José Luis «Chicharra» Plácido presenta hoy su nuevo disco llamado «Cerebral»

¿Cuánto queda de “el Chicharra” de Tío Capincho, cuánto dejó De Tres Patitos Project y cuánto aprendizaje, subidas y bajadas ha tenido Elniño Quetocafuerte en su recorrido musical? Por estas horas José Luis Plácido está lanzando “Cerebral”, el quinto disco de estudio de su producción personal y dice sentirse “contento” a pesar que este año tan particular e imprevisible le llevó a replantearse muchas cosas de su vida y de su trabajo artístico.

PROCESOS | Músico, compositor y productor Plácido se confiesa un grabador compulsivo. “Yo grabo todo el tiempo, antes de la pandemia tenía maquetado todo este disco, siempre tengo un paquete armado para sacar cada año”, dice. Pero este nuevo trabajo tenía previsto ya un camino diferente: “había pensado un concepto más despojado, como es un proyecto solista, he probado diferentes cosas y formas, los discos son bastante diferentes. En este había pensado en despojar un poco las capas y trabajar más la voz como principal, con sintetizadores, básicamente, teclados, marcando la armonía”.

En la creación musical los procesos siempre importan, el “Chicharra” cuenta que “hubo procesos, como hacer una canción con Eli-u Pena que está en el disco” y digamos que Eli-u es la hija del recordado “Príncipe” Gustavo Pena, que ha realizado una enorme recopilación de trabajos inéditos de su padre.

Pero en Cerebral participan músicos invitados como Santiago Tavella. Plácido explicó que “quise armar una idea de las canciones que escuchaba y veía si lo podía grabar yo o si podía invitar a alguien para la grabación, básicamente en este disco hay canciones un poco más profundas, canto lo que siento, he pasado por muchas etapas”.

EJE | El músico recordó que “hace poco leía una nota que me hizo La Semana en 2001 y sentí mucho orgullo porque entonces deseaba cosas que hoy tengo y de pronto cuando las tenía no las pude disfrutar”. Agregó que “la mente puede ayudarnos o jugarnos en contra, venía bastante planificado, tenía todo pero por momentos la creación se trancaba, que no salía una letra, o que no me gustaba la canción”.

En su viaje en busca de su eje emocional, “hace dos o tres años que empecé a soltar un poco eso y saco del corazón todo lo que puedo, más allá de los estudios de música, o los gustos, ideas o referencias, si no hay corazón no sirve de nada, por eso llegué a este disco que podrá gustar o no, le podrán decir todo lo que quieran, pero nadie podrá decir que le falta corazón”.

El corazón sin embargo no siempre acompaña lo “Cerebral”. Al respecto Plácido dijo que se trata “de la búsqueda y encontrar que la mente esté más en el eje armónico, hubo mucha investigación y pruebas, en estudiar afinaciones y cosas que he ido aprendiendo en el proceso. Hoy estoy en un momento creativo muy lindo, de pronto me levanto y si tengo tiempo me apronto el mate y hago una canción o grabo algo en el celular, nunca me lo exigí, el cuerpo me lo ha ido exigiendo”.

El músico agregó que “desde los 11 años hago canciones, mi padre tenía un tambo y me mandaba a buscar las vacas y yo le decía esperá que tengo que escribir una canción”.

INDEPENDIENTE | “Cerebral” es un trabajo independiente de José Luis Plácido que ha hecho prácticamente todo, desde las maquetas, grabaciones, mezclas, edición. “Uno a veces siente que las puertas se cierran, otras pueden abrirse, pero me he dado cuenta que en mi caso las puertas estaban en mi mente, por eso es que el arte de la tapa del disco también me encargué yo. Siempre me ayudaba Malditodulcedeleche y me pasaba que terminaba yo agregando cosas que me gustaban a mí, trato que el arte esté relacionado con la música”.

El músico no compone “pensando cuánto le pueda gustar a la gente. Me he dado cuenta que si no me gusta a mí, no me sirve, ahora estoy jugando más libre en muchas canciones que al final terminaron siendo canciones que las estoy haciendo con la guitarra hoy y también me gustan”.

El nuevo trabajo de José Luis Plácido contiene “10 canciones, la última la hice hace poco, me quedó un tipo candombe electrónico muy interesante. Esa la hice en junio, ahí ya terminé de elegir las canciones para el disco, porque no me apuro mucho, el ejercicio es importante. Había hecho 20 canciones más, porque ahora le estoy dedicando más horas a mis proyectos, tal vez la pandemia me sirvió para eso, como para resetearme un poco al pasar mucho tiempo sin ver a nadie”.

LIBERTAD | Por el momento el músico no ha pensado en una presentación formal con toque en vivo para su disco, aunque “sí quiero tenerlo en el repertorio en guitarra y voz, no he pensado mucho en la distribución tampoco, porque justo además estoy grabando un disco con Tavella, estoy ayudando en la coproducción del disco de Eli-u Pena” pero sí tiene claro que quiere “presentarlo en Libertad, porque ya no tengo excusas”.

El terruño tira aunque pasen los años en otro ambiente, en el corazón del mercado o del circuito musical, aunque a su estudio vayan artistas como Hugo Fattoruso. “En cada lugar que voy hablo maravillas de mi pueblo, siempre digo que tuve la suerte de conocer muchos lugares del mundo pero vivir en Libertad fue de las cosas más lindas que me han pasado”, dijo Plácido y agregó que “ahora cuando surgió el tema de la Casa de la Cultura, me conecté con Aldo (Pérez), que hacía mucho que no habíamos hablado, estoy al tanto de todo y estoy a la orden para lo que se necesite, me encanta que se vuelvan a armar espectáculos”.

José Luis está seguro que “con mi proyecto voy a tocar en Libertad, si es en la Casa mejor, porque es un lugar donde viví muchas cosas no sólo con la música, también en teatro, pero también de algún boliche me han dicho cuándo voy a ir a tocar”.

Plácido entiende que “en Libertad necesitamos valorar mucho más la música que hay en el medio, porque después se van y no se sabe ni dónde están, y un día lo ven y alguien dice mirá tal músico, qué bien, pero lo tenías en la puerta de tu casa y no lo valoraste y no ibas a verlo, eso no pasa en todos los pueblos. En Treinta y Tres por ejemplo uno ve que a sus músicos los apoyan y los difunden, en San José no pasa, basta de ser relleno, los músicos de Libertad no pueden ser relleno porque no son menos que nadie; sí que hay que estudiar mucho, sí hay que estar a la orden, sí hay que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, pero hay que dejarse de envidias cosas, hay que hacer música, no es Campana y Juventud con la música, hagamos arte”, lanzó a modo de enérgico mensaje.

Y en la charla siempre amena surgen recuerdos, como por ejemplo que “fue Luis Benzano el que un día me ayudó a conectarme con Mandrake y con Shellemberg y me acompañó al TUMP, de esas cosas nunca me voy a olvidar y se lo agradezco siempre cada vez que lo veo”.

Plácido dijo que “en la música hay que estudiar y trabajar mucho, pero también hay que disfrutarla. Estoy en eso de seguir el instinto, escuchar a otros también, pero hay que hacer lo que se siente, aprendí a alejarme de pensamientos que me alejaban de mi eje central, ver a quién le va bien o a quién le va mal es negativo y te devora si te dejás llevar a eso, todos pasamos por eso, pero cuando se es uno mismo sin faltarle el respeto a nadie, te sentís bien”.

El artista difunde sus trabajos a través de Instagram. “Estoy usando las redes como una vidriera donde mostrar mi trabajo, empecé a usar Instagram y se da un ida y vuelta con la gente, todo esto de la pandemia me ha hecho ser aún más espiritual de lo que ya era, es como que estoy tratando de conectar el wifi, pero no el de Internet sino el que me conecta con el Universo, el que me avisa que por ahí no es, o que por allá me voy a desconectar de la armonía”.

Cerebral estará disponible, así como todos los trabajos de José Luis Plácido, a partir de hoy en el sitio www.Enqtf.bandcamp.com y luego en todas las plataformas. El disco tiene diez temas y como músicos invitados participan Eli-u Pena, Santiago Tavella, el guitarrista y cantante de Conectados Gonzalo Borgunder, Martin Barea Mattos, Toto Yulelé, Bruno Baldenegro, Anders Saints, Ignacio Larronde y Federico González de la banda La Foca.

Por Jorge Gambetta.