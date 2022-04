La «Multisala» de Puntas de Valdez con proyectos a la espera del respaldo oficial

La Multisala Puntas de Valdez es un centro de referencia no sólo para esa localidad sino también para los y las habitantes de un área rural importante sobre el eje de la Ruta 1 y los accesos a Kiyú. La gestión y el impulso del colectivo Sin Pavimento le ha dado al lugar el acceso a distintas propuestas sociales y culturales que han ido llegando a jóvenes y adultos a modo de cursos y talleres en diferentes disciplinas y actividades abiertas a la comunidad.

Florencia Cesilia, una de las referentes del colectivo, al hablar de lo que le espera para este 2022 al centro cultural, dijo que este año se retoma el Taller de Introducción al Cómic y Expresión Plástica a cargo de Marcelo Alpuy, que es un “curso de formación de tres años, por lo cual ese grupo ya está cerrado y cuenta con unos 16 participantes. Son niños y niñas que tienen una inclinación real por el dibujo, que era algo que nos interesaba mucho desarrollar”.

Cesilia agregó que “también por tercer año consecutivo ofrecemos las clases de Yoga y además tenemos el Taller de Iniciación Teatral a cargo del docente Leonardo Fernández, que viene gracias al Programa de Circulación Docente del Instituto Nacional de Artes Escénicas del MEC que comenzará en mayo”. Vale decir que para este último taller, las inscripciones están abiertas y aún quedan 12 cupos. Los interesados deben llenar un formulario electrónico disponible en el sitio web https://mec.bpmgob.formularios.gub.uy/tramites/disponibles.

EXPECTATIVA| Pero desde el centro se aguarda con expectativa la aprobación de una solicitud cursada a la Dirección Departamental de Cultura, porque “nos interesaría muchísimo que también pueda llegar, por tercer año consecutivo, el Taller de Estimulación Cognitiva” dijo Cesilia y explicó que se pretende contar “con el apoyo de la Intendencia de San José para que la psicóloga Carolina Freitas pueda recibir un viático para abrir este espacio que realmente ha sido muy importante para muchas mujeres adultas de la zona de Puntas de Valdez y de la ruralidad aledaña”.

La vocera agregó que “son entre 15 y 20 mujeres que están esperando que la Intendencia apruebe una petición que hicimos de un apoyo económico para que esa profesional pueda trasladarse y recibir alguna remuneración para cubrir sus costos”.

Explicó que “lo que solicitamos es más un viático que un salario. Las mujeres de la zona lo necesitan muchísimo porque como ellas mismas nos manifiestan, el Taller es una de las pocas actividades que realizan ya que en nuestra zona no abundan las actividades de esparcimiento para adultos y adultas mayores”.

En cuanto al seguimiento del trámite burocrático Cesilia dijo que “en este momento es el director de Cultura Pablo Pucheu quien le está dando seguimiento, hemos estado consultando y no hemos recibido hasta el momento ni una respuesta negativa pero tampoco una respuesta afirmativa, esperamos que en definitiva se apruebe”.

La gestión de la Multisala espera que el Taller pueda comenzar “como máximo en mayo, es un Taller que se extendería hasta diciembre todos los días sábado”. Cesilia agregó que “en sus dos años anteriores hemos tenido una valoración muy importante por parte de las personas que han participado porque allí pueden encontrarse con otras mujeres, fortalecer su autoestima, tejer redes y eso contribuye a la generación de identidad, el sentido de pertenencia”.

“Las devoluciones han sido todas muy alentadoras y tienen mucha expectativa en cuanto al reinicio”, agregó Cesilia.

DERECHOS| En otro orden Florencia Cesilia dijo que “estamos en un momento que tiene que ver también con el fortalecimiento institucional de nuestro pueblo y creemos que Multisala puede ser un buen canal para eso, por ello es que insistimos que el Gobierno Departamental tome cartas en el asunto porque si no los derechos sociales y culturales que son una obligación, que están en la Constitución, no se pueden ejercer en estas localidades”.

La vocera agregó que “insistimos que el Gobierno tiene la obligación de apoyar estos centros comunitarios y comunales para que puedan derramar las oportunidades que generan sobre todo en localidades que como sabemos de un tiempo a esta parte han estado un poco olvidadas”.

Para la referente no es tanto una carencia de infraestructuras sino que “lo que no hay es un marco administrativo y político claro, lo que no tenemos son referentes políticos y políticas que puedan llevar los asuntos que realmente la gente necesita y quiere a los espacios de poder y a los espacios de toma de decisiones”.

Por Jorge Gambetta.