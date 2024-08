La presentación de la obra «Al borde de la piscina» pasó para el 30 de agosto

Debido a problemas de salud del artista, la obra “Al borde de la piscina” del bailarín de 82 años Luciano Álvarez, que se iba a presentar el pasado sábado 3 de agosto en Casa de la Cultura de Libertad, debió ser reprogramada. En principio, la función se realizaría una vez que el artista vuelva de su gira por Bolivia. La fecha que se maneja es el viernes 30 de agosto.

Álvarez, junto a su ex maestra de danza, ex compañera de escena y amiga Norma Berriolo crearon escena por escena esta obra en la que el protagonista cree que no sólo está representada su propia vida sino la de cualquier ser humano y la vienen representando desde 2015 para el deleite del público montevideano, del interior y del exterior.

Con producción de Julio Persa e Intermedios Producciones, “Al Borde de la Piscina” está previsto que se presente en el Festival de Danza Contemporánea Ezénica La Paz (Bolivia), con dos funciones en el teatro Nuna Espacio Artes los días 14 y el 15 de agosto.

Imagen de la Producción.

Por L.S.