«Mic», la marioneta de Gonzalo Torres que fue seleccionada en el fondo concursable regional CDP -Libertad

Dos proyectos de Libertad y otros ocho de Ciudad del Plata fueron seleccionados en noviembre en la convocatoria de la Dirección de Cultura de la Intendencia de San José para artistas radicados en ambas localidades. Más de veinte propuestas artísticas se presentaron y el Jurado debía seleccionar sólo 10 para adjudicar los fondos de 10 mil pesos a cada uno y asegurar para los primeros tres meses de 2022, 10 presentaciones en cada una de las ciudades que llegarán a barrios donde por lo general no se ofrecen este tipo de productos culturales.

De Libertad fueron seleccionados la banda No Stress y El Show de MIc, del titiritero Gonzalo Torres, quien contó a este medio que su proyecto surgió hace dos años. “Lo vengo armando desde que volví de España en octubre de 2019. Karlos López se fue para Misiones y yo quedé acá con un proyecto personal, con una sola marioneta en ese momento (Mic), anduve por Punta del Diablo ese verano, luego a partir de 2020 le agregué algunas cosas”.

MUÑECOS | La pandemia impidió el viaje de Gonzalo y Mic a Brasil y el artista empleó parte de su tiempo a “enseñarle” a Mic algunas cosas. “Ahora toca la batería”, dijo Torres, y agregó que “también restauré una marioneta que Karlos me dejó como obsequio, a la que le di una personalidad que me pareció más acorde a ella, que es una cantante”.

Torres defiende y reivindica su arte y explicó que “he seguido siempre con lo que es el arte callejero. La idea es poder ir a todos los lugares que pueda; ahora como que recién está volviendo todo a un estado más normal y está resurgiendo la oportunidad de hacer arte en cualquier lado”.

Tras el receso que impuso la pandemia Gonzalo Torres dijo que “la primera presentación en vivo que pude hacer fue en el Paseo de los Artesanos en Kiyú. Siempre estoy en ese proceso de crear un espectáculo que pueda mostrarse en diferentes lugares, ahora estoy trabajando en un títere que intento dejarlo acorde para el espectáculo, se trata de un flautista”. Torres está dedicado casi exclusivamente en personajes que hagan música en vivo: un baterista, un DJ, una cantante, un flautista, que algún día podrían coincidir en escena.

EL PROYECTO | El Show de MIC “fue el proyecto que resultó seleccionado con los Fondos Concursables de la Intendencia de San José”, dijo Torres y agregó que “cuando supe de la convocatoria para hacer dos actuaciones pensé que era una oportunidad para seguir mostrando lo que hago, tratando de seguir difundiendo un mensaje que daba Karlos y es que los marionetistas se están yendo, los maestros, y deben surgir nuevos para poder llegar a la mayor cantidad posible de público”.

El artista dijo que “a medida que vamos accediendo a la tecnología, los juegos, también consumimos plástico, perdemos lo que es la madera, la artesanía y esto es también una artesanía, es un arte que debe perdurar, mantengo la inquietud de mejorar cada día lo que hago enriqueciendo las actuaciones”.

EL RETORNO | Consultado sobre cómo percibió la respuesta del público al recomenzar las actuaciones en vivo, Torres dijo que “ese retorno al contacto directo con el público estuvo muy bueno, sentí mucho respeto de la gente que había y como que se transmitía esa necesidad de ver algo artístico en vivo, fue muy bueno salir de las redes sociales para retomar el contacto directo con la gente”.

Agregó que “estar cerca de los niños también es algo muy interesante. En lo que yo hago es muy necesario, me retribuye mucho el público, tanto el infantil como el adulto; obviamente los niños transmiten su curiosidad, para muchos es la primera vez que ven una marioneta”.

Contó que cuando conoció a Karlos, “nunca había visto una marioneta, es como que se toma conciencia de que hay una persona manejando una marioneta delante de ti, eso para mí fue algo mágico y también, es increíble lo que genera una marioneta o un títere en el público”.

Títeres y marionetas surgieron hace miles de años en la India y se fueron extendiendo por el mundo. Torres dijo que “en Uruguay hay titiriteros muy veteranos y compañías de muchos años que la siguen remando y va a ser así siempre. Habrá que remar mucho y siempre hay que estar trabajando en eso, mejorando cada día”.

Gonzalo Torres explicó que “nuestro público ya era muy limitado antes de la pandemia, con el tema de los aforos se limitó mucho más. Hace unos días pude participar en el Libeerfest en Libertad, allí hice un estreno con un títere que es DJ, el primer títere DJ, que hace música en vivo”.

EQUIPO | Aunque el público vea sólo al artista y sus muñecos en escena, siempre se muestra en la puesta en escena el trabajo de un equipo multidisciplinario. Torres contó que “ese DJ fue una creación de Manuel Porta, lo empezamos a hacer en conjunto pero él lo construyó por completo. Él también hizo la escenografía para el espectáculo que voy a presentar, también colaboró la ‘Flaca’ González en vestuario, de Ana Tapizados, me hicieron la remera para el vestuario en Grillito Store, es la unión de distintos artistas para crear un espectáculo”.

Torres explicó el proceso creativo: “cuando me vino la idea de un títere DJ hablé con Diego Ferrari que me hizo el dibujo y a partir de ahí creamos el títere. Hay mucho trabajo en la creación de un títere, mínimo requiere 200 horas, de investigación, creación, proceso, equivocación, volver a probar, corregir”.

El artista agregó que “hay como un preconcepto sobre el arte y los artistas. No se considera que el malabarista que está en un semáforo con sus clavas practica 30 o 40 horas semanales, una obra de teatro se ensaya durante todo un año para hacer cinco o seis presentaciones, pero pasa muchas veces que nosotros mismos no valoramos lo que hacemos. El artista tiene que defender el valor de lo que hace y del otro lado se tiene que reconocer el valor que tiene el trabajo del artista”.

Explicó que “ese es un poco el concepto que manejo del arte como resistencia, uno debe hacer lo mejor que puede, ensayar, tratar de hacer un buen show, no subestimar al público. Me pasó por ejemplo con el títere DJ, que no pensé que fuera a despertar el interés de los niños, creí que sería más para un público adulto, pero mientras hacía la presentación me di cuenta que había un montón de niños mirando atentamente desde muy cerca, y es que realmente la intención es que quien ponga música sea el títere”.

Al respecto Torres dijo que “el público infantil es muy genuino, le gusta o no le gusta el espectáculo, y participan de él como si se tratara de un juego. Es uno el que tiene que lograr que se meta en el show, puede venir el mejor músico del mundo, pero si no presenta algo diferente a lo que salió en un disco, no pasa nada”.

LOS FONDOS | Sobre que le adjudicaron a su proyecto, Torres dijo que “se trata de dos espectáculos, uno en Libertad, en algún barrio, en lugares no convencionales, otro en Ciudad del Plata. Se trata de ir a lugares que en general no reciben este tipo de propuestas, es una política que descentraliza la cultura, y está muy buena”.

Agregó que “es muy importante que desde las autoridades se generen estos apoyos a la cultura, porque el acceso a la cultura crea mejores personas y debe ser para todos y hoy, después de casi dos años de inactividad, las salas que no reciben algún apoyo tienen que cobrar y eso limita el acceso a muchas personas. Es necesario trabajar en conjunto para hacer más cosas que lleguen a más gente”.

Finalmente sobre el monto asignado explicó que “en este caso es un apoyo mínimo que en lo personal puede ayudarme a viajar con el espectáculo, a mostrarlo en otro lado, o para comprar una escenografía mejor, cuando un artista recibe un pago por su trabajo, hay mucha gente atrás que también cobra como los iluminadores, sonidistas, vestuaristas”.

Por Jorge Gambetta.