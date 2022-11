Omar Díaz y la presentación de su libro «En vuelos bajos»

Omar Díaz se embarcó en una nueva aventura de la escritura y presentó su obra En vuelos bajos, que contiene obras de poesía y narrativa. En su oratoria, el autor del libro comenzó agradeciendo a Andrea Valverde, quien fue activa colaboradora en el prólogo del libro y en las correcciones. También para mostrar los vuelos bajos desde el principio.

El autor explicó que «normalmente se elije un escritor de renombre para presentar un libro, pero en éste caso fue al revés» en el entendido de que se trató de «buscar a alguien que hace poco se ha recibido como profesional para que tuviera la oportunidad de hacer un prólogo y la corrección».

Después de ello, se refirió al porqué del nombre: «normalmente se dice que cuando el escritor y el poeta se inspiran, vuelan. En este caso, buscamos que ese vuelo sea al ras de la cotidianeidad que normalmente vivimos, en nuestros lugares de convivencia», dijo.

Explicó que su obra busca mostrar “la realidad de nuestro medio rural”, y que eso “no sólo abarca a la gente que vive en el campo, sino también a quienes conviven en pueblos y ciudades del interior, los habitantes que más conocemos en nuestro medio como el productor, el comerciante, el peón, el zafrero”. Basándose en esa realidad Omar explicó que ha tratado de darle su cuota de ficción.

En sus obras anteriores, Omar Díaz se caracterizó por la poesía, por lo que explicó la variedad que presenta En vuelos bajos: “Normalmente me he dedicado a la poesía, pero la pandemia y el encierro nos obligó a desafiarnos a nosotros mismos” y dentro de ese desafío personal “traté de meterme en la narrativa, en particular con los cuentos”, contando que algunos cuentos presentes en el libro, los tenía de algún tiempo atrás y no les daba mayor interés, pero que causaron buena impresión en la gente que colaboró en el armado del libro, por lo que fueron incluidos.

Por Nelson Guillermo.