«Línea SientoSinCuenta Libertad», un recorrido de emociones

Con tres turnos llenos, salió el pasado fin de semana el ómnibus que recorre la historia de la hoy ciudad de Libertad y recuerda el nacimiento de la Casa de la Cultura de Libertad, que está celebrando sus 25 años. La obra lleva por título Línea SientoSinCuenta Libertad y es dirigida por Ana Fernández.

Fueron dos las funciones que se realizaron el sábado y una el domingo de esta obra teatral, que tiene momentos que hace emocionar a los espectadores, en particular al final, dentro de las instalaciones de la Casa, en donde se escuchan audios de algunos de los fundadores de la institución.

El recorrido comienza en la propia Casa, visita a lado de la institución, la fachada de la casa del fundador de la ciudad Carlos Clauzolles, la plaza de los 33 Orientales y luego comienza, ya en el ómnibus, un recorrido por distintos puntos de la ciudad, incluido el cementerio y el bar Borgunder Junior. En todos ellos, peculiares personajes vivirán en primera persona la historia de la ciudad.

Como ya dijimos, la obra es dirigida por Ana Fernández y cuenta con las actuaciones de Verónica Pereda, Pía Reyes, Flavia Marrero, Yanina Benzano, Sofi Mas, Andrés Morello, Agustín Benzano, Israel Guerra, Rafael Soliwoda y Manuel Galanes.

Participan también Carlos Borgunder, Jorge Gambetta, Carlos Reyes, Sergio “Pono” Umpiérrez, Aldo Pérez, Gustavo Aguirre, Pilar Correa, Sofía Hernández y Fernando Parodi (voces en off). Gonzalo Borgunder participa como músico invitado y Fabián Bonilla es el técnico colaborador. La Producción General de la obra es de Martín Schwager y las ilustraciones son de Aldo Pérez.

LO QUE RESTA | Aún restan cuatro viajes de este ómnibus tan particular. Las salidas previstas son el viernes 25 a las 16 y 30 horas, el sábado 26 a las 10 y 30 y el domingo 27 a las 10 y 30 y 17 horas. Los precios de las entradas son de 250 pesos para socios y 300 para no socios de la institución cultural. Los niños menores de 6 años de edad no pagan entrada si comparten el asiento con un adulto. La reserva de asientos se realiza al 098 362 435.

Debido a la limitada cantidad de espectadores que permite la obra, sería bueno que pudieran concretarse otros viajes en el futuro.

*Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por L. S.