«Más Carnaval» en Kiyú, casi una despedida de la temporada de verano

En la noche del domingo se realizó en el Parador Suri la presentación del colectivo “Más Carnaval” que llegó con una amplia diversidad de propuestas musicales. La actividad se desarrolló con entrada libre y “a la gorra” en un ambiente donde vecinos de Ordeig se mezclaban con ocasionales visitantes que llegaron buscando sus vacaciones de Carnaval. Por momentos hubo más de 100 personas en el lugar.

La actividad comenzó sobre las 21 horas y contó con la actuación de Jorge Portillo, Mudanza, Ladrones de Gallinas, Ernesto Díaz, Diego Pérez y su Conga, murga La Gran 7 y Lubola Banda.

Los estilos musicales recorrieron diversos géneros desde folclores regionales, ritmos brasileños, candombe, cumbia y el toque murguero de la recordada murga del “Flaco” Lamolle que en 2015 se retiró del circuito “oficial” del Carnaval y desde 2019 se sumó a la propuesta que se empezaba a gestar y que hoy se difunde como Más Carnaval y que cuenta como a una de sus principales impulsoras a la reconocida periodista Soledad Castro, hija de Raúl “Tinta Brava” Castro, cuya Falta y Resto ya también está ausente de los escenarios.

LAMOLLE| Guillermo “Flaco” Lamolle, fundador de La Gran 7 en 1989 es músico, letrista, arreglador de reconocida trayectoria y junto a su murga abandonó en 2015 el circuito del Carnaval Uruguayo por serias discrepancias con el formato del Concurso Oficial que se desarrolla en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

En diálogo con La Semana Lamolle opinó que “La Gran 7 hace ya dos carnavales que sale en este proyecto, que ya es una idea concretada que se llama Más Carnaval, para hacer un carnaval distinto como se puede ver hoy acá en Ordeig”.

Agregó que se busca “algo popular de verdad, no tan estricto, sin reglamentos ni datos, ni cédulas, sin minutos establecidos de actuación, creemos que la palabra carnaval debería dejar definido lo que hacemos”.

RETORNO| Después de abandonar las tablas con La Gran 7, “hace unos años en un asado propuse volver a ensayar para hacer algo y más o menos por ese entonces supimos de esta movida y dijimos que era el lugar para cantar lo que ensayáramos, porque al principio pensábamos en un par de festivales de Murga Joven y muy poco más”, explicó el músico.

Sobre los vínculos actuales con el Carnaval Oficial Lamolle dijo que “todos los amigos que están acá los hice en ese carnaval, recuerdo todo lo que aprendí y me quedan enormes vínculos, ninguno orgánico, pero todo lo que aprendí fue en aquel carnaval”.

Respecto a si ha recibido ofertas para volver de algún modo a escribir o aportar algo a conjuntos del concurso el “Flaco” respondió: “no, me dijeron si quería escribir algún salpicón y dije que no, pero fueron poca cosa. No me han llovido ofertas, dentro del concurso no soy un referente”.

ALCANCE| Sobre el alcance de Más Carnaval Lamolle dijo que “llegamos hasta Rocha, muchas de nuestras presentaciones han sido en Ciudad de la Costa. Ahora el 1 de marzo vamos a estar en La Paloma, a través de SUCAU (Sindicato Único de Carnavaleros del Uruguay), tenemos supuestamente un alcance nacional” y agregó que “lo ideal es que en cada lugar se organicen estos intercambios”.

Al consultarle si se siente más libre en su creatividad moviéndose en este ámbito, el murguista dijo que “claro que sí; hoy mismo por ejemplo cuando veníamos hacia acá, con Claudia Rojo, que es una integrante de la murga compusimos un bolero al que le pusimos Morir en Kiyú y que pronto saldrá a la luz y se ubicará en las principales listas de Spotify y esas cosas (se ríe)”, y enseguida llamó a la componente de La Gran 7 para que explicara el porqué del nombre y cómo había surgido.

Claudia Rojo dijo que “veníamos en el bus y una compañera leyó que la entrada a Kiyú tenía muchas curvas peligrosas y yo dije ‘vamos a morir, morir en Kiyú’ y a partir de ahí ya lo armamos, guardé el registro (lo cantan a dúo), y se puede interpretar que uno puede morir de amor en Kiyú también”. Lamolle acotó entre risas que “como dicen que se viene la Tercera Guerra Mundial puede ser que nos toque morir acá también”.

Respecto al desarrollo del colectivo tanto Lamolle como Rojo dijeron que “en tres años ha crecido. Si el primer año hicimos 30 tablados en este llevamos 70, nos van llegando propuestas de distintos barrios y ya a esta altura es tarde, no podemos programar más”.

BARRIOS| Lamolle explicó que “hay una necesidad en los barrios de hacer tablados, y nosotros estamos a la orden, hacemos sólo febrero, pero ahora vamos a seguir saliendo tal vez hasta la primera semana de marzo”.

La supervivencia del proyecto es “con mucha voluntad, autogestión, a la gorra, muchas manos. Estar en el colectivo implica el compromiso de involucrarse, para armar, desarmar, vender bebidas y alimentos”, explicó Claudia y sobre los apoyos de las Intendencias Lamolle agregó que “no han entendido las autoridades que esto es por la vía de la autogestión con los vecinos, con la gente, en cada lugar están las organizaciones barriales que nos ofrecen un lugar, una amplificación, lo que sea y se asocian con nosotros”.

SURI| Consultado el encargado del Parador Suri Alejandro Jorysz dijo que “estamos muy contentos, pudimos hablar con algunos vecinos, fue un lindo acontecimiento para esta zona de Ordeig que no suele tener movidas de este tipo”.

Jorysz destacó que la actividad se realizó “con un gran esfuerzo del colectivo Más Carnaval y también de nuestra parte para que fuera posible, y estamos conformes porque todos los espectáculos fueron muy disfrutables para el público”.

Agregó que “llevamos dos meses trabajando para que la idea pudiera concretarse, para nuestro proyecto es también como una especie de cierre de temporada, aunque aún no termina, a pesar que el verano a partir de la segunda quincena de enero no ha sido buena por las lluvias y los pronósticos de mal clima, es muy reconfortante poder brindar actividades de este tipo y lo tomamos como el puntapié inicial para otras actividades que queremos desarrollar con la gente del barrio y quienes deseen acercarse desde Libertad u otros lugares”.

