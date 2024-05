Luciano Supervielle y Juan Casanova: la mixtura que amplía estilos

Esta es una nota realizada en una de las salas de Casa de la Cultura, en medio de una partida de ajedrez entre los entrevistados, que en la previa a su presentación en la sala María Búa, aprovechan para comer unas pizzas y tomar un vino. Luciano Supervielle y Juan Casanova, compartieron charla, juego y cena con La Semana, previo a la actuación en Libertad y el producto de ese encuentro es lo que a continuación se narra.

Representantes de dos momentos distintos del rock uruguayo (años 80 el segundo, años 90 el primero), Supervielle y Casanova lograron encontrarse en la vida y en los escenarios y ahora, si bien cada uno tiene sus propios proyectos, se reúnen en este dúo que estuvo en Libertad el viernes 24 a la noche o sumando a Pedro Dalton en el proyecto Suma Camerata.

Para Juan Casanova, el encuentro “tiene que ver con lo que han sido nuestras vidas, que están plenamente dedicadas a la música; tanto para Luciano como para mí es nuestro modo de vida, es lo que hacemos. Fue muy natural forjar una relación, que comienza allá por 2005, en la playa, jugando al fútbol en La Pedrera; ahí nos hicimos amigos, enseguida compusimos nuestro primer tema juntos y de ahí en más no hemos parado”.

Reflexiona Casanova y agrega a lo ya dicho -no sin antes, mover un peón en el tablero de ajedrez-, que fue muy natural para nosotros el mixturar, mezclar, mutuamente nutrirse de los universos musicales muy distintos de los que veníamos. Teníamos coincidencias pero también teníamos otro montón de cosas que yo fui descubriendo por Luciano y que él fue descubriendo por mí”.

NATURAL INTEGRACIÓN | “Se dio todo muy natural, fue una integración que finalmente en 2010 cobra vida como dúo en un primer espectáculo que dimos. Allí cobra vida el show, que funcionó a las mil maravillas e invitamos a un montón de amigos. De ahí en más, no paramos”, agrega el vocalista de Los Traidores.

Luciano Supervielle desatiende el tablero un instante y acota a lo dicho por su contrincante en el juego que “con Juan, en todos estos años, hubo distintas maneras de trabajar juntos, compusimos juntos para otras personas, compusimos para nuestros trabajos. Juan compuso un tema para Bajofondo, ‘Baldosas mojadas’, que terminó cantando Nelly Furtado y después hay una grabación cantada por Juan en un disco mío”.

“Hemos hecho mucha música para algún audiovisual, Juan me dio una gran mano en la curaduría del repertorio de mi disco Reverie. Me ayudó a elegir los temas, ahí apareció Indios (canción de los brasileños Legiao Urbana), en mi repertorio que viene más de sus influencias. También hubo una búsqueda de revisitar parte del rock uruguayo, hay una versión de ‘Gritar’ de Los Estómagos, en la que me ayudó mucho Juan”.

Mientras uno ensaya su jugada el otro habla con La Semana. Es momento de mover de Luciano y de él añade Casanova que “fue el director técnico de mi único disco solista. Hizo unos arreglos maravillosos para clásicos de Traidores como ‘Flores en mi Tumba’ y ‘Como una plegaria’ y fue una gran ayuda en 2020”.

“La vida nos va llevando por caminos similares, sobre todo siempre intentando integrar, Luciano invita a gente de antes y de ahora; yo hago lo mismo con mis poesías de guerra y a su vez van surgiendo otras cosas como extender lo que estamos haciendo junto con Pedro Dalton. Todas esas cosas se van dando muy naturalmente y por la interacción permanente. Toda una vida dedicada a la música que nos lleva también, por ejemplo, ir a las canchas chicas a ver fútbol o ir a almorzar a la casa de Luciano con sus hijos”, cuenta Juan Casanova.

El vocalista de Los Traidores, a la hora de hablar de sus composiciones del presente, se traslada hacia el año 2020 cuando “había empezado a retirarme y estaba dedicado a otra cosa completamente distinta”. En ese momento “surgió la inquietud por decir cosas y ahora sigo escribiendo en lo que llamo mi sala distópica, sacando un tema por año con esta temática que es una cierta lectura del mundo en que vivimos”.

Desde esa época “compongo un montón de cosas con gente de diferentes mundos conceptuales. En eso aprendí mucho de Luciano, de abrir la cancha, explorando y no parar más. Juntos exploramos universos musicales que se van dando en el hacer y nos entendemos bárbaros”, agregó el músico, algo desentendido ya de la partida y más dedicado a la pizza y la charla.

UN TRÍO | Allí Luciano, introduce a la charla al tercero de este grupo de amigos que se dan cita en los escenarios. “Pedro Dalton es una persona que tiene un recorrido musical quizás parecido al de Juan pero a la vez diferente. En el proyecto que tenemos como trío, Suma Camerata, donde hay una orquesta de cuerdas, estamos explorando territorios que son nuevos para todos. Es la suma de tres visiones diferentes y está buenísimo. Ahora tenemos un concierto en el Auditorio del SODRE en setiembre, con Suma Camerata y la idea es componer algunas cosas nuevas para ese evento”.

Supervielle, entre jugada y jugada, informa que a nivel mundial se estaba lanzando ese mismo día su nuevo disco. “En junio voy a presentar mi nuevo disco que sale hoy, que fue grabado con la Filarmónica; lo voy a presentar en el Teatro Solís y Juan va a estar invitado, vamos a hacer una versión de ‘Flores en mi tumba’ con la Filarmónica, que estará hermosa”.

Consultado Supervielle sobre cómo se definiría musicalmente, dice que es algo que le cuesta. “Con los años he ido abriendo caminos y vengo como en una búsqueda hacer encuentro entre mis influencias de la música clásica y el hip hop o la música electrónica en general. El nuevo disco es la culminación de esa búsqueda que comienza siendo más pianística. Pero la realidad es que no sé qué voy a estar haciendo dentro de un tiempo; seguramente iré cambiando de rumbos, buscando nuevas cosas”, dice Supervielle.

“Apareció hace algunos años una veta muy fuerte relacionada con la música para el cine, que me interesa mucho. Tengo varios proyectos relacionados al cine, que es una veta que me gusta mucho y no tiene nada que ver con lo que se ve en este espectáculo”, agrega el músico, ente pizza y ajedrez.

LOS TRAIDORES | La inevitable referencia a la historia de Los Traidores, queda para el final. Juan Casanova dice que la banda que formó en 1983 con su primo Víctor Nattero, “no existe hace años”.

“Hace muchos, muchos años que vivimos muy lejos, territorialmente, con Víctor. Los Traidores se mantuvo siempre porque hemos sido la dupla compositiva, pero la distancia lo que hace es que sea inviable llevar adelante una banda, porque es imposible juntarse para ensayar, para componer o lo que sea”, dice Juan Casanova.

Agrega el músico que “Víctor trabaja todos los días, incluso los sábados y vive en Maldonado, entonces nos quedan solo los domingos para ensayar. Eso quiere decir que la banda no está funcionando ni va a funcionar”.

Pero claro, cada tanto se escucha su nombre. “Lo que sucedió es que a Víctor lo invité a tocar conmigo en el Cosquín Rock del año pasado, 2023, y nos juntamos un ratito e inmediatamente hubo un montón de gente que presionó para que tocáramos. Hemos hecho algunos shows, nos volvieron a invitar en Cosquín este año, ahora ya como Los Traidores y bueno desde algún sello dijeron que estaría buenísimo festejar los 40 años y dijimos que sí”, narró el vocalista de la histórica banda.

Es decir, agrega el músico, “lo que ha surgido es a impulso del apoyo de la gente y de la ilusión que tienen de escuchar esas canciones, porque están más allá de Víctor Nattero y Juan Casanova, lo que la gente quiere escuchar son las canciones y Traidores no es si no estamos Víctor y yo. Lo que se han dado es una serie de shows puntuales y creo que acá termina la cosa”.

Igualmente reconoce que la posibilidad de encontrarse, entusiasma. “Sería genial si pudiéramos componer, si pudiéramos juntarnos más. Nuestro último disco fue Primavera Digital del año 2000, que lo compusimos en una semana en la que Víctor pudo venir desde Argentina, donde vivía en ese entonces, porque tuvo licencia. En una semana compusimos todo lo que pudimos, trabajamos todo el tiempo para eso. Armamos el disco, después se grabó y no llegamos ni a presentarlo, porque la distancia ha marcado mucho”.

Por eso dice que “lo que queda es hacer estos shows y termina. Es increíble todo lo que se da y va más allá de nosotros; vos hacés las canciones y una vez que las hacés ya no te pertenecen y es gracias a eso, a la gente que le gustan las canciones, que apoya, pide y acompaña es que vamos a hacer ese show en el mes de julio”.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.