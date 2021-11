Escritores piden que la Intendencia realicen un reconocimiento a Belta Díaz de Tonna en diciembre

En el próximo fin de año se cumplirán 12 meses de la desaparición física de la poetisa Belta Díaz de Tonna y escritores que compartieron con ella múltiples actividades, encabezados por Omar Díaz, intentan que desde el gobierno departamental se promuevan diferentes reconocimientos, entre ellos la publicación de una recopilación de sus obras literarias, algo que sin dudas sería de estricta justicia y no demandaría un gran esfuerzo económico para las arcas municipales.

Junto a Alma del Campo, Belta Díaz fue fundadora del Grupo Cultural Armonía que durante décadas promovió el desarrollo de las letras en la zona, el departamento y también a nivel de todo el país, trascendiendo incluso las fronteras con actividades en distintos países de la región.

El pasado 6 de noviembre se cumplieron además 28 años de la creación del Grupo Armonía. El surgimiento de la pandemia primero, además del transcurso pesado de los años han llevado a la lenta desaparición de aquel laborioso grupo de escritores y escritoras que supieron compartir y difundir sus trabajos literarios, organizar concursos, encuentros y participar de innumerables eventos dentro y fuera de fronteras.

AUSENCIAS | Consultada al respecto Alma del Campo dijo que “de aquél grupo voy quedando yo, nunca más nos hemos reunido, incluso desde antes de fallecer Belta, se fue quedando en la nada”. Alma se refirió a sus problemas de salud: “yo hoy por hoy casi ni camino, estoy muy mal de las piernas, y al no poder movilizarme es como que perdí la comunicación con la gente”, dice.

La escritora de 83 años reconoce que “la pandemia nos mató la inspiración, y fuimos perdiendo las ganas de comunicación, ya casi no escribo”.

Alma explicó que a la muerte de Belta Díaz a finales del 2020, “se sumó también la de Gerardo Rodríguez Gussoni en abril y se me ha hecho muy difícil reponerme ante la ausencia de quienes eran mis puntales, porque éramos uno solo a la hora de proyectar actividades”.

La poetisa agregó que “voy a cumplir 84 años el 12 de enero, tengo poca visión por un tema de cataratas, pero siempre le agradezco a Dios la fortaleza espiritual que me ha dado que es la que me mantiene, yo amo la vida, ahora he empezado a recibir distintas propuestas y de pronto empezaré a salir con mi sillita”.

Recientemente Alma del Campo fue la protagonista del segundo episodio del podcast “Mujeres Rurales Sonando” que está disponible en Frecuencia Milénica, la emisora web del colectivo Sin Pavimento, además dijo que “hace poco me pidieron una crónica sobre la historia de la escuela 35 por sus 110 años”.

Alma del Campo y Belta Díaz compartieron su trabajo literario y la vida misma. “Desde 1975, cada una sabía de la otra pero no nos conocíamos, las dos éramos amigas de un poeta y periodista que en Montevideo sacaba un diario lírico, y un día yo fui con mis nenas porque siempre me pedía que le llevara las nenas, porque ellos eran un matrimonio mayor que no había tenido hijos y adoraba a las chiquilinas y un día fui a Montevideo con ellas y fui a verlos y había otra persona y entonces me presentó a Belta Díaz. A partir de allí nos volvimos inseparables, casi hermanas, ella me decía ‘yo soy tus pies y vos mi cabeza’ porque yo proyectaba y creaba y ella daba todas las vueltas corriendo siempre de un lado para el otro”, contó.

Alma del Campo también se refirió al Concurso Literario Antonio Hernández, que junto a Díaz de Tonna impulsaron desde el año 2000. “Don Antonio murió en 1994 o 1995 y yo me dije que si pasados cinco años no se hacía nada con el nombre de don Antonio yo iba a hacer algo. Llegó el año 2000 y sólo se había colocado una placa en su tumba, entonces lanzamos el primer Concurso Literario Antonio Hernández y comenzamos a hacerlo cada tres años, por cinco ediciones; cada entrega de premios era una verdadera fiesta”.

El Grupo Armonía tuvo un último e importante logro cuando el 7 de febrero de 2004 consiguieron la inauguración de la “Plazoleta de las escritoras sin fronteras, mensajeras de la paz” en Kiyú y desde entonces cada año realizaron en el lugar encuentros literarios con escritores de diferentes puntos del país. El último fue en 2017.

RECONOCIMIENTO | Muy poco tiempo después del fallecimiento de Belta Díaz, el escritor de Puntas de Valdez, Omar Díaz, dijo a La Semana que promovería a distintos niveles la publicación de una recopilación de la obra de la poetiza campesina.

Consultado al respecto, Díaz dijo que “no hemos avanzado mucho, mi idea era que con todo lo que Belta aportó al quehacer cultural del departamento, se merecía un reconocimiento oficial y el interés desde las autoridades para la publicación de su obra”.

Contó que le hizo “llegar a la Junta Departamental nuestra inquietud, la Junta la tomó y aprobó por amplia mayoría y lo derivó a la Dirección de Cultura, pero los tiempos burocráticos son lentos y podría salir en algún momento, pero no inmediatamente”.

En ese sentido Omar Díaz explicó que “yo he mantenido alguna entrevista con el director de Cultura Pablo Pucheu, aparentemente está encaminado” y agregó que “ahora estamos tratando de hacer un homenaje al cumplirse un año de su fallecimiento para juntarnos quienes anduvimos medio cerca de Belta y para ello he tratado de involucrar al Municipio de Libertad que fue el territorio donde ella realizó la mayoría de sus acciones y donde vivió. También de eso hablamos con el Director de Cultura para tratar de que se organice algún evento”.

Díaz dijo que “hay que tener en cuenta que los compañeros de Belta en el tema de las letras con este panorama de la pandemia y con los años que van pasando, es muy difícil reunirlos para organizar algo, pero considero que sería un acto de justicia por todo lo que Belta aportó, que el Municipio o la Intendencia organizaran un acto de reconocimiento en esa fecha junto a todos los que podamos concurrir”.

Para Díaz “alguien que trabajó tan silenciosamente y que promovió la formación de muchos escritores merece algo importante, pero todavía estamos en una idea que hasta ahora no tiene un formato definitivo. Creemos que el lugar físico tendría que ser la Casa de la Cultura de Libertad, o en Kiyú, aunque también en San José de Mayo aportó mucho en cada edición de la Feria del Libro”.

El escritor dijo finalmente que “estoy llamando a gente que anduvo con ella en esas tareas y hay mucha disposición. Algunos con más posibilidades de participar y otros con menos, pero hay un sentimiento positivo para hacer algo, tal vez no sea en diciembre porque se juntan muchas actividades, de pronto más avanzado el verano”.

ADMIRACIÓN | Por su parte la maestra y escritora Carolina Silva Barbé dijo, recordando a Belta Díaz, que “mi vínculo con ella nació a través de su nieta, mi amiga Verónica Lucián. A través de ella comencé a entablar vínculos y contarle de mis ganas de largarme a mostrar lo que escribía, fue una persona a la que siempre admiré por su trabajo y sobre todo porque venía de un medio que le ofreció pocas herramientas para desarrollarse y eso es doblemente valioso”.

Silva destacó que “siempre admiré y se lo dije muchas veces, la altura de su vocabulario, la riqueza de una poesía que es como de otro tiempo pero habla de cosas muy actuales con una exquisitez tremenda. Yo le confesaba que leía su poesía con el diccionario al lado porque empleaba un vocabulario muy rico y aparte también una poesía más como de su época con una métrica muy técnica en la medición de sus versos que hace luego a la musicalidad de la poesía”.

Otro rasgo que Carolina Silva destacó es “su tesón y energía. Siempre me parece que la veo llegar con todos sus bolsos y andar buscando recursos para que nos encontráramos, para charlar, para difundir. Creo que es como aquellos poetas de otras épocas que necesitaban de encontrarse en algún café para charlar sobre temas comunes a cada uno. Belta tenía como esa necesidad de generar esos espacios que hoy por hoy si es que pueden darse, se dan de manera totalmente diferente”.

Silva explicó que “cuando nos juntábamos yo era como la nieta del grupo y ahí de alguna manera nos conjugábamos. Aunque lo mío nunca fue la poesía, a ella y a Alma sí se las puede llamar poetisas con todas las letras. En mi caso las pocas poesías que escribí fueron con un verso muy libre, por eso lo que más me une a Belta, además de un gran cariño, es la admiración, ese no bajar los brazos, nunca aflojar y siempre desde la humildad total que fue también algo que la caracterizó, como su disposición a compartir muchas herramientas. Igual que Alma a la que siempre le digo que es mi madrina, ambas han sido facilitadoras de muchas cosas que una no tenía ni idea respecto al tecnicismo de la poesía”.

Silva expresó que “Belta decía que la inspiración ‘le bajaba’ y mientras ordeñaba tenía una libreta en el bolsillo y en ese momento le nacía un soneto y eso realmente es el arte. No hay una formación académica sino algo innato que a la vez se nutrió de sus ganas de hacerlo y tal vez del apoyo que recibió de sus maestras rurales que vieron en ella algo así como una perla y la alentaron a escribir. Creo que es una de esas personas que hay que recordar desde la gratitud y desde la admiración, por lo menos es lo que yo siento, una escritora que todo lo que publicó fue a puro esfuerzo personal, porque a las editoriales ese tipo de trabajos no les interesa comercialmente”.

Por Jorge Gambetta.