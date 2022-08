LPEZETA EL CONE, un cultor del rap como estilo de vida

Los músicos urbanos han sobrevivido a la peor crisis que el sector artístico haya sufrido. Como tantos han tenido que reconstruirse y utilizando las nuevas tecnologías buscan amplificar su llegada a un mercado limitado donde el ambiente “under” y los artistas independientes, aún alcanzan un mínimo segmento de las preferencias de los consumidores.

Martín López lo sabe muy bien porque lo ha vivido desde adolescente cuando era MC Conejo y paso a paso y golpe a golpe hoy es LPEZETA EL CONE. Respecto a la peripecia pandémica y postpandémica el artista dijo que “en lo personal hemos venido llevándola bastante bien, nos hemos enfocado en producir audiovisuales. Últimamente me he tomado el tiempo para armar una maqueta” y explicó que se trata de “un EP con cinco canciones; de ese material soltamos dos hace poco”.

LO ÚLTIMO | El rapero se refiere a sus últimas publicaciones: “uno se llama ‘Bandido’ y el otro ‘Totem Clika’, quedan para soltar otros dos sencillos que vamos a trabajar las imágenes con Ritzer Muela que también trabajó en ‘Bandido’”, contó López.

En cuanto a “Totem Clika” explicó que “lo hicimos nosotros con nuestro equipo de trabajo, GQNA el movimiento y participaron las chicas de la Academia Activarte Noemí Díaz, Vanina Perdomo, Paulina Camaití y Ariana Benzano; de Sumando Cultura intervienen Matías Brochi y María Tornini, el maquillaje fue de Noelia Issa”.

El artista agregó que “una vez que presentemos este material en las redes queremos organizar algo que podría ser en la Casa de la Cultura. Tengo previsto entrevistarme con ellos o en caso contrario hacer algo independiente con bandas o artistas locales que estén trabajando. Quiero que ese material de estudio pueda ser presentado en vivo ante el público local”.

López dijo que esta ha sido “para mí el primer trabajo profesional grabado con calidad de estudio con la producción de Agustín Ferreira”, en un proceso que “parte de una idea que se va armando en el grupo de trabajo y después vamos viendo cómo lo soltamos”, pero también “voy componiendo temas y de pronto yo mismo lo largo a las redes”.

El “Cone” expresó que “en el momento estamos enfocados en largar el EP con esas cinco canciones que están maquetadas”, pero aclaró que “por el momento es un EP, porque todavía no sabemos si llegará a convertirse en un disco” porque hay más material para trabajar.

EN VIVO | Tras la culminación de la producción de este trabajo, el músico dijo que le gustaría “presentarlo en vivo en algún lado, si no puede ser en la Casa buscaremos algún lugar alternativo que esté acorde para hacer esa presentación de los temas”.

Sobre el vínculo con otros artistas del género a nivel local, López dijo que “siempre estamos en contacto con los muchachos que se están moviendo dentro del género. Nosotros tratamos de darle el apoyo a quienes están haciendo música, uno está hace mucho tiempo en la movida y algunos se acercan a intercambiar ideas y tratamos de rumbear a los que están arrancando para que hagan las cosas bien”.

Los más nuevos se enfrentan a los costos de las herramientas tecnológicas para lograr contenidos de calidad. López explicó que “a veces se requiere apoyo técnico y en realidad ese es nuestro trabajo y de pronto es más accesible que en otros lugares. Cada uno trabaja diferente y maneja costos diferentes pero siempre estamos dispuestos a asesorar a todos los que están en el género”.

DIFÍCIL | El artista expresó que intenta “hacerle entender a los que están arrancando que esto no es nada fácil y que lleva mucho tiempo. Algunos se desmotivan y dejan, pero debe entenderse que armar un equipo lleva mucho tiempo para sentirse a gusto y confiar en ese equipo sabiendo que cuando se nos dice que algo puede hacerse de otra manera tenemos que confiar. A algunos a veces quizás se les hace más fácil o porque tienen muchos contactos o por lo que sea pero en general es algo muy difícil”.

Para Martín López es fundamental mantenerse fiel consigo mismo, por eso “lo que siempre tratamos de decirle a los gurises es que sean ellos mismos y que pongan garra y le den para adelante. Yo desde que arranqué lo vi así, para mí el rap es un estilo de vida, hay quienes no lo ven así”.

TEMÁTICAS | Un pasaje de la canción Totem Clika dice “ay dame un poco del sonido del barrio”. En cuanto a la temática de sus últimos trabajos musicales, López expresó que “la maqueta en la que estoy trabajando se llama ‘Misma Sangre’ y tiene tanto temas personales como de la sociedad como pueden ser las adicciones y la violencia que estamos viendo y que muchos salen a criticar sin mirarse hacia dentro”.

El artista explicó que “en el caso de Totem Clika quise hacer algo distinto, con un poco más de fiesta buscando hacer algo bueno de todo lo malo, que no sea todo negativo y llegar con un mensaje de que podemos divertirnos sin perjudicar a otros porque todos tenemos la necesidad de momentos con la familia o con amigos y de pasarla bien”.

Sobre el estilo que intenta imprimir en sus composiciones, el músico dijo que “en los últimos tiempos he querido experimentar más en lo musical, siempre dentro del rap pero abriendo un poco más el abanico a algunas mezclas pero no voy a dejar de hacer rap porque es lo que me caracteriza, sólo quiero experimentar arriba de otros ritmos”.

López contó que “por ejemplo, en nuestro canal, hicimos un clip con EzElMati, en el que pusimos varias mezclas en un tema que se llama ‘Tiempo Real’. Me gustan esas fusiones y me siento cómodo haciéndolas, además bajo el sello GQNA el movimiento (Instagram), estamos sacando algunas cosas de los artistas que están trabajando acá en la vuelta, siempre dentro de lo que se pueda, buscamos apoyar a todos sin pisar a nadie”.

Si siempre ha sido difícil vivir de la música hoy lo es aún más. El artista se preguntó “¿Quién no querría vivir de la música en vez de ir a cumplir ocho horas bajo las órdenes de otro? El que me diga que no, me está mintiendo, a todo artista le gustaría vivir de lo que hace. Sabemos que en nuestro país a nivel de toda la música, hasta los más consagrados, trabajan como una forma de sub-empleo con esto, porque todos tienen un equipo de trabajo y cada uno debe cobrar por lo que hace y cuando el artista cubre todo, le queda una mínima parte de lo que recibió”.

MERCADO | Pero a pesar que las redes y las plataformas han ayudado a los artistas, López entiende que “este es un país muy chico y el consumo musical siempre va a ser muy bajo y en cuanto a lugares para ir a tocar hay algo en el interior y la mayor parte está concentrada en Montevideo y los artistas de mayor peso lo abarcan en poco tiempo”.

Agregó que “lo que hacemos los artistas urbanos tiene un consumo que todavía es muy bajo y hay muchos que terminan yendo a Argentina que es donde se está dando fuerte ahora. Con las redes sociales también se puede llegar a otros mercados pero es necesario estudiar mucho y aprender cómo llegar ahí”.

Finalmente el rapero recordó sus comienzos y dijo que “cuando uno era adolescente estaba más encerrado en su mundillo pero hoy lo que todos buscamos es llegar a más gente y que se conozca lo que hacemos. Eso se aprende en el proceso de evolución musical y personal”. El trabajo del artista urbano puede encontrarse en su canal de Youtube.

Por Jorge Gambetta.