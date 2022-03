Hinchas mujeres de Estrella del Sur, son protagonistas de una exposición fotográfica en Argentina

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se inauguró el pasado 8 de marzo en el Centro Cultural Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires), la muestra fotográfica latinoamericana “Cuerpas reales. Hinchas reales” a cargo de 78 fotógrafas de 10 países que representan a 76 clubes de fútbol. Las fotografías están captadas en espacios públicos e íntimos y recogen historias de mujeres vinculadas a sus equipos en roles generalmente invisibilizados y estereotipados.

LAS HINCHAS | Aunque se las ha visto siempre en las canchas elaborando alimentos y sirviendo bebidas, no se las ve lavando la indumentaria de las diferentes categorías de las instituciones o preparando la alimentación de los planteles durante entrenamientos y concentraciones. Algunas se vuelven populares entre las hinchadas, alentando, arengando a la tribuna, protestando a los árbitros; otras, con un perfil más bajo llevan su pasión a la intimidad de sus domicilios, embanderan sus dormitorios, tapizan paredes con fotografías, banderines y camisetas, pero cuando sus cuadros presentan una nueva indumentaria se contrata a jóvenes y esbeltas modelos para que luzcan unos ajustados equipamientos que no las representan en absoluto, mientras ellas, las hinchas, observan desde la mesa donde amasan tortas fritas entre vapores de grasa y humos choriceros.

Es la cultura que ha impuesto el marketing deportivo, o el marketing a secas, la competencia de marcas internacionales que llega a los más recónditos pueblitos de cualquier latitud del planeta, hasta los más pobres, con su gama de calidades y precios para todos los bolsillos.

La fotógrafa platense Érika Voget, creadora del proyecto “Cuerpas reales. Hinchas reales” quiso retratarlas a ellas, a las invisibilizadas, no a las modelos desapasionadas, sino a las que han estado en las buenas y en las malas de los clubes de sus amores y abrió su lente a otras visiones de fotógrafas del continente latinoamericano. La condición era que cada una sólo podía enfocarse en un club.

Desde Uruguay participaron varias mujeres profesionales de la fotografía y entre las seleccionadas, entre aquellas que optaron por Peñarol, Liverpool y otras instituciones del profesionalismo uruguayo, Adriana Cabrera Esteve, una montevideana recientemente radicada en Kiyú, eligió inmortalizar a hinchas de Estrella del Sur, señera institución de la zona, y lo hizo a sabiendas de que actualmente el club está inactivo en la Liga Regional de Ecilda Paullier.

ESTRELLA | Adriana Cabrera Esteve es Licenciada en Enfermería, Periodista, Escritora y Activista por los Derechos Humanos y Fotógrafa. Realizó varias exposiciones tanto individuales como colectivas, integra el Colectivo de Fotógrafas En Blanca y Negra.

Respecto a su participación en la muestra, Cabrera dijo que en la selección “quedamos 78 fotógrafas, de 10 países, muchas son jóvenes fotógrafas deportivas. De Uruguay son seis o siete equipos, no los recuerdo a todos, pero está Peñarol, Liverpool, sé que vi una foto de Lucía Topolansky, imagino que representando a su club, sé que algunas estuvieron trabajando con Defensor y con Progreso, pero no sé si quedaron finalmente seleccionadas, porque Érica Voget hizo la convocatoria y como el espacio era limitado hizo una selección de algunas fotografías”.

Cabrera explicó que “fotografié a 16 hinchas de Estrella del Sur, 16 vecinas de Kiyú y Libertad y tengo el material como para hacer una exposición dedicada sólo a ellas, pero para el evento que se inauguró la semana pasada en La Plata quedaron seleccionadas solo tres, una ampliada de Paula ‘Pita’ Méndez, otra que se incluyó en un video que se exhibió en la exposición y otra que fue utilizada en una publicidad”.

Sobre los motivos que le llevaron a postularse con Estrella del Sur para este proyecto la fotógrafa dijo que “yo hace muchos años que vengo trabajando en fotografía de género, buscando una nueva forma de representar a la mujer, porque la representación gráfica de la mujer por lo general no ha sido creada por mujeres. Si se miran los cuadros en la historia de la pintura son varones que han pintado mujeres, no es como la mujer se ve o se siente, por lo general hay una expresión de deseo del artista y aparecen las musas en la cama o la virgen con su bebé y eso está muy alejado de la mujer de la realidad”.

Cabrera agregó que “eso traído a este presente y a este proyecto, las hinchas han estado representadas por modelos generalmente jóvenes y bonitas, con la camiseta del club bien ajustadita y las hinchas reales por lo general no responden a ese estereotipo. Las hinchas de verdad amasan tortas fritas para las finanzas del club”.

APRENDIZAJE | La fotógrafa agregó que “la experiencia de fotografiar a las hinchas de Estrella del Sur para mí fue muy enriquecedora. Aprendí montones conversando con todas ellas, una de las fotografías seleccionadas, que es Paula ‘Pita’ Méndez me contaba todo lo que hacía por el club y es impresionante, como el lavado de las camisetas. Las hinchas mujeres eran las que se ocupaban de esa función, eso nos muestra un lugar asignado en la sociedad, instalado en la cultura social; ellas no eran las que jugaban, ellas eran las que les lavaban la ropa”.

Cabrera explicó que “’Pita’ me decía que para los asados ella faenaba animales por ejemplo. Hoy es una vecina de Libertad que conserva mucha fuerza y energía, pero hacía de todo para el club”. La fotógrafa mencionó las entrevistas “con otras hinchas que quizás no faenaban para los asados con cuero, pero tenían otros roles de mucho trabajo y compromiso con el club; también las hay jóvenes o mayores, flacas o gordas, es decir que no responden a los estereotipos que vemos en los almanaques”.

“En algún momento a la ‘Pita’ la designaron madrina del club y le regalaron una galera que es con la que posa en la foto, pero hablando con las otras, todas habían hecho por lo general algún trabajo para el club, de esos trabajos que son invisibles, trabajos no remunerados y en roles no jerarquizados por la sociedad”, comentó Cabrera.

Cabrera dijo que le “pareció importante devolver el valor que esas mujeres han tenido en la construcción, en este caso de un cuadro de fútbol, pero en esta sociedad hay otros lugares donde las mujeres son invisibilizadas y donde también hay que devolverles su lugar”.

En cuanto a la disposición inicial de las hinchas a participar del proyecto, Cabrera dijo que “el primer día me acompañó el Presidente del club que las convocó a la sede y solo fueron tres o cuatro. La idea general del proyecto era que las fotografías se tomaran en el domicilio de cada una, buscar la calidez en cuanto a cómo vive cada persona y de a poco se fue tejiendo una red, armé un grupo de WhatsApp y para muchas fue una oportunidad de reencontrarse y se generó un lindo grupo de mujeres que en muchos casos provienen del medio rural, con referencias a la época en que iban al fútbol en carros o a caballo desde lejos a la actividad lúdica de la semana y venían temprano con comidas que se compartían en una mesa común, lo que me dejó una sensación muy fuerte de comunidad”.

PROTAGONISTAS | Las 16 hinchas de Estrella del Sur que participaron a través del lente de Adriana Cabrera Esteve en este interesante proyecto internacional fueron Alicia Rodríguez, Ana María Piñeyrúa, Ana Méndez, Beatriz Mesa, Fabiana Castro, Mabel Deleón, Margarita Piñeyrúa, Margot Márquez, María Castro, María Piñeyrúa, Paula “Pita” Méndez, Romina Soca, Rossana Travieso, Stella Marrero, Susana Piñeyrúa y Eugenia.

La muestra central de La Plata tiene prevista una recorrida por Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Se estima que a través del Centro de Fotografía de Montevideo pueda estarse presentando al público en alguno de los circuitos fotográficos al aire libre que ya están instalados en la capital.

Asimismo Adriana Cabrera está realizando gestiones ante la Casa de la Cultura de Libertad para presentar la muestra de las hinchas de Estrella del Sur. Se supone que en mayo o junio podrían haber novedades en este sentido, se realizan evaluaciones de costos para la impresión y eventual ampliación de las fotografías.

Sería muy interesante que a partir de esta iniciativa los clubes de la zona visibilicen a sus hinchas mujeres, por ejemplo en las ceremonias de presentación de indumentarias, rompiendo estereotipos y valorizando a las que semana a semana cumplen las tareas que no registran las crónicas deportivas.

Por Jorge Gambetta.