Grupo teatral «Abuelas Unidas» presentó «Qué sala de espera te espera» en la Casa

El pasado domingo 24 en la Casa de la Cultura de Libertad se presentó la obra “Qué sala de espera te espera” del grupo Abuelas Unidas que se formó en el Taller de Adultos Mayores dirigido por Juan Manuel Rey y que comenzara en el mes de octubre de 2021

El docente, consultado al respecto, dijo que se trata “de la muestra final de ese taller para adultos mayores que desde hace tiempo lo he venido haciendo, luego con el tema de la pandemia todo se trancó y el año pasado lo arrancamos porque me encontraba con gente del grupo y me preguntaban cuándo íbamos a empezar”.

GANAS| Rey explicó que “después que se tranquilizó todo y nos pusimos en contacto, estaban todas con muchas ganas de empezar a trabajar, lo primero que hicimos fue elegir un nombre para el grupo de teatro, se los di como ejercicio y por votación entre ellas quedó Abuelas Unidas”.

El docente explicó que “en total el grupo tenía unas 15 personas. Durante el tiempo que duró la pandemia por diferentes motivos algunos fueron dejando y quedó un grupo de seis personas, entonces esta presentación tiene a seis mujeres en escena, con sus distintos personajes, el proceso fue de cuatro meses de ensayos”.

Respecto al proceso creativo, Rey dijo que “cada una creó su personaje y crearon sus escenas, todo lo que es texto, movimientos en escena, todo, es creación de ellas y fue surgiendo en los ensayos. Es una obra que dura una hora y media y desde el inicio hasta el final es muy divertida”.

En cuanto a la continuidad de la obra y del grupo Rey dijo que “seguramente más adelante la volvamos a presentar, porque quedan ganas de hacerla, y también hay gente que no pudo estar ahora y quiere seguir, por eso se armó otro taller en Cancadi los martes de 17 a 19 para adultos mayores y de 19 a 21 para jóvenes adultos; al grupo Abuelas Unidas puede seguir sumándose gente pensando en hacer otra obra a fin de año”.

TEATRO | En cuanto a la forma de trabajo, Rey explicó que el taller lo dividió en tres partes: “una de improvisación, con juegos para que entren en confianza; en la segunda parte les pedí que elijieran uno o dos personajes; trabajamos en la creación del personaje, quién es, cómo es, para poder estudiar las características, así por ejemplo una quería ser una enfermera, otra una limpiadora”.

De esa manera “cada una fue armando su personaje hasta encontrarlo. Luego planteamos la pregunta dónde se podían encontrar todos los personajes, en qué lugar pueden llegar a vincularse todos a la vez; ese también fue un trabajo grupal, empezamos a ver opciones, y se llegó a la sala de espera de una policlínica de barrio”.

El elenco de “Que sala de espera te espera” está integrado por Raquel Samaniego, Sirley Quesada, Nelsa Bauza, Myriam Umpiérrez, Mirta Castro y Rita Portillo.

KIYÚ| Juan Manuel Rey comenzó el jueves un Taller de Teatro en el Salón Comunal de Kiyú. Al respecto dijo que “tenemos dos personas en el de Adultos Mayores y dos en el de jóvenes adultos, pero vamos a tratar de unirlos en un solo horario que estamos conversando con ellos porque es importante que exista en Kiyú un grupo de teatro y el Salón Comunal es un lugar muy lindo, así que vamos a trabajar en principio con estas cuatro personas hasta que la gente empiece a saber y a interesarse”.

Agregó que “lo mejor será fijar un horario entre 18 y 30 y 20 y 30 para que más gente pueda participar. En todos los casos siempre proponemos una muestra final y con creación total de los participantes”. Los interesados pueden consultar a través del teléfono 099 153 758.

Por Jorge Gambetta.