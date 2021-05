La postura disidente de cara a la asamblea de Casa de la Cultura de este viernes 21

Como ya publicáramos días atrás, el viernes 21 de mayo desde las 19 horas se desarrollará una asamblea clave para el futuro próximo de la Casa de la Cultura de Libertad, a partir de la propuesta presentada de acuerdo presentada por la Intendencia de San José, para respaldar la actividad en la institución cultural libertense.

También decíamos en el anterior informe que si bien las últimas asambleas de la institución han sido poco concurridas, ante las suspicacias que ha despertado este proyecto de acuerdo a algunos asociados, se espera por una buena concurrencia en este cierre de la Asamblea General Ordinaria que empezó el año pasado.

Como vocero de esta sensibilidad diferente dio su visión el asociado José González, mediante una extensa carta. La primera parte de la misiva explica lo ya explicado sobre cuándo fue el comienzo de la asamblea que terminará este viernes y luego cuestiona la oportunidad de “plantear un acuerdo firmado y buscado por las autoridades de la institución en este período de cuarto intermedio, y que tiene como fin el proceso electoral de la institución, para que esta tenga nueva dirección. Es una forma de condicionar desde antes, el accionar de una nueva Directiva, que hasta podría ser esa quien cite nuevamente a una Asamblea General Extraordinaria de socios de la Institución para acordar con la Intendencia, pero no la comisión que se retira”.

Luego se pregunta González si “no se podría acordar con la Intendencia, ya que en el documento se muestra la voluntad de destinar ese dinero a la Casa de la Cultura de Libertad, hacerlo sin establecer contrapartidas, como ha venido ocurriendo desde la fundación de la Institución en el año 1997”.

“Otro de los planteos que hace la propuesta del acuerdo es la creación del Nodo Cultural Libertad, que no entendí exactamente de qué se trata, pero sí que es parte del proyecto cultural del actual Gobierno de tener un hilo conductor en todo el territorio y que me parece correcto, que funcionaría en la Casa y que podría tener un nombre y apellido como en otras ciudades del departamento, que no sé si es acertado”, agrega la misiva de González.

En opinión de uno de los fundadores de la actual Casa de la Cultura, “los estatutos prevén la realización de convenios con todos los actores posibles, pero no está previsto que en su comisión se sienten representantes de algún poder público para coordinar o dirigir su accionar en la sociedad”.

“Personalmente pienso y espero que alguien en la Asamblea mocione para que la firma de este acuerdo sea tratada con la Directiva resultante del proceso electoral que dará fin a esta Asamblea, porque es interferir un proceso institucional previsto en los estatutos de la Casas de la Cultura. Y apelo a la capacidad de cada uno de los que concurran, para que libremente se pueda decidir el camino a seguir, de independencia o tutelado, agrega el ex Directivo.

“Espero que la decisión que tome esta Asamblea del viernes sea la mejor y que siga manteniendo a la institución cultural de Libertad como ejemplo y objeto de elogio por cantidad de ciudadanos del país, y continúe por su senda de independencia, aunque esto exija más trabajo voluntario por parte de su gente y que pasado este tiempo de pandemia, pueda ofrecer a todos actividades diversas, como siempre lo hizo”, dice luego.

“Me anima expresar esto, el sentir que la institución es parte de mi vida y la de varios más con los que la fundamos y armamos, luego de la decisión del Club de Teatro María Búa Arnábal de Viera, de no continuar existiendo. Incluso en los últimos tiempos he planteado iniciativas y colaboración a la Institución y he aportado trabajo para concretar algunas cosas. Esto no hace a nadie ni mejor ni peor, pero hace que reflexionemos en las decisiones que tomemos”, culmina diciendo la carta.