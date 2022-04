«San José Sobrenatural»: leyendas urbanas, contadas por César Reyes

En la cultura de los pueblos se anidan pequeñas historias de cuestionada veracidad que sin embargo resisten el paso del tiempo en aquellos lugares donde se dice que ocurrieron. Salvo los estudiosos del terreno de lo paranormal, generalmente a lo que no tiene una explicación clara y concisa, tratamos de dejarlo a un lado, elegimos dudar y hasta desacreditar.

Hay historias cuyos protagonistas no se han animado a contarlas por temor al descrédito, a la burla, a ese implacable juicio de los demás, y se esconden en la intimidad de familias y hogares donde incluso se ha sentenciado que “de eso, no se habla más”.

César Reyes fue escuchando algunas de esas historias a lo largo de su vida y las coloreó con su estilo narrativo para plasmarlas en formato de libro. El periodista, publicista y comunicador nacido en San José de Mayo está radicado en Ecuador desde 2013. Se ha mantenido ligado a su terruño a través de proyectos comunicacionales, es uno de los responsables del portal sanjoseahora.com.uy. En el mes de diciembre del año pasado, llegó para presentar en su ciudad el libro “San José Sobrenatural”, su primer trabajo literario que cuenta con ilustraciones de la artista, también maragata, Marisa Ramírez.

IMPENSADO | Reyes dijo a La Semana que “’San José Sobrenatural’ es un libro que no estaba pensado y vino casi por accidente” y explicó que desde hace un tiempo “venía publicando relatos en un blog que se llama semecanta.com cuando me fui a Ecuador, luego cuando lanzamos la web de noticias ‘sanjoseahora’ se empezaron a publicar los relatos ahí y tenían mucha aceptación de la gente”.

El autor agregó que “no quiero que se me considere un especialista en temas sobrenaturales o paranormales, a mí me gusta contar historias, sobre esta u otras temáticas. Considero que cada persona tiene una historia que es digna de contarse porque todos tenemos cosas interesantes por más que pensemos que nuestra vida es común y corriente”.

San José Sobrenatural recoge 17 relatos de hechos paranormales o sobrenaturales, algunos títulos pueden hacer que el lector se traslade sin muchos más datos a situaciones o lugares donde alguna vez estuvo. La simple interrogante ¿Quién acampa en costas del río San José? podría recoger infinidad de respuestas, anécdotas y tal vez más de uno recuerde algún hecho poco común; si se nos ofrece la oportunidad de profundizar en la historia concreta, con el adecuado relato, la tentación puede ser irresistible.

Reyes dijo que con muchos relatos publicados en Internet “un amigo que es Ramiro Castro, que había sacado un libro que se llama ‘El Uruguay de los dos exterminios’ me puso en contacto con la gente de la editorial + Quiroga” e insistió respecto a que “yo no había evaluado la posibilidad de sacar un libro y sin muchas pretensiones se lo envié a los editores para que me hicieran una devolución y ahí fue que Alejandro Germán me llamó y me dijo: César, tenemos un libro y terminamos dándole forma a San José Sobrenatural”.

Así nació este primer trabajo literario de César Reyes, y el autor aporta a modo de anécdota, que la artista Marisa Ramírez, “vecina del barrio, alguna vez me había dicho que si llegaba a publicar un libro ella quería ilustrarlo. Creo que tampoco creía mucho que un día le iba a decir acá tengo el libro quiero que vos lo ilustres”.

En sus posteos en la web Reyes había percibido el interés de los visitantes del sitio. “Me sorprendía mucho la aceptación que tenían esos relatos que se posteaban en sanjoseahora, superando 30 mil lecturas, algunos superando las 60 mil lecturas”, comentó.

FUENTES | Consultado respecto de las fuentes de esos relatos Reyes dijo que se deben de buscar “en el transcurso de mi vida, en diferentes ámbitos, desde la adolescencia hasta hace muy poquito tiempo atrás. Son historias que escuché en algunos bares o cuando salía de campamento alrededor de una fogata, o cuando iba a la playa, surgieron en esos ámbitos”.

Agregó que “a medida que se fueron conociendo la gente se fue atreviendo a contarme, en confianza su experiencia, después obviamente se le da una trama literaria para hacerlo atractivo para el lector”.

La publicación del libro generó nuevos aportes de hechos o historias. Reyes explicó que “la gente me pregunta si habrá un segundo libro y en lo inmediato personalmente preferiría darle un poco de vida a éste y que las historias se vayan transmitiendo de una persona a otra, tal vez ya no desde la lectura sino desde la oralidad”.

Como decimos al comienzo, lo paranormal “es una temática que tiene más receptores que emisores”, dijo César Reyes, y agregó que “a la gente le gusta leer, ver qué ha pasado, creer o no creer, cuestionar o no, y ese temor al cuestionamiento es el que hace que mucha gente a la que tal vez le pasó algo que podría considerarse paranormal se lo reserve para sí y no lo hable públicamente y prefiere escuchar a otro que contó su propia experiencia. Creo que eso pasa bastante por ese temor a que te tilden de loco o que estás fuera de la razón”.

REPERCUSIONES | El autor viene recibiendo testimonios de personas que han leído su libro. Contó que “me ha pasado que alguien me envía fotos sobre dónde lo está leyendo, o con quién lo está leyendo, o que compró el ejemplar y lo compartió con un familiar o un amigo” y destacó uno en particular, “que me llegó mucho, porque creo que es muy representativo de lo que podría ser uno de los objetivos del libro y fue que lo estaba leyendo un grupo de niños precisamente en una de las márgenes del río San José en una tarde de pesca”.

Reyes explicó que “unos muchachos llevaron a unos niños a pescar, sus sobrinitos y algunos amiguitos de ellos y les estaban leyendo el libro y me parece que eso está genial, porque se va dando eso que a mí me gustaba mucho de las rondas de fogón, escuchando esas historias en un entorno mágico y atractivo”.

NARRADOR | Reyes insistió durante la charla respecto a “dejar bien claro que no soy un investigador de fenómenos paranormales, soy un contador de historias de una temática que me resulta atractiva y veo que a mucha gente también le interesa leerla y está buenísimo”.

Agregó que toma “con mucho respeto todo esto, yo no soy una persona muy crédula de los fenómenos paranormales, nunca se me apareció un ánima ni nada que se le parezca, pero lo tomo con mucho respeto porque no soy quién para cuestionar a nadie”.

Sobre la posibilidad de publicar un segundo libro, mencionó que “a medida que éste se va conociendo han ido llegando otras historias, otras vivencias desde personas que manifiestan haber tenido ciertas experiencias que podrían estar bajo el paraguas de esta temática, me digo que por algo están llegando y me pregunto si no buscarán ellas solitas darse a conocer y ver ese canal a través de uno para trascender, eso está muy bueno”.

Sobre las creencias personales nadie puede construir certezas absolutas. Reyes explicó que “unos meses antes que saliera el libro yo perdí a mi viejo, y no es que lo sienta más presente en el cementerio sino más bien en los lugares donde él se sintió cómodo”, pero se pregunta “¿Qué le pasa al resto de las personas que sí dicen captar cosas o percibir cosas que uno no percibe?” y agregó que “si tenemos la mayor duda de la humanidad respecto a qué hay después de la muerte sin que nadie tenga una respuesta certera, si todos llegaremos a ese día para despejar esa duda universal, entonces cualquier hipótesis puede ser tomada como válida”.

San José Sobrenatural llegó en principio a una sola librería en San José de Mayo. La demanda del público agotó rápidamente la primera edición “ahora se está vendiendo en todo el país”, explicó el periodista y dijo que siempre fue su intención que “a través de la Distribuidora Gussi estuviera en casi todos los departamentos del Uruguay y en las principales librerías de Montevideo y también quería personalmente contemplar que no fuera en las librerías del centro de la capital departamental, quería que llegara a Libertad, Ciudad del Plata, Rodríguez o Ecilda que también han sido parte de todas estas historias y tal vez ese sentido de pertenencia es la gran clave de este libro”.

Tal vez el lector haya escuchado alguna vez una referencia a Los paperos y a cierto bolichero al que llamaban el “Vasco”, o se vio tentado a saber más del Niño de Jefatura. Por ahí alguien le habló de las Pesadillas del Carretón, o de cierta leyenda que ha recorrido las arenas de Kiyú, Arazatí y Cufré referidas a El amorfo del Río de la Plata. Si así fuera, este libro le será altamente recomendable y si así no fuera pero le interesan este tipo de relatos, también le puede interesar una recorrida por las 156 páginas que ofrece San José Sobrenatural, de César Reyes.

Por Jorge Gambetta.