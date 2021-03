La cultura entre la incertidumbre y la falta de oxígeno

Los sectores independientes de la cultura, artistas, gestores, instituciones y colectivos de todo el país vienen de un año caótico que no es diferente del de todos los rubros de la actividad; sin embargo en el caso de los diferentes ámbitos culturales han quedado expuestas las muy serias vulnerabilidades que se han arrastrado desde siempre.

Las diferentes modalidades de seguros por enfermedad y desempleo alcanzan a un mínimo sector de trabajadores de la cultura; no existen seguros por eventos imprevistos, ni tarifas diferenciadas o bonificadas de servicios públicos como sí existen para otras ramas de actividad.

El CECOED departamental fue más allá de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en materia de espectáculos públicos. Mientras el gobierno nacional limitó a 400 espectadores el máximo permitido por el aforo del 30% vigente, a nivel departamental se suspendieron todas las actividades culturales y deportivas. Se prohíbe cualquier tipo de espectáculo público, aun al aire libre.

Vale decir que todo lo que se estaba considerando en una difícil situación anterior, se ha agravado notoriamente luego de los anuncios del pasado miércoles, las previsiones y planificaciones que estaban en la hoja de ruta, aun conociendo la inestabilidad del momento, han quedado sin efecto, al menos por lo que resta del mes de marzo y pocos son los optimistas que esperan poder realizar actividades en abril.

INCERTIDUMBRE | La Semana se comunicó con el Director de Cultura del Gobierno Departamental Pablo Pucheu, quien dijo que ante la compleja situación “no se puede dejar de planificar porque hay cosas que estábamos a punto de resolver y hubo que frenar todo a cero”. El funcionario agregó que “el tema principal para toda la actividad cultural es que está vinculada a la situación sanitaria, incluso aquellas del sector privado tienen una habilitación que depende de la División Higiene que es la que en gran medida está marcando la agenda de lo que se puede o no se puede”.

En realidad da la sensación de que es la Dirección Departamental de Salud quien hace prevalecer su opinión y criterios a la hora de tomar decisiones. Pucheu agregó que “nosotros venimos atrás tratando de apoyar en lo que se puede, estableciendo en cierta forma la virtualidad de algunas cosas pero entendemos que la realidad es frustrante”.

Sobre el panorama en el corto plazo el Director de Cultura dijo que “desde la Intendencia se procura apoyar algunas cosas pero tampoco ese es el punto, estamos como en un lodo, con una perspectiva, por lo menos nosotros, desde la Dirección de Cultura, pensando en nuestras actividades para fines de abril, con esa visión esperanzada, pero todo es muy incierto”.

En tal sentido Pucheu agregó que “es como una esperanza que tenemos, no está fundada en ninguna expectativa que se nos transmita desde CECOED. Nosotros teníamos una planificación para marzo, la tuvimos que suspender, ahora vamos a tener una planificación para abril, todo sigue sujeto a que también se pueda suspender, pero tenemos una planificación”.

APOYOS | Si cualquiera puede imaginar lo difícil e incierta de la situación para el Gobierno Departamental, fácilmente podemos imaginar el panorama asfixiante que enfrenta el sector independiente. Al respecto Pucheu dijo que “en este momento hay cuatro o cinco instituciones que han iniciado expedientes solicitando un apoyo concreto en dinero para poder cubrir los gastos de su funcionamiento. Eso está en evaluación de Cultura, estimo que en el correr de esta semana va a surgir alguna resolución respecto a esas situaciones específicas”.

A los efectos de la pandemia debe agregarse además el cambio de autoridades, tanto a nivel nacional como departamental, los recortes presupuestales que atraviesan a toda la administración pública y la reestructura que viene implementando el Ministerio de Educación y Cultura, además de la desaparición del programa de Centros MEC.

La sumatoria hace un combo que genera legítimos reclamos desde diferentes áreas. Al respecto, Pucheu dijo que “también está la planificación de lo que son los apoyos que puedan haber en general respecto a medidas que desde el MEC puedan establecerse y nosotros estamos alineados con eso y en la medida de lo posible tratando de generar alguna cosa para el mes de abril pensando que al menos se posibilite alguna actividad”, aunque lo que debería buscarse en la emergencia es mitigar los efectos de la no actividad.

REALIDADES | Mientras el Poder Ejecutivo, en relación a los espectáculos públicos, se limitó a fijar el máximo de 400 espectadores para el aforo del 30 % que estaba establecido, el CECOED departamental fue más allá y se prohibió cualquier actividad con público aún en espacios cerrados, al respecto de esa significativa diferencia con los lineamientos del PE.

Pablo Pucheu dijo que “el tema, a mi juicio es que la realidad de cada departamento es diferente; por ejemplo, en Trinidad creo que había 8 casos cuando acá teníamos 60; se trata de una línea que se va trazando en función de lo que la situación sanitaria impone, nosotros tratamos de hacer de acuerdo a eso nuestra gestión cultural, así se generan también los cambios drásticos, un día parece que se va a abrir todo y al otro día se frustran una cantidad de cosas que se planificaron. Las diferencias de criterios están directamente ligadas a las diferencias en las distintas realidades, Rivera por ejemplo está en fuego prácticamente”.

Parece claro que los tiempos de la burocracia estatal no son los tiempos de los protagonistas el quehacer cultural en los territorios. Pucheu explicó que “a nivel nacional se está evaluando, lo que hay son una cantidad de líneas y propuestas a disposición, en este momento los cinco institutos que creó la ley se están organizando, están generando presupuestos, obviamente que actualmente no están operativas algunas opciones. Sí nos están llegando algunas propuestas para que nosotros las informemos pero que podrían concretarse en un plazo tal vez de dos meses, hay un proceso pero no tenemos nada nuevo específicamente por el momento”.

Pucheu dijo que aun en la incierta realidad, “nosotros el tema en el que queremos volcar más energía es en la descentralización, en nuestra planificación está el aumento de lo que son las horas docentes que disponemos para talleres en Ciudad del Plata, en Rodríguez, en Libertad y esos talleres, debido a la pandemia no han empezado. Ahí es donde creo que tenemos un debe importante y una tarea importante para hacer porque como todos sabemos la estructura edilicia y la estructura de apoyo a la gestión cultural en nuestro departamento ha estado muy centralizada en San José de Mayo”.

DESCENTRALIZACIÓN | El funcionario agregó que “nosotros pretendemos impactar en el resto del departamento y en la medida de lo posible tratar de equilibrar, acercar y vincular para generar una trama cultural más homogénea, accesible para todo el departamento, pero nos frena esta situación de dificultad. Hicimos alguna alianza con la Casa de la Cultura de Libertad, hemos tenido una reunión con la Directiva, pero lamentablemente estamos planificando más que haciendo”.

En cuanto a las actividades que la Dirección de Cultura debió postergar, Pucheu explicó que “habíamos hecho una alianza con el Teatro Solís, que para el mes de marzo apuntaba al mes de la mujer, hicimos un llamado de Fondos Concursables para seleccionar los cuatro elencos que iban a actuar simultáneamente en el Politeama de Canelones, en la Casa de la Cultura de Maldonado, en el Teatro Solís y en el Macció, se designó un Jurado, hicimos la selección de los cuatro elencos, estaba todo pronto y tuvimos que suspender a una semana de las presentaciones”.

A efectos de mitigar la situación Pucheu dijo que “se generó un sistema de pagos adelantados y se hizo una reprogramación para no dejar a los elencos económicamente tirados, pero eso vamos a tener que reprogramarlo”.

Por otra parte el funcionario dijo que “después teníamos para el Espacio Cultural ya generado un ciclo de artistas maragatos que están triunfando a nivel nacional desde Montevideo y que los íbamos a traer un poco de nuevo al pago como Jaime Clara, periodista, escritor y dibujante, Federico Ruiz Santesteban, un fotógrafo que hace un trabajo muy importante con el tema de la luz en las hojas y Claudio Chanquet, un plástico también muy interesante; eso lo tenemos armadito para ver cuándo podemos realizarlo”.

Sobre actividades previstas fuera de la capital departamental Pucheu dijo que “la Casa de la Cultura en San José también debió suspender sus clases que ya estaban operativas. Después de Semana de Turismo evaluaremos cómo está el ambiente y tenemos las baterías cargadas como para empezar a generar cosas, estamos esperando la bandera verde”. Agregó que “también estamos generando una movida por todas las localidades del departamento vinculadas a lo que fue el proyecto San José Fotos; eso está armado con posibilidades de salir en cuanto se reinicien las actividades”.

Explicó que “eso incluye una mezcla de charlas de fotógrafos importantes con un área de intervenciones de impacto en la comunidad, se llegará a los liceales con alguna orientación hacia la fotografía y con alguna actividad que involucre a la comunidad, con charlas de fotógrafos de relevancia nacional o internacional pero orientada a fotógrafos locales y también con la comunidad y los fotógrafos que participen se genera como un cuadro de grandes dimensiones que represente de algún modo lo que en este momento son las ausencias, los abrazos, los encuentros. Previamente una semana antes con los liceos se hace un trabajo similar para generar los trabajos para eso, esto lo hemos armado con el Centro de Fotografía de Montevideo y con el Instituto de Fotografía y el Audiovisual del MEC”.

Por Jorge Gambetta