Laura Canoura en el Macció: más de 40 años en los escenarios

No es necesario hacer la presentación de una trayectoria como la que ha mantenido durante más de 40 años Laura Canoura, pero vale remarcar que la artista hoy consagrada nacional e internacionalmente recibió tempranamente el apoyo familiar para descubrir y desarrollar luego su carrera artística. “Nací en una familia donde se estimulaba el estudio, mi madre apenas había terminado Primaria y mi padre ni siquiera eso y por ello era muy importante que una estudiara”, comenzó diciendo en nota a La Semana.

Estudios adolescentes de arquitectura mezclados con aprendizajes de teatro, música y canto en épocas complejas de aquel Uruguay de los años 70 del siglo pasado y la artista recuerda que “lo formal eran los estudios y lo otro se hacía gracias al apoyo de mis padres. No alcanzaba con que autorizaran, esas opciones debían pagarse, yo era una chiquilina que no trabajaba todavía” y agrega que siempre “me sentí muy apoyada y estimulada porque el primer público que uno tiene cuando se aprende a tocar las primeras canciones, las que aguantan los errores del comienzo son las familias y quienes demandan que se cante el último tema que aprendimos”.

CRECIMIENTO | Pero aquella “cantorcita” de reuniones familiares pronto fue encontrando el rumbo al que la música le inducía y su carrera solista surgió con el talento y el empeño necesario para sostener una vigencia que la encuentra hoy en una de las muchas giras que ha realizado por todo el territorio nacional y del extranjero.

Al respecto, Laura Canoura dijo que “llevo casi 45 años en esto y el impulso y el apoyo del comienzo es importante pero más importante es poder sostenerlo a lo largo de la historia. En mi caso primero fueron mis padres, luego mis padres y mis hermanas, luego mis sobrinas y mi hija que siempre son los primeros en ir a ver los espectáculos o en escuchar los discos, eso ayuda a sostener la decisión personal”.

Desde aquel primer recital con el grupo Rumbo a mediados de 1979, pasaron Las Tres junto a Estela Magnone y Mariana Ingold, llegó “Esa Tristeza”, su primer disco como solista que le valiera luego el Disco de Platino siendo la primera mujer que lo lograra en Uruguay, pasó su impresionante interpretación de “la Piaf”, surgieron con fuerza sus propias creaciones, la conformación de múltiples formatos de espectáculos, con sus propios músicos y el presente la sigue teniendo como una de las principales figuras de nuestra música, deleitando con sus repertorios siempre cuidados.

EN BANDA | Canoura en Banda se llama el espectáculo que pasó antes por el Teatro Soalís, más recientemente por el reinaugurado Escayola de Tacuarembó, Politeama de Canelones y cierra su recorrida el viernes 12 de julio en el emblemático Bartolomé Macció de San José de Mayo.

Como no podía ser de otra manera “en la gira nos está yendo muy bien” acotó la artista y agregó que “ha sido una gira corta con unas pocas ciudades, no es tan fácil ahora girar en Uruguay”.

De todos modos admite que “yo he sido una persona bastante afortunada, hace años que tengo el privilegio de viajar al interior con más o menos frecuencia dependiendo siempre de las circunstancias en general del país más allá de las personales, pero he tenido siempre la suerte de encontrar un buen vínculo con el público en general”.

Sobre el público que le recibe en sus diferentes presentaciones Canoura explicó que “siempre me pasa cuando me presento en diferentes salas que hay un público que me conoce de hace muchos años y que ha seguido mis discos, pero también hay mucha gente nueva que se acerca por diferentes razones” y eso es precisamente lo que puede definirse como vigencia. No es un hecho fortuito, como decía “Pepe” Guerra algunas cosas suceden solamente una vez, y a muy poquitos.

Sobre su llegada a San José agregó que “hace unos cuantos años que no voy a San José y llegar ahora al Macció espero que sea magnífico ya que será el cierre de esta gira, luego tendremos más hacia fin de año otra gira con la Orquesta de Cámara del SODRE”.

MÚSICOS | Laura Canoura llegará acompañada por su banda, integrada por Juan Pablo Chapital (guitarra), Nico Román (bajo), Martín Ibarburo (batería) y José Luis Yabar (guitarra). Respecto a sus músicos la artista explicó que “nos conocemos todos desde hace años, a pesar que son de una generación más joven que la mía, con casi todos nos hemos cruzado en diferentes proyectos”.

A modo de ejemplo agregó que “hace unos años pude estar en un programa de televisión que se llamaba Master Class que era con niños. Allí también estuvieron “el ‘Chapa’ Juan Pablo Chapital, Nacho Mateus que hasta hace muy poco fue nuestro bajista y Martín Ibarburu que eran parte de la banda estable de ese programa”.

Tras la pandemia Canoura disolvió su banda anterior “y cuando me empezó a picar la necesidad de volver a armar una banda el ‘Chapa’, Nacho y Martín tenían un proyecto que sostuvieron como dos años y tocaban todos los martes en Fun Fun siempre con algún invitado”.

Los músicos le invitaron a presentarse en el emblemático boliche montevideano “y me sentí tan a gusto en todo sentido humano y artístico, percibí que ahí había un sonido que me interesaba investigar y lo llamé a Chapital y le propuse armar una banda”.

Al guitarrista le interesó la propuesta “y sugirió a José Luis Yabar que es un gran guitarrista que hace la guitarra base en nuestros espectáculos, se sumó Martín Ibarburu junto a Nacho Mateus que hace poco se fue porque se irá a tocar al exterior y se incorporó Nico Román que es un valor increíble que viene de Los Prolijos y de su banda personal y que además de un gran bajista también es un gran cantante”.

Esa condición de Román le abre oportunidades a los proyectos de Canoura porque “le aportó a mi banda algo muy diferente que hacía mucho tiempo que no tenía y que era una voz masculina que sin dudas en otro momento nos llevará hacia otro repertorio”.

EL ESPECTÁCULO | Sobre su espectáculo Canoura en Banda la artista expresó que “estamos muy contentos, muy afiatados, ensayamos mucho porque cuando terminemos esta gira nos iremos a Buenos Aires a grabar el disco con este repertorio. Realmente estoy muy agradecida por la oportunidad de armar este grupo humano con el que nos llevamos bárbaro tanto arriba como abajo del escenario”.

El repertorio que se podrá disfrutar en el Teatro Macció incluye los clásicos de siempre, nuevas canciones y algunas de mujeres compositoras uruguayas contemporáneas “especial y cuidadosamente seleccionadas para esta formación y musicalidad”.

A propósito de esto Laura Canoura explicó que “en plena pandemia hice un proyecto con el que gané un llamado del Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA) del MEC que se basa en la trayectoria pero donde el artista debe devolver algo a la sociedad”.

De esa forma “yo presenté un proyecto de investigación sobre las mujeres compositoras contemporáneas del Uruguay y estuve toda la pandemia feliz de la vida, enfocada en un proyecto que agradecía tener porque significaba además del sustento económico que fue muy importante en esos tiempos pero también había un objetivo que me mantenía enfocada durante varias horas al día”.

Su proyecto terminaba con una maqueta “sobre 15 temas de esas compositoras que había investigado pero no quise que eso quedara ahí en un cajón del MEC porque algunas canciones me habían gustado mucho, entonces una parte de ese material yo lo tenía como guardado para ver cómo podía incorporarlo a mi repertorio”.

Ya con su nueva banda consolidada “charlamos mucho con el ‘Chapa’, le mostré esas canciones y le gustaron mucho, luego con el resto le fuimos encontrando un sonido y unos arreglos especiales que se distancian bastante de los arreglos originales, luego fuimos redondeando algunos temas míos que yo tenía a medio hacer, otros que estaban terminados pero esperaban encontrar un sonido”.

En este punto la artista hace una precisión “porque a veces uno compone y pasa que la canción no se encuentra con el sonido adecuado en el grupo que te acompaña y entre todos fuimos redondeando ese sonido y estoy muy contenta con el resultado. Estamos muy motivados por la posibilidad de poder mostrarlos antes de grabarlos”.

Después de la actuación en el Macció Canoura y su banda viajarán a Buenos Aires para grabar el disco con ese repertorio, el trabajo se titulará La Mariposa Monarca “y aunque los tiempos no dependen de nosotros, espero y deseo que para noviembre pueda estar el disco circulando”.

Ese título tiene su historia dijo la artista, “tiene que ver con un poema que exploré cuando hice el disco ‘Cantorcita’, animándome a poner en el disco la palabra hablada, en aquel caso recitando poemas, ahora también pero con poemas que se incorporan a las canciones nuevas y uno de ellos es este de La Mariposa Monarca que lo escribí hace ya algunos años”.

Ojalá muchos tengan la posibilidad de presenciar esta presentación de altísimo nivel el viernes 12 de julio a las 20 horas en el Teatro Bartolomé Macció y disfrutar de la música, la poesía, con los diversos géneros que identifican a Laura Canoura.

Por Jorge Gambetta.