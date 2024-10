Este viernes 11 el Coro Libertad festeja sus 30 años de actividad con encuentro en El Asador

El Coro Libertad cumple 30 años y lo celebra con un espectáculo de alto nivel el próximo viernes 11 de octubre a las 20 horas en instalación del Club Social El Asador. Surgido en 1994 como el Coro de la UTU Libertad, bajo la dirección de la profesora Ana Laura Rey, en 1997 se constituyó como coro independiente y pasó a denominarse “Coro Libertad”. Desde entonces fue dirigido sucesivamente por Alberto Andrade, Fernando Maddalena y Carlos Villanueva.

En el año 2004 volvió a ocupar la dirección Ana Laura Rey y desde marzo de 2008 está bajo la dirección de la profesora María Luisa La Porta. En sus tres décadas de vida el coro ha participado en diversos encuentros en Uruguay y en países vecinos; desde el año 2000 ha realizado en Libertad un encuentro anual con invitados nacionales y extranjeros.

FESTEJO | En esta oportunidad sus responsables han decidido que se presentarán ante su público junto al Coro Ars Nobile de la comuna de Ñuñoa de Chile bajo la dirección del maestro Francisco de la Lastra Azúa, que les recibiera en su país en 2023.

También actuará Tango Entre Amigos que dirige el maestro Alberto Andrade, ex Director del coro libertense; desde Montevideo llegará su directora fundadora Ana Laura Rey al frente del coro de cámara Lux Fulgebit, que en el pasado mes de julio obtuviera Diploma de Oro en la categoría música sacra a capella y Diploma de Plata en música folklórica a capella en las Olimpíadas Corales Mundiales (World Choir Games) en Auckland, Nueva Zelanda.

CHILENOS | Carlos Schwager, uno de los integrantes del Coro Libertad explicó que la invitación al coro chileno corresponde porque “nosotros los visitamos el año pasado en Santiago y con su director se formó una amistad y ellos quieren aprovechar para recorrer y conocer Uruguay”.

Agregó que “gestionamos para que puedan hospedarse en las cabañas municipales de Kiyú”.

Con respecto al coro Lux Fulgebit expresó que “su Directora Ana Laura Rey fue la fundadora de nuestro grupo y ese coro ganó recientemente dos distinciones muy importantes en una competencia internacional en Nueva Zelanda”.

La oportunidad será propicia para “el encuentro con la gente que ha pasado por el coro en este tiempo y el recuerdo de los que ya no están. También debemos agradecer a la gente y los comerciantes de Libertad que siempre nos han apoyado”.

Schwager destacó que el Coro Libertad “ha difundido el canto coral polifónico y a lo largo de sus 30 años ha estado siempre abierto a las nuevas incorporaciones y todo aquel que quiera puede acercarse sin necesidad de saber de música o saber cantar”.

OBJETIVOS | Asimismo agregó que “también creo que es destacable que se cumplen 30 años ininterrumpidos participando de eventos en el departamento o a nivel nacional además de los viajes que hemos podido realizar a países de la región”.

En cuanto al objetivo de los viajes al exterior el coreuta expresó que “además de conocer diferentes culturas hemos buscado difundir la música uruguaya porque llevamos repertorios de artistas uruguayos como Mateo o Zitarrosa aunque también llevamos alguna canción del propio país que visitamos”.

FUNDADORA | Entre los 28 componentes del Coro Libertad, Ana Bravo es una de las fundadoras, que ha permanecido a lo largo de los 30 años y dijo que “no parecen tantos años, no se siente como un camino tan largo, si bien al ponerse a pensar o mirando las fotos que van apareciendo podemos percibir el pasaje del tiempo y cuánta gente ha participado alguna vez”.

Bravo agregó que “a nosotros creo que nos marcó el primer viaje al exterior en 2003 cuando en la dirección estaba Carlos Villanueva, en esa oportunidad fuimos a la localidad de Azebal en la provincia argentina de Santa Fe”.

A propósito recordó que Villanueva les dijo que tras el viaje podían pasar dos cosas: “que vengan todos peleados o que vengan más unidos que nunca” y realmente fue así “porque fue una gran experiencia, nos alojamos en una escuela industrial en una habitación enorme con unas 20 cuchetas y además algunos íbamos con niños, fue un aprendizaje que nos unió mucho”.

FAMILIA | Respecto a su experiencia personal en el grupo Bravo señaló que “se pasa por diferentes estados, a veces me he planteado dejar pero me he dado cuenta que es como una segunda familia donde cada uno conoce virtudes y defectos del resto; discutimos, reímos, estamos junto al otro cuando hay problemas, en las alegrías y en las tristezas y para la mayoría es una forma de vida, no es una actividad más”.

Pero la pertenencia al grupo “significa también un compromiso, nosotros pagamos para cantar, cuando nos invitan de algún lado tenemos que cubrir nuestros costos, coordinar nuestros horarios y eso implica algunos renunciamientos que tenemos que decidir”.

Con el paso del tiempo el grupo ha ido acumulando experiencias, sobre todo en la organización de sus viajes. “Desde aquella primera experiencia fuimos mejorando las condiciones, nos alojamos en algún hostel en Córdoba, ya dormíamos solo seis en una habitación, luego pudimos acceder a algún hotel, hasta que finalmente pudimos viajar en avión a Río de Janeiro”.

DESAFÍOS | Desde el punto de vista técnico, Bravo dijo que “la Misa Criolla fue un gran desafío porque es una obra muy complicada pero pudimos hacerla y tras presentarla en el Teatro Macció la llevamos a salas de Montevideo repitiéndola durante dos o tres años”.

Agregó que “somos un coro amateur, sólo dos o tres personas saben de música, el resto hemos ido aprendiendo y aunque no nos fijamos un techo sabemos que algunas obras no las podemos hacer”.

Explicó que también “nos vamos dando cuenta que tenemos un alto promedio de edad, hemos perdido algunos integrantes, otros atraviesan diferentes estados de salud, pero eso también lo tomamos como la metáfora de la vida, vamos cambiando y pasando por distintas etapas”.

PENDIENTE | Bravo explicó que “queríamos haber hecho algo para nuestros 25 años, pero nos apareció la pandemia, nuestra directora sufrió la pérdida de su esposo y terminamos haciendo un encuentro virtual. Nos había quedado pendiente un festejo presencial y nos fijamos el objetivo de hacerlo para los 30 años”.

Bravo explicó lo que significa “contar con la presencia del coro Lux Fulgebit que ha logrado títulos mundiales y con Ana Laura Rey que fue nuestra fundadora y hoy tiene un reconocimiento a nivel internacional representando a Uruguay desde 2020 en el Consejo Coral Mundial”.

Finalmente Ana Bravo destacó que “este evento tiene la finalidad de devolverle a la gente y las empresas que siempre nos han apoyado, a modo de reconocimiento también para la Intendencia, porque nuestros logros se han sostenido con rifas o publicidades y aportes de la comunidad”.

Por Jorge Gambetta.