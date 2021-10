Ismael Barbé, el Graffiti con AFC de San José, sus otros proyectos y el gesto de una barra que lo aprecia

La organización de los Premios Graffiti le puso punto final a la edición 2021 en la gala realizada el pasado lunes 18 en el Auditorio Nacional Adela Reta del SODRE con la tercera premiación a los casi 80 artistas uruguayos en múltiples rubros.

La joven cantante y compositora Florencia Núñez obtuvo seis “aerosoles” vinculados a su exitoso disco y documental “Porque todas las quiero cantar”, con el que homenajea a la canción rochense con reversiones de temas de varios artistas.

Núñez debutó con este proyecto como documentalista y ganó como Mejor Álbum del año; Mejor álbum de música popular y canción urbana; Productor del año; Mejor solista femenina del año; Mejor canción de música popular uruguaya y Mejor tema del año, por “Contigo y en el palmar”.

RESUMEN | Los Graffiti tuvieron tres instancias de premiación. Una fue a fines de setiembre en la sala Politeama de Canelones: la siguiente, la del 5 de octubre fue en el Teatro Macció de San José de Mayo, donde resultaran premiadas dos bandas locales, Eso E’ Candombe con su disco “Calientan los Cueros” como Mejor álbum de candombe fusión y AFC por su trabajo “Desde la Zanja” como Mejor video de larga duración.

En la última ceremonia realizada en el Auditorio del SODRE además de Florencia Núñez también fueron premiados Franny Glass que se llevó dos premios por “Canciones de amor para el fin del mundo”, Mejor solista masculino del año y Mejor álbum de pop alternativo. Por su parte “Niña Lobo” también obtuvo dos Graffiti: Mejor diseño de arte por “Migrar”, editado por y Mejor single rock por “Fin de Año”, junto a Santiago Motorizado, editado de forma independiente.

AFC | El reconocido baterista libertense Ismael Barbé se integró a la banda de Rap AFC a principios de 2020, precisamente cuando comenzaba la pandemia y también la producción del video del grupo, que ahora fue galardonado. Al hablar con La Semana sobre los premios obtenidos por la banda que él integra, Barbé dijo que “como concursante yo participé por primera vez en esta edición de los Graffiti. Ya el año pasado toqué con el grupo en la ceremonia de las nominaciones en el Macció, yo me integré cuando Emiliano Pérez se fue a vivir a Los Ángeles”.

Barbé contó que “al principio fue como una locura, porque a las dos semanas comenzábamos a rodar el video ‘Desde la Zanja’ y tenía que sacar todos los temas en poco tiempo. Finalmente en octubre lo subimos a las redes y lo presentamos a los Graffiti y por suerte ganamos el premio como Mejor video de larga duración”. El baterista agregó que “también ganamos con el tema Terry como Mejor tema de música electrónica, pero ese tema lo grabó Emiliano antes de irse”.

El artista explicó que “fue una linda experiencia, porque fue la primera vez que concursé en los Graffiti. Teníamos todas las fichas puestas en el video, habíamos laburado con gente muy grossa, que hace años que está muy bien posicionada, nos había colmado aún antes de ganar el premio. El objetivo era darle vida a esos temas que no tenían un video clip”.

Sobre sus vínculos con el Rap y el Hip Hop que identifica a AFC, Barbé dijo que “como baterista siempre estudié el género, me gusta mucho y alguna vez toqué con algún Free Style y como con Agus (Benzano), teníamos El Vagón hicimos durante un tiempo algunas movidas de rap y fui conociendo bastante de la movida, que abarca muchos géneros”.

Por otra parte la banda le impone una gran riqueza musical a sus temas. Barbé dijo que “si uno escucha a AFC mientras se está rapeando suena una base de disco o de rock y eso está bueno porque tiene calle, lenguaje y mucha mezcla que en el instrumento me encanta porque siempre fui multigénero”.

La batería es una gran protagonista en el repertorio de AFC. Sobre ello el baterista explicó que “en el rap la batería es muy importante en lo rítmico. En otros estilos de pronto la voz va más por el lado de la melodía, pero acá todo el juego va por la parte del ritmo y el tiempo y está muy bueno, si la bata se pincha se nota bastante (risas)”.

PROYECTOS | En cuanto a otros proyectos en los que está participando Barbé dijo que “sigo en Pájaro, la banda de Kiyú, junto a Juan Pablo Díaz y Carlos ‘Chile’ Aparicio con la que vamos a participar en la Fiesta de la Cerveza que se hará en el Parque Clauzolles organizada por Juventud Unida. También estoy con ‘Tincho’ Curbelo (Martín Curbelo), grabamos cuatro temas para un EP que se proyectó hace unos seis meses y se llama ‘Fríos Colores’. Ahora estamos por grabar otros cuatro y viendo posibilidades para salir a tocar. Con Soldadores tuvimos que hacer un parate porque Diego (Porras) está en Buenos Aires y con el tema de la pandemia no se ha podido viajar”.

“Hay que buscar distintas alternativas”, dijo Ismael Barbé y agregó que “yo he logrado plantearme el vivir para y no de la música, después de 30 años de estudios y dedicación, ahora trato de estar bien para poder tocar. En la pandemia aproveché a descansar un poco, mi padre me subió a un escenario cuando tenía 5 años y no he parado, he aprovechado a salir, disfrutar fines de semana”.

SOLIDARIDAD | Recientemente Ismael Barbé ha comenzado un tratamiento para solucionar ciertos problemas auditivos que le afectan. El músico dijo que “de niño fui operado de vegetaciones, no quedé muy bien y se me infectaba el oído y tuve una perforación del tímpano total en el derecho y parcial en el izquierdo, a lo largo de los años he tenido pérdida de audición”.

Pero además “tengo otro diagnóstico que es tinnitus, son zumbidos, que en sí son frecuencias muertas que el oído no puede captar y el cerebro las emite para buscarlas en el entorno del afuera, con los años se vuelven más intensos y el oído interno se cansa más y de pronto un ensayo de dos horas me hace sentir medio aturdido”.

Explicó Ismael Barbé que “hace tiempo que (el médico y músico), Daniel Drexler junto a otros especialistas crearon un tratamiento que se basa en la estimulación. Eso incluye un tratamiento del sueño, con auriculares, después de dos sesiones con Daniel y su equipo he parado porque dada la perforación del tímpano el tratamiento no es muy efectivo”.

Sobre las soluciones planteadas Barbé dijo que “estamos viendo posibilidades de cirugía, aunque un injerto de tímpano ya es poco probable que sea eficaz. La solución que estaría quedando es usar aparatos auditivos que hoy en día tienen una amplificación de volumen muy específica con lo que cada persona necesita”.

Finalmente el músico dijo que “algo muy importante fue que a raíz de estos problemas recibí una preciosa sorpresa de un gran número de amigos que tras la iniciativa de Ana Fernández hicieron una movida contactando mis vínculos cercanos y me dieron una mano tremenda al reunir la mitad del dinero que requería el tratamiento, que es costoso porque es privado”.

“Fue algo que me emocionó mucho porque es un tratamiento que hacía dos años venía viendo cómo lo podía hacer por sus costos. Además en estos tiempos que lo musical estuvo muy quieto, fue un hecho muy importante, me sorprendió porque la rompieron y fue un gesto que agradezco mucho y vale la pena destacar”, dijo un agradecido Ismael Barbé.

Por Jorge Gambetta.