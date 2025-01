Festival del Medio Tanque congregó la presencia de destacados números musicales en dos noches

Entre el viernes 17 y el domingo 19 de enero en el Deck de Ordeig en balneario Kiyú, se realizó la décima edición de la Fiesta Nacional del Medio Tanque, con buen marco de público y una variada selección de artistas que presentaron sus espectáculos en las tres noches del evento.

En esta oportunidad, la organización que encabeza Oscar Ríos con apoyos varios, entre los que destaca el del cantautor Carlos Alberto Rodríguez, quiso instituir a partir de esta décima edición un reconocimiento a figuras que han pasado a lo largo del tiempo por el evento y que además de su aporte artístico a la cultura, tengan o hayan tenido, actitudes solidarias para con la sociedad. Así fue que recibieron por primera vez el Grillo de Oro Gerardo Dorado “El Alemán”, Julio Cobelli y el Grupo Sueños de San José de Mayo.

El viernes 17 la grilla comenzó con el Grupo Azul y Sepia, Pablo Silveira Artagaveytia, Patricia Bueno y Julio Cobelli, Carlos Alberto Rodríguez y Gerardo Dorado “El Alemán”. Estaba previsto un cierre a toda pachanga con Gerardo Nieto pero algunos retrasos en dos presentaciones previas demoraron su llegada a Kiyú. Como su llegada no iba a ocurrir antes de las 2 de la madrugada se decidió suspender la presentación. La producción de Nieto se adjudicó la responsabilidad por la ausencia en sus redes sociales.

El sábado actuaron Gabriel Otero, el Dúo Coames, Julio Víctor González “El Zucará”, Los de Acá y Los Negroni y el domingo 19 el cierre fue con Sebastián Olivera, Proyecto Ser del Sur y Sergio Rivero.

RECONOCIMIENTO | Minutos antes que subiera al escenario, La Semana dialogó con el maestro Julio Cobelli, histórico acompañante del fallecido cantautor Alfredo Zitarrosa, que llegó al balneario.

En primer lugar, Cobelli recordó lo significativo de la fecha del 17 de enero. “Hoy (por el viernes), hace 36 años que despedimos a Alfredo Zitarrosa”, dijo y expresó su molestia debido a que “ese hecho no haya sido recordado por la mayoría de los grandes medios de comunicación uruguayos; no encontré siquiera una mención, como si no se tratara de un referente de la cultura nacional”.

Sobre su carrera junto a Alfredo el músico agregó que aprendió mucho de él. “Yo comencé a tocar junto a él en 1970 con 18 años y él tenía 34 años y además generamos una gran amistad, es por eso que yo siempre lo siento presente”, contó.

Cobelli se vinculó al icónico cantante con el grupo de guitarras de Hilario Pérez y permaneció en la integración principal junto al artista hasta 1973 cuando en Uruguay ya había comenzado la censura a muchos artistas populares que terminaría empujando al cantante a un doloroso exilio entre 1976 y 1984.

Al retorno de Zitarrosa al país Julio Cobelli dirigió el cuarteto de guitarras que le acompañaría hasta 1987. Alfredo Zitarrosa murió en el Hospital de Clínicas el 17 de enero de 1989.

Cobelli explicó que hay un “estilo Zitarrosa, se tocaba para Alfredo, él nos mostraba la letra, daba la melodía y con tres o cuatro tonos armábamos la música. Era una forma muy sencilla, con la clásica sencillez de él”, dijo y agregó que tan fuerte resultó ese peculiar estilo que aún hoy cuando “compongo o toco otras canciones o con otros artistas en algún momento siento que me aparece el estilo Zitarrosa. Me pasa con milongas o alguna chamarrita, no me sucede con el tango, que tiene otra impronta”.

Respecto al ritmo del dos por cuatro dijo que “no vale todo, uno a veces escucha algunas cosas que no deberían mezclarse con un género que tiene códigos muy bien definidos”.

Precisamente respecto al tango, Julio Cobelli ha integrado e integra formaciones de acompañamiento a grandes exponentes del Río de la Plata como Roberto Goyeneche, Alberto Marino, Raúl Lavié, Rubén Juárez o Guillermo Fernández entre muchos otros.

En su larga trayectoria musical Julio Cobelli ha grabado casi 200 discos tanto colectivos o como solista en los géneros de tango, folclore y candombe y ha tocado o participado de giras por diversos países como Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos y México.

Además de Zitarrosa, Julio Cobelli también supo grabar con José Carbajal “El Sabalero” y ha presentado un espectáculo de guitarra en dúo con Eduardo Larbanois. El pasado viernes 17 el músico llegó al Festival del Medio Tanque de Kiyú acompañando a la joven cantante Patricia Bueno de quien dijo que “es una excelente cantante que además es hija de un gran amigo de muchos años”. La presentación de Bueno y Cobelli comenzó con el tema Zamba por vos de Alfredo Zitarrosa. El músico y docente recibió uno los premios Grillo de Oro instituidos por la organización del evento.

EL ALEMÁN | Otro de los reconocimientos fue para Gerardo Dorado “El Alemán”, que con un estilo propio y en ritmos variados, ha desarrollado la capacidad de denunciar realidades sociales y desenmascarar a poderosos o acomodados a los que les “falta mirar un poquito pa’l costado” y también cantarle al amor y al desamor.

Su paleta musical pasa por la murga canción, la milonga, el rock e inclusive la cumbia de la que dijo haber “aprendido mucho” durante su pasaje por Los Fatales ya que “estaba junto a grandes músicos y cantantes y al momento de hacer un solo había que estar muy bien preparado técnica, anímica y físicamente”.

A los 13 años fundó Tiranos Temblad, una murga de gurises en el barrio Peñarol, luego fue La Peñarola y cuando quiso darse cuenta llegó en 2001 a Falta y Resto siendo su director escénico en 2003, 2005 y 2007; también integró Un Título Viejo, La Gran Muñeca, Asaltantes con Patente y Don Timoteo. Con las dos últimas obtuvo el Primer Premio en 2013 y 2014 respectivamente.

Sobre ese rápido ascenso de divisional “El Alemán” dijo que “en esas murgas de gurises apareció el Ale Balbis y se ve que lo que hacíamos era algo mejor que sólo divertirnos y así llegué de su mano a ‘la Falta’”.

De los orígenes recuerda historias de barrio, el corso, las barras de amigos que abonaron el terreno para lo que el futuro le depararía, también jugó al fútbol en la histórica IASA y no lo hacía mal; sin antecedentes musicales en su familia, Gerardo Dorado considera que sus principales referentes fueron entre otros Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Chico Buarque y destacó que “siempre he pensado que Silvio está subvaluado, lo he discutido con amigos que cuando les pregunto me hablan de Los Beatles y yo creo que el mejor es Silvio Rodríguez”.

Respecto a la temática que abordan sus composiciones dijo que “me parece que un cantante tiene que decir lo que ve y lo que siente sobre lo que ve, así entiendo esta profesión y cuando alguien me dice que alguna de mis canciones le llegó con fuerza me siento más que satisfecho”.

Desde su trabajo como docente en Secundaria y su carrera musical “El Alemán” ha sabido relacionarse con diferentes generaciones. De los más jóvenes expresó que “a veces te plantean cosas increíbles y te enseñan un montón”.

Como músico ha interactuado también con artistas más veteranos como Mario Carrero o uno de sus profesores de guitarra como Numa Moraes con quien en 2022 comenzó un ciclo de espectáculos que ha continuado hasta 2024 y seguramente tendrá nuevos capítulos en 2025.

“Sentí que debía aprender algo más de la guitarra y fui a estudiar con Numa” dijo el músico y agregó que “es un tipo brillante que tiene una fuente inagotable de recursos, jamás lo agarrás mal parado, del tema que sea él tiene alguna referencia, seguro que no aprendí todo lo que él quiso enseñarme pero eso fue culpa mía seguro”, acotó entre risas.

Consultado sobre su retorno al Carnaval dijo que por el momento no lo considera. “No me gusta estar en un sitio donde siento que no soy bienvenido, al menos eso es lo que sentí al bajarme del tablado por última vez”, dijo y agregó que además “hoy por hoy no me permitiría sostener mi carrera, es preciso dedicarle mucho tiempo para sólo dos meses de actividad”.

