Luciano Álvarez, un bailarín de 82 años, presenta su obra «Al borde de la piscina» el 3 de agosto en la Casa

El pasado 7 de enero Luciano Álvarez cumplió 82 años y los celebra cada vez que cruza un escenario al empuje de una música que atraviesa su cuerpo, y que le responde con movimientos de danza contemporánea que surgen de sus sentimientos más profundos. Se confiesa como el más longevo de los bailarines uruguayos en actividad y vaya que es un privilegio.

Junto a su ex maestra de danza, ex compañera de escena y amiga Norma Berriolo crearon escena por escena la obra “Al borde de la piscina” en la que el protagonista cree que no sólo está representada su propia vida sino la de cualquier ser humano y la vienen representando desde 2015 para el deleite del público montevideano, del interior y del exterior.

Con producción de Julio Persa e Intermedios Producciones, “Al Borde de la Piscina” se presentará en el Festival de Danza Contemporánea Ezénica La Paz (Bolivia), con dos funciones en el teatro Nuna Espacio Artes el 14 y el 15 de agosto. El sábado 3 en la Casa de la Cultura de Libertad la obra se presentará con entrada libre en el marco de la convocatoria “Circulación de espectáculos” del Instituto Nacional de Artes Escénicas del MEC.

CREACIÓN | Cuando en 2015 la bailarina y coreógrafa uruguaya Andrea Arobba invitó a una entrevista a Luciano Álvarez, el bailarín no imaginaba lo que se le propondría. “Andrea estaba organizando el ciclo Solos al Mediodía en el Solís y cuando me invitó para hacer un solo, como además de bailarín soy actor y he participado en obras de danza contemporánea donde me ha tocado hacer un solo, pensé que era hacer un solo en alguna obra con un grupo”, contó Álvarez.

El artista agregó que “cuando fui a la entrevista entendí que lo que me proponía era un unipersonal de danza-teatro con un solo solo y al principio me negué pero de una forma que al final le terminó poniendo título a la obra”.

Prosiguió contando que tras “dos horas de reunión que tuvimos yo les dije textualmente: ‘esto es como que me pongan al borde de una piscina y la piscina no tenga agua’ y fue entonces que Andrea Arobba dijo, ‘ya está el título: Al borde de la piscina’”.

De aquella primera entrevista también participó la docente, coreógrafa y bailarina Norma Berriolo que comenzó días después a trabajar con Luciano Álvarez. “Fue con ella con quien armamos la obra, empezamos a ensayar en la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático), porque ella es docente de la escuela y yo soy egresado, además, nos cedieron un salón grande y empezamos a ensayar y todo fue surgiendo con naturalidad, como si ya estuviera todo escrito”.

El bailarín agregó que “en poco más de dos meses armamos toda la obra que consta de varias escenas que fueron surgiendo a medida que íbamos ensayando” y explicó que “yo estuve dos o tres meses sin verla porque no me gusta verme, aunque a veces es bueno verse para corregirse pero nunca me gustó verme bailar. Yo bailé 28 años en el Sodre y no me gustaba verme en los videos y a veces se me obligaba para corregir cosas”.

ESTRENO | Tras destacar ese proceso creativo con “mucha naturalidad”, contó Álvarez que “la música que usamos es variada, hay un rock, un vals de Chopin, la suite N° 1 de Bach, hay música contemporánea como Avro Part. Así comenzó a funcionar, tuvimos las dos primeras funciones y tuvo éxito”.

Tras la buena respuesta del público y de la crítica “nos presentamos en un Festival Internacional de Danza Contemporánea acá en Uruguay organizado por el FIDAE y fuimos seleccionados para presentarnos en el Teatro Solís y poco a poco fue logrando apoyos, del MEC, de la Intendencia de Montevideo, hicimos funciones en Sala Verdi, en el Teatro El Galpón, viajamos a San Pablo, también fuimos a un festival en La Plata (Argentina)”.

ANÉCDOTA | A modo de anécdota entre las tantas que surgieron durante el proceso creativo de su obra Luciano Álvarez contó que “cuando salimos de aquella primera entrevista íbamos caminando por la calle Maldonado y Norma Berriolo me dijo ‘me gustaría que fueras pensando en el cisne’”. Explicó que “el cisne es una parte del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns que es una obra famosa porque grandes bailarinas del mundo aletean durante tres minutos en el escenario y yo le dije ‘de ninguna manera, yo eso no lo hago’”.

Sin embargo tres días después “nos volvimos a juntar en la EMAD y antes de comenzar el ensayo Norma lo primero que me dijo fue ‘ah Luciano, cómo me gustaría que probaras a hacer el cisne’ y le respondí que como la conozco desde que tenía 17 años no íbamos a pelear por eso. Ella es mucho más joven que yo, pero llegamos a bailar juntos y fue docente mía”.

A continuación “le pedí unos minutos para relajarme, respirar y caminar un poco por el espacio. Yo hace muchos años que estoy haciendo danza butoh, que es una danza japonesa creada luego de la Segunda Guerra Mundial que es otra cosa; se trabaja desde el interior, despojándose de todo pensamiento y dejando que el cuerpo se exprese”.

Cinco minutos después “Norma puso la música empecé a moverme hasta que la música terminó, yo no tenía muy claro lo que había hecho pero cuando miré a Norma ella estaba lagrimeando, me miró y me dijo, ‘no lo querías hacer y ya tenés el final de la obra’; por eso digo que la obra fue surgiendo muy naturalmente”.

El bailarín explicó que luego que vio el video entero de la obra “me di cuenta que en realidad había contado mi vida, porque cuando la vean se podrán dar cuentas que son secuencias o etapas de mi vida o de cualquier ser humano y creo que eso es lo que tiene de interesante, además de que lo haga una persona de mi edad, que no soy una excepción. En el mundo hay mucha gente que sigue bailando pero en Uruguay soy el único atrevido que se sube al escenario con 82 años a bailar”.

Obviamente lejos de ser un atrevimiento es una virtud continuar haciendo lo que le apasiona tras casi seis décadas de trayectoria que le han permitido bailar “con gente de la danza contemporánea como Hebe Rozas, Iris Mouret o Elsa Vallarino ya desaparecida físicamente”.

Álvarez explicó que “me atraía la danza contemporánea porque es una manera más libre de expresar lo que uno siente respecto a la danza clásica, no sé hasta cuándo lo voy a poder hacer, porque ya tengo 82 años, son muchos, ya no soy un niño, ya ni siquiera soy joven, soy un adulto mayor y no es tanto lo físico sino que me exige mucha energía interna, pero me gusta”.

COMIENZOS | Respecto a su acercamiento a la danza, el artista dijo que empezó a los 19 años. “Toda la vida quise ser músico o bailarín, en la escuela era la figurita, ‘miren cómo lo hace Lucianito’ decía la maestra, yo era muy vergonzoso y me ponía colorado como un tomate, pero lo hacía y lo disfrutaba mucho internamente”.

Agregó que “a los 18 años entré a trabajar a la Corte Electoral y una compañera me dijo que había un grupo folclórico que necesitaba varones porque estaban ensayando la Misa Criolla y fui y a las dos semanas me dieron para hacer un solo dentro del grupo y ahí entendí que debía trabajar mi cuerpo, tal vez ese fue el disparador. Fui primero a algunas clases de contemporánea y me dije que no, no era lo que sentía que quería hacer”.

Enseguida “empecé a trabajar con un profesor que había venido de Londres poco tiempo antes, comencé a ir dos veces por semana, luego tres, después todos los días, un día me dijo que tenía condiciones pero ya era grande y empecé a ir de mañana y de noche, yo estudiaba arquitectura y lo dejé, sólo trabajaba en la Corte, lo consulté en mi casa y me dijeron que hiciera lo que me diera placer”.

Luego de tres años el profesor “me dijo que ya era grande, o volvía a estudiar o entraba al Sodre, al principio le dije que el Sodre no me interesaba, pero unos días después me dijo que había hablado con el Director y que íbamos a ir para que hiciera la clase con el cuerpo de baile. Luego de esa clase, el Director me dijo que al día siguiente fuera a trabajar con ellos. Ese año me contrataron para alguna obra, el año siguiente, no recuerdo si era el ’68 o ‘69 me hicieron un contrato por un año, el siguiente año hubo un llamado a concurso y entré y me quedé 28 años en el ballet del Sodre”.

BOLIVIA | “Una semana después de su presentación en la Casa de la Cultura de Libertad, el 10 de agosto, viajamos a Bolivia donde actuaremos. Quiero aclimatarme a la altura, yo ya fui hace muchos años con el ballet del Sodre, ahora actuaremos en el Festival Danzénica el 14 y 15 de agosto por eso estaremos unos días antes con el equipo ya que también viaja el productor Julio Persa y la iluminadora Larisa Erganian”.

A sus 82 años Álvarez dijo que “siempre estoy pensando qué puedo hacer, no me da la cabeza para estar sin hacer nada, siempre pienso en qué cosas puedo hacer a pesar de la edad. Jamás haría algo que sintiera que no pueda hacer bien por la edad”.

SINOPSIS| Al borde de la piscina, dice la gacetilla informativa, “es un espectáculo de danza-teatro, es un encuentro, un juego, un desafío al tiempo, un proceso en proceso. Son imágenes, ideas, sueños, conflictos, verdades y mentiras. Es voz, un grito, un canto”.

Este solo absolutamente despojado revela la realidad de un cuerpo entrado en años con espíritu joven, muestra a un intérprete creador con experiencia pero al mismo tiempo con la ingenuidad de responder a lo desconocido con apertura y escucha.

Muestra la fragilidad del ser y a la vez el poder de la vida, la fuerza del ser humano que elige la lucha, la belleza, el amor y el aprendizaje antes que la complacencia, la resignación o la rutina.

Ambos creadores, directora y bailarín, dos veteranos de la danza, deciden “tirarse al agua” y gozar del privilegio que la vida les da: bailar.

EQUIPO | Coreografía: Luciano Álvarez y Norma Berriolo; Baila: Luciano Álvarez; Iluminación: Larisa Erganian; Edición de sonido: Fernando Tabaylain; Realización de vestuario: Nilda Rodríguez; Fotografía: Alejandro Persichetti; Música: Chuck Berry, F. Chopin, Edith Piaf, Avro Prt, J. S. Bach, Saint-Sans; Producción Ejecutiva: Julio Persa; Producción: Intermedios producciones; Idea y Dirección: Norma Berriolo. Sábado 3 de agosto, Casa de la Cultura de Libertad, entrada libre.

Imagen cedida.

Por Jorge Gambetta.