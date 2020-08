Expresión corporal y canto grupal, las dos nuevas propuestas de Casa de la Cultura desde setiembre

Desde la primera semana de setiembre la Casa de la Cultura incorporará dos nuevos talleres, que por sus contenidos constituyen novedosas iniciativas que no son frecuentes en las ofertas educativas en el medio. Por un lado la Expresión Corporal, a cargo de la actriz Isabel Toledo, con el interesante desafío del movimiento como forma de expresión del ser interior, por otro la educación de la voz a partir del taller de canto grupal a cargo de María del Rosario Pérez.

MOVIMIENTO | Isabel Toledo dijo a La Semana que “la idea era comenzar en la primer semana de setiembre, pero cuando lanzamos la promoción, al otro día surgió el foco de Covid-19 en Libertad. Tendremos que evaluar y si hay que postergar un poquito lo haremos, también nos quedó un poco condicionado el horario”.

La docente agregó que “los miércoles de mañana no tiene muchos antecedentes en las actividades de la Casa de la Cultura, pero por ahora la idea es comenzar los miércoles de mañana en la primera semana de setiembre, pero el horario definitivo lo determinaremos en función de las posibilidades de los participantes”.

Consultada respecto al concepto de la expresión corporal Toledo dijo que “le llamamos taller de expresión corporal para bajarlo un poquito al común de la gente que tal vez lo tenga más escuchado. Se trata de la expresión de cada uno a través del movimiento, es eso básicamente” y agregó que “partimos de diferentes estímulos hacia el movimiento expresivo, sin fines artísticos sino sólo expresivos, lo que no quiere decir que no nos valgamos de lo artístico. Utilizamos herramientas artísticas como puede ser la pintura, el dibujo, la música, todo lo que sume como disparador hacia la expresión”.

“La expresión en sí misma no tiene un fin” explicó la docente y agregó que “es una necesidad de sacar algo que tengo en el interior, por eso decimos que no tiene un fin artístico, porque una cosa es la expresión por la expresión misma y otra es expresar algo con un fin comunicativo, no necesariamente tendré que comunicarme con otro desde lo que haga, yo me muevo porque es lo que quiero hacer, no porque quiera comunicar algo”.

PÚBLICO | El taller está dirigido para mayores de 15 o 16 años. “Pueden participar todas y todos, con o sin experiencia, mi deseo más fuerte es que a partir de esto se acerquen las personas que están más alejadas de esa conciencia corporal, lo que más me motiva de esto es la conexión entre nuestras partes, concebir al ser humano como un ser total, por eso hablamos del reflejo de nuestro ser interior. Muchas veces el cuerpo nos da mucha información que no somos capaces de decodificar”, dijo Toledo.

La actriz agregó que “trabajamos mucho con las ideas que tenemos de las cosas, cuál es mi idea de moverme bien, ahí se puede abarcar incluso hasta la voz. El movimiento es todo, por eso apuntamos a la mayor heterogeneidad, es interesante para personas mayores, no definimos un público determinado en la convocatoria, por eso está muy abierto a quienes se acerquen y los intereses que yo pueda ir captando”.

Según su experiencia Toledo aclaró que “generalmente son más las mujeres que se acercan. Hay algo que tal vez se conecta con lo expresivo, por ejemplo si quiero moverme como si fuera una flor, salvo que haya una vinculación a alguna disciplina artística y se quiera explorar eso, generalmente en los talleres las interesadas son mayoritariamente las mujeres. Está orientado para mayores de edad, pero si hay interés de adolescentes de 16 o 17 años está perfecto también, hasta gente de 80, no importa si se mueven poco, se puede adaptar perfectamente”.

EL CURSO | Toledo dijo que “aunque soy instructora de Fitness, no ejerzo como tal, soy actriz y tengo una formación que utiliza diferentes técnicas somáticas que no son sólo del área artística, jugamos mucho con lo que son las posibilidades. Tengo una base de la técnica Alexander, que es muy conocida y en la que el concepto son las posibilidades, detenernos a considerar muchas posibilidades de movimiento y sobre eso tratamos de guiar más que enseñar”.

Agregó que “trato de facilitar un proceso para darse tiempo de disfrutar y conocerse a sí mismo, estar con uno, y además el conocimiento a través de los otros, algo que para los actores es muy común, pero la gente normalmente se escapa de las cosas básicas de la comunicación con el otro y qué es lo que el otro puede devolverme”.

El costo del curso es de 850 pesos por mes. Al respecto la docente explicó que “tratamos que sea accesible, son cuatro clases de una hora. Yo disfruto mucho de hacerlo, siempre es un aprendizaje que me gustaría que más gente pueda experimentar con el valor de la integralidad y leerse desde otros lugares. Si bien no tiene un objetivo terapéutico creo que cada cosa que nos acerque a una nueva experiencia y al conocimiento de nosotros mismos, que además sea divertido, evidentemente es de alguna manera sanador porque el autoconocimiento es sanador”. Las personas interesadas pueden consultar por el 099 117 102.

CANTO | Por su parte la docente del taller de Canto grupal, María del Rosario Pérez explicó cómo surgió la oportunidad de vincularse a la Casa de la Cultura. “Tengo muchos amigos artistas de Libertad y ante una situación de suspensión de actividades como la que atravesamos, me surgió la posibilidad de dar clases de técnica de canto, para trasladar esto que hago hace tiempo y que no es muy difundido”.

Pérez agregó que “no es una clase de canto tradicional de la profesora con el teclado, yo no trabajo con teclado, este curso es un tanto atípico porque yo doy una parte teórica, en vez de hacer una hora de clase doy dos horas de clase y tiene una parte de teórico y otra práctica, no se trata de sólo hacer cantar a las personas”.

Pérez reconoció que “la parte teórica no se estila mucho, ni siquiera cuando yo estudiaba, que estudié durante 10 años en distintos géneros, no se hacía, y yo quise hacer algo diferente que ha gustado, porque tratamos de darle a las personas las bases teóricas para que luego puedan aplicarlo en el canto”.

PÚBLICO | El taller está dirigido “a cualquier persona que pueda tener la inquietud de querer aprender a cantar. He tenido en mis cursos personas entre 20 y 70 u 80 años” pero sin embargo aclaró que “me gusta ser muy clara y debo decirle a todos que hay algo que yo no puedo enseñar y es el buen oído musical. Puedo enseñar las técnicas de canto que son muchas pero el oído que es algo nato y es obligatorio que la gente lo tenga para poder cantar afinado, esa es la base”.

Sobre los interesados la docente dijo que “este curso es para personas de 15 años en adelante, no es para niños, porque son cosas distintas, pero después no hay otros límites”.

En cuanto a la parte teórica del curso Pérez dijo que “quienes hemos estudiado canto durante muchos años y quienes han estudiado música saben, que si se hace de la manera correcta, hay cosas que son básicas, por ejemplo quienes estudian instrumentos conocen lo que se llama solfeo que se repite en todas las clases porque eso es lo que luego permite ejecutar el instrumento de forma correcta, es un proceso”.

La docente destacó que “quienes toman esto con seriedad luego agradecen el método porque ven sus resultados, saben que no tienen otro camino más que la paciencia y el estudio continuo”. Explicó que “por ejemplo la vocalización es una forma de calentamiento y de aprendizaje porque van avanzando, los ejercicios cada vez son de mayor dificultad, allí se pone en práctica la respiración, la impostación, a través de la vocalización la persona conocerá cuál es su grado máximo de registro vocal y lo va a ir ejercitando, eso es en cada clase, es una disciplina”.

La docente, que tuvo elogiosos conceptos para con el maestro Alberto Andrade, con quien ha compartido espectáculos de tango dijo que “yo canto desde los 8 años y hasta el día de hoy no salgo al escenario sin calentar la voz y vocalizar, es como el deportista que no puede salir a la pista sin calentar primero sus músculos. Los cantantes también deben hacerlo correctamente para no dañar sus cuerdas vocales”.

Sobre el curso dijo que “estas clases ayudan a tomar conciencia de lo que son realmente las cuerdas vocales, también del cuidado integral que debemos darle porque son un instrumento” y agregó que “la idea es dar clases grupales. No descarto en absoluto dar clases individuales y personalizadas, el tema es que eso requiere arreglar otros días y horarios con la Casa de la Cultura, por eso la idea es formar un grupo, no un grupo musical, me refiero a una clase grupal, de esa forma el costo se divide entre todos y resulta una suma mínima para cada persona”.

Las clases serán martes y jueves de 15 a 17 horas cada 15 días. Es un total de cuatro clases mensuales de dos horas; la docente aclaró que “yo doy clases de canto pero no formo grupos musicales ni coros, lo hacemos grupal pero individualmente cada uno cantará el estilo que más le guste, buscaremos las canciones que prefieran y les ayudaré a interpretarla correctamente pero no formo ni dirijo coros ni grupos musicales”. Los interesados pueden consultar a través del 095 509 110.

Por Jorge Gambetta.