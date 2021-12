Israel Guerra participó de importante proyecto teatral en Montevideo, mostrando su ductilidad actoral

Actores y actrices interpretan durante su vida diferentes roles y buscan llegar al público para que perciba lo mejor y lo peor que el texto imponga a cada personaje. El resultado depende de cada quién pero ese es uno de los más importante desafíos de quienes se entregan con pasión al mágico arte del teatro.

Israel Guerra es un joven actor libertense que hizo sus primeras herramientas en los inicios del Grupo Querubín. Hoy es egresado de la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático), y como a todos los artistas la pandemia le generó durísimas consecuencias; postergación de estrenos, suspensión de ensayos y en medio de esas idas y vueltas se le juntaron dos proyectos bien diferentes, uno en Libertad, con el Grupo Querubín que en principio iba a estrenarse en el mes de julio -finalmente se estrenó en setiembre- y otro con un grupo de compañeros de generación de la EMAD en Montevideo que estuvo en cartel durante el mes de noviembre en el teatro Stella D’Italia.

Entre el Camaleón de Un planeta perfecto y el sargento Yacaré de Operación Cordero hay abismales diferencias y el actor debió construir ambos casi en simultáneo. Guerra dijo que “son bien diferentes los personajes y ni hablar de los códigos y el mensaje, totalmente distintos y eso está buenísimo porque es un enorme desafío, es muy divertido encontrarse con gente que vio una u otra obra y me dice qué el personaje es entrañable, que le generó mucha ternura y otro que vio el otro trabajo y dice que el personaje le resultó una basura”.

LA OBRA | Operación Cordero es una ficción escrita por Federico Bank, con dirección de Marcelino Capdevielle. La trama se desarrolla en Uruguay, en un futuro post-apocalíptico, y según dijo Israel Guerra “es una obra muy política, son tres soldados encerrados en un búnker con el dueño de una pulpería, Martínez, que es quien atiende el búnker”.

“La ciudad de Montevideo ha quedado bajo agua y destruida, hay dos bandos muy claros, un afuera y un adentro, el uno hace que exista el otro, todo lo que ocurre adentro es porque el afuera está todo el tiempo amenazando”, cuenta Guerra.

Son nueve personajes en escena que van apareciendo en diferentes momentos. Guerra explicó que “el búnker está en una zona árida, elevada, nos imaginamos en un entorno desértico, hay una situación bélica entre los soldados y los rebeldes, cada uno peleando por lo suyo, el agua y los alimentos son lo más preciado. Hay una lucha permanente por la subsistencia, el dueño del lugar hace trueque con la población, cambia agua por alimentos, así se alimenta él y alimenta a los soldados”.

Con una sociedad que se presume en medio de una situación caótica, “desde afuera llegan denuncias de abusos en ese intercambio de mercancías, pero también abusos de poder”, explicó Guerra. “Es una obra que también denuncia el machismo y deja entrever las historias de vida de esos tres soldados y si bien nadie nace malo hay situaciones que van transformando sus vidas”, dice.

YACARÉ | El personaje interpretado por Israel Guerra en Operación Cordero es el del Sargento Yacaré. El actor dijo que “es el soldado de mayor rango, es un sargento, luego está el cabo Tero que tiene la función de francotirador para eliminar a las ratas (los rebeldes), que se acerquen al búnker, también hay un cadete, Carpincho, interpretado por Federico Bank, autor de la obra, que tiene a su cargo tareas varias como juntar leña o limpiar”.

Por su posición al mando de la defensa armada del búnker, Yacaré mantiene una tensa relación con Martínez, el dueño del lugar. “Es un constante conflicto de intereses, Martínez podría echarlos del lugar en cualquier momento, pero ellos le brindan la seguridad como para que él pueda hacer sus negocios, es una dependencia recíproca con situaciones de tensión durante todo el tiempo” explicó Guerra.

La obra, que quizás pueda llegar a Libertad el año próximo, denuncia situaciones sociales desde la violencia por la propia elección del colectivo artístico. El actor dijo que “todos los personajes han perdido mucho, familia, bienes, son seres rotos en medio del caos y la muerte, es una obra política”.

PROCESO | Pero ¿Cómo es el proceso creativo de un personaje cruel y aborrecible, cómo se logra que el público sienta el repudio desde las entrañas? Guerra dijo que “fue un trabajo durísimo levantar esa bandera, para convencernos de lo que estábamos diciendo y ahí fue donde para mí empezó realmente el desafío. El teatro le brinda esa posibilidad al actor de calzar los pantalones del personaje y aunque entendemos que es una ficción, hay un mensaje que debe darse a pesar de los conflictos entre actor y personaje”.

En la construcción del personaje el actor buscó referencias y similitudes en películas bélicas, en personajes del tipo Tarantino u otros similares. “Yacaré es un ser muy violento, machista, debí generar varias piolas de dónde agarrarme”, explicó el actor y agregó que debió inventarle una historia. “Es el típico milico botón, que tiene un presente y pasado de tortura, allí hay un perfil construido en base a asumir cómo llegó el tipo ahí, sé de dónde viene y podría responder preguntas sobre la vida de Yacaré. Eso lo utilizo para pisar suelo firme a la hora de decir cada cosa que el personaje dice y de la manera que lo dice”, cuenta.

¿Por qué le dicen Yacaré? ¿De dónde viene? ¿Tiene o tuvo familia? “Si, la tiene, ¿quiénes son?, tales personas, todo eso siento que si yo no lo componía porque no se dice en la obra, me daba un personaje vacío en cierta forma”.

Operación Cordero tiene nueve personajes en escena, Guerra los presentó muy brevemente: “los tres soldados, Martínez, una pareja de granjeros, Gutiérrez, que es otro granjero, Emilio que es el prisionero y una carroñera que es quien al final desatará el nudo de la obra”.

Sobre las repercusiones y devoluciones del público, Guerra dijo que en general fueron muy buenas. “Algunos amigos vinculados al teatro me dijeron que quedaron muy conmovidos, la obra tiene un desenlace muy violento, con un ambiente muy pesado, ese era un objetivo que aparentemente se logró”, comenta.

El libreto es exigente. “Debimos estar todos muy colocados porque hay mucho texto y surgen inconvenientes imprevistos en escena. Esto no es como en el cine que se corta y se vuelve a grabar, esa es la magia del teatro, recomponernos de un error y remontar para que el público perciba lo mejor, ahí juega la confianza en el compañero que te va a rescatar de algún derrape”, cuenta.

DOS PERSONAJES | La coincidencia de ensayos de dos personajes tan disímiles como el Camaleón y Yacaré “fue muy loco, porque con tantas idas y vueltas, con suspensión de ensayos en Montevideo, ya estábamos trabajando con Planeta Perfecto, entonces me permitía ensayar acá en Libertad con total libertad, pero luego retomamos con ‘los corderos’ y volví a tener dos ensayos acá y dos en Montevideo, y realmente era muy loco salir de una y meterme en la otra”.

Guerra agregó que “tuve un mes para dedicarme exclusivamente a Operación Cordero. El tema es que yo estaba terminando las funciones en el Stella y ya teníamos dos fechas marcadas con Planeta Perfecto. La última fue el domingo 12 en el Macció, pero me sentí muy contenido por los dos grupos, que son muy variados y diferentes entre sí. Había que negociar con los directores para faltar a algún ensayo, tuve mucha suerte de contar con dos elencos muy flexibles y que siempre apoyaron y me facilitaron mucho ese ir y venir entre dos personajes totalmente diferentes y uno lo percibe en los comentarios de la gente. Unos sobre lo entrañable del Camaleón y otros que odiaron a Yacaré, eso me dice que estamos haciendo las cosas bastante bien”.

Resulta interesante conocer los procesos por los que a menudo transitan los artistas y que el público desconoce cuando ama u odia a un personaje en escena. Es bueno saber cuánto trabajo, cuánta búsqueda previa personal y colectiva se realizó para entregar esa obra que estamos viendo y cuántas veces desde la butaca no se perciben los imprevistos que ocurren, como una pistola que se desarma accidentalmente cuando el personaje debía utilizarla para amenazar a otro y se debe resolver en fracciones de segundos. Sin demostrar sorpresa o contrariedad, eso requiere trabajo, mucho trabajo y hace a los desafíos de los actores y actrices de teatro.

————-

Ficha Técnica: Operación Cordero: Texto: Federico Bank, Dirección: Marcelino Capdevielle, Elenco: Agustín M. Siniscalchi, Martin Marista, Pilar Casabella Martínez, Florencia Battagliese, Federico Bank, Ezequiel Núñez, Israel Guerra, Facundo Rojo, Rodolfo Seleguin.

Diseño y realización de vestuario: Nicolas Canelas, Diseño de Escenografía: Gastón Haro, Johanna Fonseca y Lucia Dos Santos, Adaptacion y realización de Escenografía: Johanna Fonseca y Lucia Dos Santos, Diseño y operación de iluminación: Flor Guerra, Diseño de sonido: Marcelino Capdevielle, Operación de sonido: Agustín M. Siniscalchi, Diseño y realización de maquillaje: Julia Santomauro, Producción General: Alina Negrín Malan y Federico Bank, Ilustraciones: Israel Guerra, Diseño gráfico: Juan Martín Schwager.

Imagen cedida por el actor

Por Jorge Gambetta.