dedos y poder desarrollar esa capacidades”.

Sobre las edades de los interesados el docente dijo que “damos clases desde los 8 años, podría ser desde los 7 dependiendo de que tenga un instrumento adecuado al tamaño del niño, no hay límite hacia los mayores”.

LA PANDEMIA | Oscar Redón es también concertista, y como cualquier otro artista también ha padecido la inactividad que impuso la pandemia. Al respecto dijo que “hemos estado dando clases virtuales, pero también ha incidido sobre los músicos en general, yo también me dedico a dar conciertos, con presentaciones por el interior, eso ha significado una baja importantísima desde el año pasado. Esperemos que lentamente podamos volver a la presencialidad y volver a disfrutar con la gente de algún espectáculo o hacer una clase en vivo, porque no es lo mismo”.

En tal sentido agregó que “yo estoy ahora dando clases por Zoom, tengo algunos alumnos, está bien; es otro tipo de acercamiento, es la utilización de nuevos recursos, es interesante, pero el estar frente a frente con la persona, niño o adulto es distinto. A veces por Zoom los audios llegan tarde, uno quiere corregir, para corregir posturas también es diferente, uno puede enfocar las manos pero no es lo mismo, si estamos ahí se detectan cosas que quizás la cámara no capta”.

Sobre su actividad docente Redón dijo que “hace cuatro años que soy efectivo en la escuela 120 y además soy docente particular, con clases por Zoom o a domicilio. Generalmente los alumnos particulares ya tocan y leen y se trabaja distinto, se trabajan otro tipo de posibilidades, buscando armar repertorios y mejorar la técnica guitarrística, porque para abordar alguna obra hay que tener resueltas algunas cosas”.

Sobre su actividad artística expresó que “también estoy preparando repertorios propios, debía tocar en la Sala Zitarrosa en febrero y se ha venido aplazando mes a mes, pero este tiempo uno aprovecha para seguir tocando” dijo.

LIBROS | Pero además de la música Oscar Redón ha publicado dos libros y en tal sentido explicó que “estoy trabajando en un nuevo libro de Osiris Rodríguez Castillos. Yo he hecho alguna investigación, porque soy oriundo de Sarandí del Yí y siempre la música de Osiris me ha conmovido muchísimo, entonces hice un rescate de sus obras y desde 2019 he publicado dos libros con un rescate de su repertorio, uno para guitarra y canto y otro para guitarra sola, ahora estoy trabajando en un tercer libro que cierra la trilogía que es con otras canciones”.

El docente agregó que seguramente “van a haber otros trabajos editoriales de ese tipo de rescate de músicas, de guitarristas uruguayos vinculados a la música criolla o folclórica”.

Explicó que “Uruguay es el país de las guitarras, hay referentes internacionales, pero también hay músicos de raíces folclóricas, Osiris, pero también están otros como Lucio Muñiz, Julio Martínez Oyanguren; hay partes de la cultura, como eslabones perdidos que hay que empezar a unir como para reforzar la identidad, es también como un rescate antropológico de cómo se pensaba y se tocaba en su época, cómo sentían. Está bueno ver eso y generar sentimientos de arraigo a lo nuestro”.

El primer libro de Oscar Redón salió en 2019, su título es Osiris Rodríguez Castillos, su obra para guitarra y canto. El segundo en 2020 es Osiris Rodríguez Castillos, su obra para guitarra y el que está en proceso es sobre Otras canciones.

Redón se refirió al tiempo que le ha permitido la pandemia para dedicarse a la escritura, “ya con el libro del año pasado todo este receso me permitió avanzar muchísimo porque puedo dedicarle más horas, casi tiempo completo a veces, en este también pero ya hace dos meses que lo dejé un poco porque empezaron las clases y apareció la necesidad de coordinar muchas cosas, el tiempo de virtualidad permite también poder dedicarse a esas otras actividades”.

EXPECTATIVAS | En cuanto al reinicio de las clases presenciales en la escuela 120 Redón dijo que “nos llegó un comunicado que habla del 18 de mayo como fecha de reinicio, pero las escuelas de arte el año pasado fueron las últimas que empezaron, se generan otras prioridades, aunque el arte es tan importante en la escuela para la expresión de los niños”.

El docente explicó que “nosotros cuando empezamos el año pasado notamos la necesidad de los alumnos de querer volver, de querer estar con sus compañeros, si bien utilizaron las capacidades que habían adquirido en años anteriores, porque había niños que hacía seis años que estaban en la escuela, se los veía motivados”.

Redón entende que “el arte cobijó también un poco esta situación de encierro, de no ver a sus compañeros porque al menos podían manifestarse artísticamente escribiendo algo, haciendo una música o una representación teatral”.

Las inscripciones siguen abiertas más allá del inicio -o no- de las clases en la jornada del martes. Hay que aclarar que si bien la comunicación que se ha promocionado en las redes sociales refiere a clases los martes y viernes, sólo serán los martes, no habrá clases los viernes por una razón de agenda del docente. Los horarios podrán acordarse entre las 12 del mediodía hasta las 18 y 30 horas. Aún quedan algunos horarios libres y durante el mes de mayo seguirán las inscripciones abiertas para quienes tengan interés en descubrir, cultivar y mejorar el arte de la guitarra. Las consultas pueden realizarse a través del 094 007 472.

Por Jorge Gambetta.