La cantante Estefania Melonio se presenta este viernes 30 en el Macció

Este viernes 30 de agosto a las 20 horas el Teatro Macció de San José de Mayo recibirá la Gira Nacional de la cantante Estefanía Melonio en la que se presentará el segundo disco de la artista carmelitana cuyo título es “Melonio Canta Arenas” e incluye poemas del escritor, poeta y músico coloniense José Arenas.

Nacida en Carmelo en 1985 Estefanía Melonio ha forjado una destacada trayectoria como solista desde 2014 luego de haber participado de diferentes formatos y proyectos con importantes músicos de la talla de Julio Frade, Álvaro Hagopian o Raúl Jaurena entre muchos otros.

Su primer espectáculo como solista fue “Combate a dos Pianos” acompañada nada menos que por los maestros Julio Frade y Panchito Nolé. Su primer disco, llamado Tango, fue nominado en 2019 a los Premios Graffiti y obtuvo el Premio Nacional de Música en el género tanguero. Desde 2020 ha trabajado en una selección de poemas de José Arenas que integrarán su segundo trabajo discográfico de próxima edición, que como ya se dijo, se titula “Melonio Canta Arenas”.

El repertorio tanguero y folclórico se ha presentado en el Teatro Solís y fue seleccionado por los Fondos Concursables para la Cultura de la Dirección Nacional de Cultura del MEC para realizar una Gira Nacional en 2024 que ya ha visitado los departamentos de Colonia, Soriano, Tacuarembó y llega ahora al emblemático Teatro Bartolomé Macció de San José.

PROCESO | En su charla con este medio Estefanía Melonio habló sobre el proceso creativo de este proyecto. “Hace cuatro años comenzamos a trabajar con el poeta José Arenas; yo comencé a musicalizar algunos de sus poemas y de allí surgió un ramillete de canciones folclóricas y tangueras con letras nuevas y eso ha dado lugar a un disco que estamos presentando en vivo y pronto subiremos a las diferentes plataformas”, contó.

El repertorio se basa en esos temas y también transita por algunos tangos clásicos. La artista se presentará acompañada por Enzo Bonizzi y Eduardo Larralde en guitarra y en percusión y bajo por el maestro Juan Carlos Ferreira, además como voz invitada participará su hermana Natalia Melonio. Al respecto cantante explicó que se trata “de un espectáculo muy intimista que pretende ofrecer nuevas letras y nuevas músicas al repertorio de la música rioplatense”.

IMPRONTA | Estefanía Melonio combina lo nuevo y lo clásico con un timbre de voz muy particular que le permite el tránsito cómodo por diferentes géneros y le aporta en particular al tango diferentes toques de imágenes nuevas.

La artista explicó que “pretendemos darle una nueva impronta al folclore y al tango de una manera bastante novedosa con canciones propias sobre los poemas de José Arenas, buscando un poco la innovación en el género”. Asimismo que ella siempre ha intentado “crear y este es un disco totalmente diferente al primero que fue una selección de tangos clásicos”.

Sobre su vínculo con el poeta José Arenas dijo que “nos vinculamos en Montevideo. Desde 2016 él me hacía llegar algunas letras con la intención de convertirlas en canciones y en 2019 comencé a trabajar en su musicalización, al mismo tiempo surgió una buena amistad con él y comenzamos a dar algunos talleres de repertorio tanguero, de canciones populares para cantantes”.

La artista recorre diferentes escenarios con espectáculos “que cuentan con una performance de poesía junto con las canciones, es como una presentación de los temas con textos de José y de otros autores”.

PROFESIONES | Pero Estefanía Melonio es Licenciada en Psicología y ha podido combinar sus profesiones de manera armónica. “Después de recibirme hice cursos de musicoterapia y arteterapia y entonces logré de cierta forma un híbrido entre las dos profesiones, doy clases de canto y es como que una de las profesiones se sirve de la otra, logrando una integración desde lo pedagógico en las clases y en la psicología, aprovechando el importante poder sanador de la música”.

La Gira Nacional de Melonio Canta Arenas “comenzó en Colonia y Carmelo con un buen recibimiento del público, también estuvimos en Mercedes y hemos percibido mucho cariño desde la gente y eso es una gran satisfacción porque el público disfruta y valora nuestro trabajo que tiene mucho esfuerzo y dedicación, con una previa de creación y ensayos. Compartir nuestro trabajo con el público es una instancia hermosa y por suerte viene siendo muy bien recibido”.

FONDOS | Sobre su llegada al Teatro Macció la cantante y compositora agregó que “estamos muy contentos porque es una sala hermosa, hay muchos teatros hermosos en el Uruguay pero el Macció tiene características muy destacables desde su construcción, su acústica es decir que nos da mucha alegría poder estar en San José así como poder presentar este trabajo por todo el interior y que no quede solamente en Montevideo. Hoy gracias a los Fondos Concursables podemos llevarlo a diferentes rincones del país”.

La artista destacó el apoyo del programa ministerial y explicó que “ya había tenido alguna mención con otros proyectos pero esta es la primera vez que fui seleccionada con un apoyo económico que es muy importante porque sin ellos sería muy difícil cubrir los costos de una gira por todo el país y obtener una remuneración, por eso estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado”.

FORMACIÓN | El vínculo de Estefanía Melonio con la música viene desde su niñez y ha circulado por diversos géneros. “Desde muy chica canté en coros, luego en la adolescencia canté pop, rock, soul, también jazz y bossa nova, experimentando bastante, pasé por la Escuela Destaoriya que es una escuela-orquesta en Montevideo donde enseñan las formas interpretativas del tango para instrumentistas y cantantes y ahí fue que me formé con la dirección del maestro Raúl Jaurena y Rubén Delafuente, al mismo tiempo comencé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Lírico para desarrollar y mejorar la técnica vocal”.

A partir de esos primeros aprendizajes “fueron surgiendo oportunidades, estuve en algunas obras de Ópera haciendo coros, luego participé en Marta Gruni que es una ópera de Lamarque Pons, al mismo tiempo también me convocaron de la Filarmónica para actuar como solista y a partir de allí se me empezaron a dar distintas oportunidades para cantar de dos formas diferentes”.

En ese punto la cantante debió tomar decisiones “fue un momento bastante definitivo para decidirme por el tango porque ya venía trabajando en eso y sentí que era lo que más me identificaba y comencé a trabajar exclusivamente en el género”.

En su trayectoria aparecieron grandes maestros y junto a ellos buenas oportunidades de desarrollo artístico. Contó que su carrera solista la comenzó “con los maestros Julio Frade y Panchito Nolé en la Sala Zitarrosa con el espectáculo Combate a dos Pianos. Luego tuve la oportunidad de cantar con el trío del maestro Álvaro Hagopian, en mi disco ‘Tango’ participan estos referentes que muy generosamente se ofrecieron a grabar conmigo en una selección de temas clásicos del tango en el que aparecen muchos músicos reconocidos pero también otros más jóvenes”.

Siguiendo con su proceso formativo y “a medida que fui incursionando en el género me fui vinculando a esos grandes músicos. Además Ledo Urrutia que es un gran músico y cantante de Ombúes de Lavalle fue como un gran mentor para mí que siempre me estuvo asesorando y orientándome. En cierto modo me apadrinó presentándome a otros grandes maestros, también canté con Julio Cobelli, músicos que me fueron dando oportunidades. El ambiente del tango es relativamente pequeño y se dan esas posibilidades de conocer a esos capos que son muy generosos para trabajar o grabar conmigo”.

Seguramente para los amantes del tango y del folclore el próximo viernes 30 de agosto en el Teatro Macció será una buena oportunidad de apreciar un gran espectáculo y en forma totalmente gratuita.

Foto difusión de la artista.

Por Jorge Gambetta.