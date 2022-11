Grupo «Querubín» se suma al aniversario con la obra «Línea SientoSinCuenta Libertad»

En el marco de los festejos por los 150 años del inicio del proceso fundacional de Libertad y de los 25 de Casa de la Cultura, el Grupo Querubín propone un nuevo proyecto de recorrido a bordo de un bus en el que además de las referencias históricas, irán sucediendo hechos que evocarán personajes, mitos y leyendas aún no resueltas sobre el proceso fundacional y el desarrollo de Libertad. El viaje culminará en la sala de la Casa de la Cultura con una reseña de los 25 años de la institución.

El guión y la dirección es de Ana Fernández y responde a un arduo trabajo de investigación de los hechos, así como también testimonios de vecinos y vecinas, todo compaginado y editado para conformar una puesta en escena de casi dos horas de duración.

LA OBRA | El título de la propuesta es Línea SientoSinCuenta Libertad y al hablar sobre ella, su directora Ana Fernández, dijo que se buscó “un guiño ortográfico, ya que en los 140 años habíamos hecho el primero, basados fundamentalmente en los testimonios de Arturo Bentancur y Pilar Correa sobre los mitos que hay sobre la historia de nuestro proceso fundacional. Para esta oportunidad hacemos ese guiño en ese sentido, yo recuerdo a mi tío Nuño Pucurull que cuando se le preguntaba cuántos eran los desaparecidos siempre decía ‘sin cuenta, por los hijos que no tuve’, así que le pusimos ese título” que juega con las palabras y sus significados más allá de la fonética.

Fernández explicó que en esta oportunidad se “continúa un poco por el legado que nos ha dado Arturo Bentancur pretendiendo derribar los viejos mitos porque en principio seguimos festejando en base al año sobre el cual hay menos datos y el 1872 es el que más probabilidades tiene de no haber sido”.

La dramaturga agregó que “si bien en los 140 años nos concentramos más en el mito de los dos pueblos como que se habrían venido desde Buschental para acá por las inundaciones y contábamos la historia del remate de aquel predio de Buschental y el pueblo obligado a abandonar el lugar, ahora buscamos concentrarnos en el desarrollo de la hoy ciudad de Libertad y al final incluimos también los 25 años de la Casa de la Cultura”.

IDENTIDAD | La autora del guión y directora expresó que “en ambos proyectos, el de los 140 años y el de ahora van en busca de nuestra identidad ¿Qué nos hace ser de Libertad? Hace 10 años, cuando descubrimos que se había sacado el cartel que decía ‘Libertad la ciudad que crece’ la gente dejó escrito, bajo la consigna de ‘Libertad la ciudad que…’, todo aquello que podría completar la frase. Hay cosas hermosas que también recogemos ahora, porque lo entendemos como un material valioso que se suma a los registros y relatos orales de la memoria colectiva”.

RECORRIDO | Fernández habló del recorrido del bus que tendrá capacidad para 40 espectadores/pasajeros: “el recorrido es oficial, por la ciudad y con una guía que brinda la Intendencia, luego suceden cosas un poco por ese espíritu de autonomía y una manifestación de rebeldía que siempre ha existido en Libertad respecto al centralismo maragato. Se nos llamaba la Sexta Sección y la gente ha puesto como un énfasis en definir lo que no se es, ‘no somos maragatos’, ‘no somos el penal’ y ahí surge preguntarnos y entonces ¿Qué somos?”.

La actriz y docente oriunda de Durazno y libertense por adopción dijo que “es algo que me pasa a mí, que soy una libertense adoptada, que no me gusta que me digan que soy de San José, creo que está como en los orígenes, desde la raíz, en las mesas familiares de los domingos”.

EL PROCESO | Respecto al proceso creativo, Fernández dijo que “ha sido un trabajo muy duro desde mayo y desde ese entonces contábamos con el apoyo del Municipio para solventar el alquiler del ómnibus para las siete funciones, pero muy sobre la fecha nos comunicaron que sólo se podrían cubrir cuatro. Lamentablemente ya estamos acostumbrados a la no consideración del trabajo artístico como trabajo real en Libertad”.

Agregó que “siempre hemos hecho todo a pulmón. Ha costado muchísimo a nivel nacional entender al trabajo artístico o cultural como un trabajo real y que se tomara conciencia de todo lo que hay atrás de ese momento que se ve en escena”.

La Directora afirmó que “estamos cumpliendo 150 años y este es un espectáculo que aporta a la cultura desde la historia, con una compaginación de datos históricos, relatos, edición y puesta en escena que desde el comienzo por sólo cuatro funciones no habría valido la pena”, pero agregó que “por suerte la Casa de la Cultura le está dando todo su apoyo al espectáculo y Martín Schwager desde su rol de gestor, permitió conseguir apoyos del pueblo; probablemente la propia Casa financie otra función” y empresas de la ciudad “van a financiar otras dos para llegar a las siete funciones que abarquen a los espectadores que nos proponíamos inicialmente”.

El bus admite 40 espectadores por cada función, con un recorrido que comenzará y culminará en la Casa de la Cultura. En el trayecto habrá algunas paradas con descenso de los ocupantes y según explicó Ana Fernández “hay un hilo conductor que nos va llevando a través de la historia y en la sala se desarrolla el final del viaje con la historia de la propia institución”.

La Directora dijo finalmente que el régimen de ensayos ha sido muy peculiar. “Venimos ensayando hace un mes y medio, es un espectáculo muy particular en su concepción y en sus ensayos, hemos tenido que hacer el recorrido en autos para ir ajustando los tiempos. Los ensayos son en la Casa y en la Escuela de Arte que nos ha cedido sus instalaciones en varias ocasiones y el último ensayo, que no será un Ensayo General porque será sin público, está previsto para el viernes 18”, contó.

——————

Línea SientoSinCuenta Libertad – Ficha Técnica

Guión y Dirección: Ana Fernández, Elenco del Grupo Querubín: Verónica Pereda, Pía Reyes, Flavia Marrero, Yanina Benzano, Sofi Mas, Andrés Morello, Agustín Benzano, Israel Guerra, Rafael Soliwoda y Manuel Galanes.

Voces en Off: Carlos Borgunder, Jorge Gambetta, Carlos Reyes, Sergio “Pono” Umpiérrez, Aldo Pérez, Gustavo Aguirre, Pilar Correa, Sofía Hernández y Fernando Parodi.

Músico invitado: Gonzalo Borgunder; Técnico Colaborador Fabián Bonilla, Producción General Martín Schwager; Ilustraciones Aldo Pérez.

Agradecimiento a quienes han colaborado con material y testimonios: Arturo Betancur, Pilar Correa, Carlos Reyes, Carlos Borgunder, Omar Rodriguez , Carlos “Pato” Porley, Pocha Alma del Campo, Lucía Caballero, Filomeno Rey, Raúl Camaití, José González, Jorge Gambetta, Gustavo Aguirre, Aldo Pérez, Leonardo Hernández, Francisco Ancheta y nuestras familias, gracias por compartir sus memorias.

Por Jorge Gambetta.