Esteban Miraglia: un bombero con alma de escritor

No es habitual que en las páginas de La Semana publiquemos trabajos literarios, a no ser los cuentos que se publican en épocas de verano. Pero en esta ocasión, al hablar de Esteban Miraglia, de 35 años, quien es un absoluto desconocido para el público de San José, debemos dar a conocer algo de su trabajo para trasladarlo a los lectores. Su singularidad es que es un bombero con alma de escritor.

La principal particularidad de Miraglia es que es oriundo de Artigas y que dos días por semana cumple funciones como bombero en el destacamento de Libertad. Fue él quien decidió acercarse a este medio para hacer conocer su trabajo.

Su profesión, Miraglia la complementa con la pasión del escritor independiente. Contó a La Semana que tiene dos libros publicados, una novela titulada “Aljibe de pensión” y una compilación de cuentos y poemas llamado “Caleidoscopio de miradas mudas” que incluye el cuento breve que se leerá al final.

Consultado por La Semana, Miraglia dijo que su escritura no refleja situaciones personales sino que se trata de ficciones sobre diversas historias. “Escribí una novela, que quizás pueda tener algunas cosas personales, pero en realidad habla sobre un muchacho del campo que se va a estudiar a la capital. Ese fue mi primer libro que se titula ‘Aljibe de pensión’, donde se reflejan esas pequeñas costumbres de la gente de campo”.

Su segundo libro, “Caleidoscopio de miradas mudas” está en imprenta y contó el autor que “saldrá dentro de unos días y lo distribuyo yo mismo”.

El bombero creativo dice que generalmente escribe cuando está en su departamento, Artigas, y que trata de no relacionar su trabajo habitual con la literatura. Contó que aún no le ha surgido ninguna idea para escribir en relación a su profesión. Contó Miraglia que en su tiempo libre también se dedica al arte origami (que es la técnica de realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas sucesivas veces), algo de lo que aún no ha escrito tampoco.

Quienes deseen acceder a los trabajos de este bombero que cumple servicio en Libertad y que a su vez es escritor, pueden directamente contactarle a través del teléfono 095 187 794.

CUENTO BREVE | A continuación, transcribimos un cuento del bombero-escritor, que se acercó a La Semana para hacer conocer su trabajo:

“-Carlos, no podemos tener este hijo, carecemos de condiciones y tiempo para traer un ser al mundo.

-María escúchame, mi sueño es ser padre, si no lo quieres, déjame criarlo solo.

-No, la decisión ya está tomada, voy a abortar y tu vete, no te quiero ver más. Soy consciente que esto será motivo de discusión todos los días y no estoy dispuesta a aguantar. Es más, vete de mi casa, sé que tratarás de convencerme y estoy dispuesta a inventarme moretones, denunciarte si es necesario para que no te acerques.

Aquí se va un hombre destrozado por dentro.

Transcurría una semana, en la fecha marcada. El día del aborto llegó, la ausencia de María en la clínica ilegal, asustada y con miedo de perder la vida, cambió su decisión.

-Voy a tener este hijo sola, el padre no lo va a conocer. Ese desgraciado me dejó tirada con un hijo en el vientre y se marchó, escapando de sus responsabilidades futuras.

Mes a mes la panza iba creciendo.

Por otra parte, Carlos entre tanta depresión creyendo que había muerto el ser que nunca llegó a conocer pero que por el guardaba un amor inmenso, estaba desesperado, sin ganas de vivir. Pero conoció a Amanda en la sala de espera de una clínica psicológica.

Empezaron a hablar, los dos se sentían muy mal, el por no haber podido convencer a su ex de tener el hijo que tanto quería y Amanda que debido a una operación de útero había quedado estéril.

Dos seres con un sueño en común, el amor empezó a brotar.

Hablaban casi todo el día, compartían desayunos y paseos.

En tan solo unos meses contrajeron matrimonio, empezaron a frecuentar reuniones de adopción, sentían que con un hijo la vida sería más hermosa. Conocieron a la Doctora Ramírez, una gran profesional quien incluso ayudaba a parejas de bajos recursos financieros para que puedan hacer todos los trámites correspondientes para poder adoptar.

En otro lugar de la ciudad, en la sala de partos de un hospital, María se preparaba para ser mamá. Un par de problemas en la sala, un corazón que dejó de latir.

Dos días después suena el teléfono de Carlos. -Hola doctora Ramírez ¿Cómo estás, alguna novedad?

-Carlos, escucha con atención, antes de ayer falleció una vida en la sala de parto del hospital, pero otra sobrevivió. Está autorizado el documento para la adopción.

¡Felicidades Carlos y Amanda, van a ser padres!”.