Gonzalo Borgunder grabó una canción con “Pinocho” Routín

Días pasados el músico y cantante Gonzalo Borgunder publicó en sus redes sociales un nuevo trabajo musical del que participó. Se trata del tema “Tener un lugar”, de Pablo “Pinocho” Routín.

El músico explicó a La Semana que “esa canción es un anexo de la monografía de “Pinocho” en la Licenciatura de Fonoaudiología de la Escuela Uruguaya de Tecnologías Médicas de UdelaR. Él nos llamó a quienes integramos La Banda Ventricular, que está integrada por alumnos y docentes de la carrera”.

Borgunder agregó que “la monografía de Routín está centrada en la temática de la música y el autismo y él entendió que ese tema, que ya lo tenía hecho, con algunas modificaciones podía servir como anexo de su trabajo final”. El joven libertense también es estudiante de la Licenciatura de Fonoaudiología.

En cuanto a la forma de elaboración del tema Borgunder dijo que “Pinocho nos pasó la idea por el grupo de WhatsApp de La Banda Ventricular y una fecha para grabar, cada uno la ensayó en su casa y ese día fuimos al estudio de Gonzalo Durán”.

Agregó que “lo que me sorprendió es que nos dio a todos la libertad para que cada quien interpretara según lo entendiera. No hubo un arreglo impuesto, fue muy abierto, la verdad que para mí fue un golazo poder participar en una canción de él y haberlo tenido como compañero, es una gran persona con una forma muy particular de ponerle siempre un toque de humor a todo”. El tema se puede encontrar en el canal YouTube de Pablo Routín.

Por Jorge Gambetta.