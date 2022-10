José Luis Plácido, vuelve a «la Casa» con el camino andado

Desbordado por sentirse “la figurita repetida” un día se fue a Montevideo y no volvió a tocar en el pueblo que le vio nacer y al que hoy reconoce que “siempre ha sido mi lugar en el mundo”. A sus 41 años, José Luis Plácido radicado actualmente en Piriápolis junto a su compañera también música y compositora Eli-u Pena, se presentará el próximo sábado 22 a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Libertad con su espectáculo “José Luis Plácido 33 años después”, cuyo afiche promocional reproduce una foto de él con 8 años sobre el viejo escenario del Club de Teatro y junto a su profesora Mariela Cuello.

En diálogo con este medio, el músico dijo que “si mal no recuerdo la última vez que toqué en Libertad fue con The Tres Patitos Project en 2008 o 2009 y en esta oportunidad voy a recorrer por las canciones de los seis discos que tengo” y agregó que ha seleccionado “aquellas canciones con las que más me identifico en este momento como para cantar en Libertad”.

EL NIÑO| Sobre la foto de la promo Plácido dijo que “cuando me ubiqué en la foto de aquella época en una prueba de guitarra con mi profesora de aquellos años, Mariela Cuello; recordé que aquel día cuando terminé la primera canción suspiré muy fuerte y toda la sala se mató de la risa”.

Tras su propia risa al decirlo agregó que “para mí era como un gran alivio haber terminado la primera pieza, estaba muy nervioso, lo sufrí muchísimo y siempre me pongo muy nervioso cuando toco. He trabajado eso y hoy a los 41 años trato de disfrutar de cada presentación”.

El músico explicó que el motivo de su larga ausencia de los escenarios de Libertad fue “básicamente porque sentía que no estaba preparado. Era algo que pasa por mi mente, me pasó el otro día cuando toqué en El Asador que hice tres temas, es como sentir que está toda mi gente ahí, es una sensación muy extraña, es como si me hubiera hecho a mí mismo un gualicho para no tocar en Libertad”.

Plácido, que el domingo 2 actuó en el Día de la Música en los festejos de los 150 años de Libertad agregó que “creo que el otro día rompí ese gualicho porque lo pasé muy bien y si ello no era así, si no la pasaba bien, iba a cancelar lo de la Casa de la Cultura”.

MÚSICA | El músico que también es productor discográfico expresó que “estoy hace años dedicándole mi vida a la música de distintas maneras, pero ahora estoy enfocado en mí. He trabajado para muchos músicos, he trabajado en más de 60 discos y he recibido muchas alegrías, pero la pandemia me dio un par de tortazos importantes, tuve que tomar determinadas decisiones y renunciar a algunas cosas, eligiendo qué quiero y qué no quiero”.

Sobre Libertad y su gente, el artista dijo que “cuando me vine a Piriápolis desde Montevideo y pensaba que no tenía un lugar en el mundo vi que Libertad siempre ha sido mi lugar en el mundo, he tenido la suerte de visitar distintos lugares pero cuando estoy en Libertad siento como una energía especial, es volver a casa y sentirme bien”.

Plácido agregó que tras mucho tiempo de trabajo introspectivo “siento que cuando pensé que no era mi lugar y me fui a Montevideo me estaba equivocando, reconozco que me equivoqué por no volver a tocar durante tantos años pero en verdad era necesario parar algún tiempo y experimentar ese proceso. Yo me sentía como una ficha repetida en mi pueblo, tocando todos los fines de semana con determinada banda e íbamos a Montevideo y nos iban a ver los que nos veían en Libertad y quise experimentar en diferentes lugares, recorrer Montevideo y después de mucho experimentarlo, descubrí que era absurdo no volver a tocar en Libertad”.

INVITADOS | En cuanto a sus expectativas para el próximo sábado, Plácido dijo que en realidad “no tengo muchas expectativas respecto a quién me va a ir a ver, pero para mí es una fecha muy importante”. El músico agregó que el pasado domingo 16 tocó en el Hotel Argentino “en el cierre del Congreso Aromático del Uruguay al que viene gente de todo el mundo y fue un toque muy lindo, pero mi cabeza ha estado puesta en la Casa de la Cultura”.

En el espectáculo del próximo sábado acompañarán al artista “algunos músicos invitados como Eli-u Pena que además es mi compañera, de Conectados estarán Gonzalo Borgunder que fue alumno mío y Juanjo Pérez en guitarra; el queridísimo Alejandro Fuentes con su hijo el Tato Flow, Sandino García que es un baterista de 18 años que hace un tiempo toca conmigo, Fer Dávila en el bajo y Nicolás Acosta Muniz (NAM) que es solista. Además a último momento confirmó su presencia Tata Laxague, un Luthier argentino increíble que hizo la guitarra eléctrica con la que voy a tocar”.

ESENCIA | Sobre la forma como ha influido su proceso interior en su creación musical Plácido dijo que siempre “estoy creando, siento que me reconecté con mi esencia, creo que en la última nota que se publicó en La Semana hablé de que estaba yendo hacia la espiritualidad y hoy además me he encontrado con la esencia y volver a esa esencia tiene como inevitable el volver al lugar donde nací y donde me crié y donde viví muchísimas cosas que quedaron ahí, como en una Matrix y quiero también volver a conectar con todo eso”.

El músico agregó que “cuando me fui a Montevideo tuve un proceso durante los primeros seis meses que no conocía a nadie y dediqué tiempo a acomodar mis cosas. Acá en Piriápolis me paso más o menos lo mismo, los primeros seis meses no conocíamos a nadie y luego los músicos fueron apareciendo porque se enteraron que era productor y hoy me está yendo bien con eso, el camino siempre se va construyendo”.

DECIR NO | Plácido ha madurado y admitió que “lo que yo debí aprender es a no desesperarme, perseverar mucho y siempre tratar de no pasar hambre. Obviamente que uno para decir que no a algunas cosas tiene que tener una base de algo como para al menos poder pagar la luz y ese ha sido un objetivo desde hace muchos años como para dedicarle mi tiempo a lo que realmente me gusta”.

Explicó que “por eso llegaron algunos grupos de cumbia cheta y les dije que no, porque no puedo hacer bien algo que no me gusta, si algo no me sale lo intento, pero si no lo siento no gasto tiempo sólo para ganar dinero”.

El artista dijo que “respeto todos los caminos rápidos, pero sé que este camino es el más difícil pero es el mío, yo no hago un cover, hago mi música, puede ser el camino más largo pero para mí es el ideal y hoy me siento muy bien en él”.

La vida no deja de enseñarnos y el músico dijo al respecto que ha tenido “muchos maestros que han podido indicarme cómo hacer las cosas, pero llegó un momento que me tuve que plantear si tenía ganas de hacer todas esas cosas y ahí empecé a hacer las cosas que tenía ganas de hacer. Eso también implica costos y riesgos y a veces me preguntaba qué esperaba de la gente y ahora no espero nada, voy a tocar y voy a disfrutar, ojalá muchos disfruten conmigo”.

AGRADECIDO | Plácido finalmente recordó a quienes le apoyaron cuando daba sus primeros pasos. “Hace unos 18 años me fui a juntar frutillas para poder pagarme los pasajes para estudiar en el TUMP, y mientras juntaba frutillas sabía que lo hacía pensando en la música y mis amigos que eran los dueños de la frutilla me contrataron por eso y hoy no puedo olvidarlos como tampoco al ‘Cala’ De León que cuando yo tenía 18 años me vio y me ayudó y puso el Boliche Gitano a mi disposición para tocar y él no tenía ni idea de lo que podía pasar pero hoy se lo reconozco y será también un invitado especial en el toque del sábado”.

A modo de invitación José Luis Plácido Elniño Quetocafuerte dijo que “espero que sea una fecha inolvidable para todos los que vayan a estar allí y yo desde ya estoy muy feliz con lo que estamos preparando para que así sea”.

Por Jorge Gambetta.